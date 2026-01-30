Tην απόκτηση του 100% της TERNA FIBER, ολοκλήρωσε χθες ο ΟΤΕ, αναλαμβάνοντας το σύνολο του μεγαλύτερου τηλεπικοινωνιακού έργου ΣΔΙΤ στη χώρα, που αφορά το πρόγραμμα «Υποδομές υπερυψηλής ευρυζωνικότητας –Ultra –Fast Broadband (UFBB)».

Με τη συμφωνία εξαγοράς της TERNA FIBER, ο ΟΤΕ αναλαμβάνει στο σύνολό της την ανάπτυξη δικτύων οπτικής ίνας πολύ υψηλών ταχυτήτων σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Το UFBB, συνολικού προϋπολογισμού 726,8 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), χρηματοδοτείται κατά 244,4 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και αφορά την κάλυψη περίπου 830.000 νοικοκυριών και επιχειρήσεων με ταχύτητες έως 1 Gbps, συμπεριλαμβανομένων περίπου 10.000 δημόσιων κτιρίων, όπως σχολεία και δομές υγείας. Πρόκειται για έργο κομβικής σημασίας, καθώς στοχεύει σε περιοχές όπου δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον για ιδιωτικές επενδύσεις.

Η εξαγορά ολοκληρώθηκε σε δύο στάδια: Τον Νοέμβριο του 2025 ο ΟΤΕ απέκτησε από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 100% της θυγατρικής «Εργα Υποδομής Ευρυζωνικότητας Μ.Α.Ε.», η οποία κατείχε το 50,1% της TERNA FIBER, ενώ χθες απέκτησε και το υπόλοιπο 49,9% από τηνGrid Telecom, θυγατρική του ΑΔΜΗΕ.

Το UFBB χωρίζεται σε επτά γεωγραφικές ζώνες (lots). Ο ΟΤΕ ήδη υλοποιεί έργα FTTH στις ζώνες 1, 3 και 7, βάσει συμβάσεων με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τον Ιούνιο του 2023. Για τις υπόλοιπες τέσσερις ζώνες ανάδοχος είχε αναδειχθεί η TERNA FIBER, χωρίς όμως να έχουν υπογραφεί συμβάσεις. Με την εξαγορά, ο ΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον και αυτές, συγκεντρώνοντας το έργο υπό ενιαία διαχείριση.

Η ανεργία υποχώρησε στο 7,5%

Νέα πτώση σημείωσε η ανεργία τον Δεκέμβριο, με το ποσοστό της να διαμορφώνεται στο 7,5% από 9,4% τον ίδιο μήνα του 2024 και 8,1% τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα:

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Δεκέμβριο του 2025 ανήλθε σε 7,5% έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,4% τον Δεκέμβριο του 2024 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 8,1% τον Νοέμβριο του 2025.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.376.977 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 102.883 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 (2,4%) και μείωση κατά 19.389 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025 (-0,4%).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 354.904 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 87.842 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 (-19,8%) και μείωση κατά 31.165 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025 (-8,1%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.005.230, σημειώνοντας μείωση κατά 42.763 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 (-1,4%) και αύξηση κατά 48.284 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025 (1,6%).

Σήμερα πληρωμές από τον ΕΛΓΑ

Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται η καταβολή της δεύτερης δόσης αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ. Το συνολικό ύψος της πληρωμής ανέρχεται στα 6,4 εκατ. ευρώ και αφορά προκαταβολές που αντιστοιχούν στο 75% των αποζημιώσεων για ζημιές από παγετό το 2025. Οι πληρωμές ΕΛΓΑ έρχονται με πορίσματα, τα οποία εκδόθηκαν από τον Δεκέμβριο του 2025 έως και τον Ιανουάριο του 2026, ενώ επόμενη πληρωμή αναμένεται στα μέσα Φεβρουαρίου και θα αφορά καταστροφές από παγετό και άλλα καιρικά φαινόμενα, όπως χαλάζι.

Επενδυτικό ενδιαφέρον

Το 8ο Greek Investment Day πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι χθες, με περισσότερες από 200 συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων ελληνικών εισηγμένων εταιρειών και θεσμικών επενδυτών. Η εκδήλωση συγκεντρώνει μερικούς από τους πιο επιφανείς θεσμικούς επενδυτές της Γαλλίας και της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των AXA, Amundi, Amiral, Edmond de Rothschild, Fiera κ.ά. Οι ελληνικές εταιρείες που εκπροσωπήθηκαν ήταν οι AΔMHE, Aegean, Alpha Bank, Alter Ego Media, Alumil, Athens International Airport, AVAX, BriQ Properties, Cenergy, ElvalHalcor, GEK TERNA, HELLENiQ ENERGY, Ideal, Κρι Κρι, Lamda Development, Metlen, Motor Oil, Optima Bank, Piraeus Bank, PPC, Profile, Q&R, Sarantis και Titan. Η διοργάνωση του Greek Investment Day έγινε από την Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

Προειδοποίηση ΑΑΔΕ σε 18.000 επιχειρήσεις

Με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια να μπαίνουν υποχρεωτικά στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων σταδιακά από τις 2 Φεβρουαρίου, η ΑΑΔΕ χτυπάει καμπανάκι σε 18.000 επιχειρήσεις οι οποίες κινδυνεύουν να εκδίδουν τιμολόγια τα οποία δεν θα θεωρούνται νόμιμα. Οι 38.000 επιχειρήσεις, με τζίρο πάνω από 1 εκατ. ευρώ, έχουν περιθώριο περίπου δύο εβδομάδων για να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ είτε τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τον οποίο έχουν συμβληθεί, είτε ότι θα χρησιμοποιούν το timologio της ΑΑΔΕ. Ωστοσο, μόλις 19.961, δηλαδή το 53% του συνόλου, το έχουν πράξει.

Μεταξύ των υπόλοιπων 18.000 που δεν έχουν κάνει ακόμα τη σχετική δήλωση, υπάρχουν και 3.300 επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν είτε πάροχο είτε το timologio ή το myDATAapp, αλλά δεν το έχουν δηλώσει. Για όσους δεν το δηλώσουν έως τις 12 Φεβρουαρίου, η ΑΑΔΕ προειδοποιεί ότι τα τιμολόγιά τους που θα εκδοθούν χωρίς πάροχο ή εκτός των δωρεάν εφαρμογών timologio και myDATAapp δεν θα είναι νόμιμα από 13 Φεβρουαρίου και μετά, αφού η μη έκδοση με έναν από τους παραπάνω δύο νόμιμους τρόπους ισοδυναμεί, βάσει νόμου, με μη έκδοση γενικώς. Αυτό σημαίνει πρόστιμο ίσο με 50% του ΦΠΑ για κάθε παραστατικό που θα βρεθεί από τον έλεγχο ότι δεν εκδόθηκε νόμιμα. Για τον σκοπό αυτό, η ΑΑΔΕ απέστειλε χθες e-mail υπενθύμισης, με το οποίο καλεί όσους έχουν καθυστερήσει, να σπεύσουν να δηλώσουν τον πάροχο ή τη χρήση των δωρεάν εφαρμογών της ΑΑΔΕ.