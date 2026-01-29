«Το κορμί και το μυαλό ακόμα σε σοκ. Μουδιασμένα. Σφίξιμο, παγωμάρα. Το ποδόσφαιρο όμως, όπως κι η σύγχρονη κοινωνία, είναι αμείλικτο. Πρέπει να μαζέψεις τα κομμάτια σου και να γυρίσεις στη δουλειά». Με αυτόν τον τρόπο ξεκινά την αναφορά του στα πεπραγμένα της χθεσινής προπόνησης, τελευταίας ενόψει της αναμέτρησης με τη Λυών, η επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Είναι ίσως ο πλέον ρεαλιστικός τρόπος προσέγγισης της κατάστασης που επικρατεί στο εσωτερικό της ομάδας. Η προπόνηση ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή. Ενας ελάχιστος φόρος τιμής στα παιδιά που έφυγαν τόσο άδικα, στο ταξίδι τους για να παρακολουθήσουν την ομάδα που αγαπούσαν σε ένα ακόμα ευρωπαϊκό γήπεδο.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται από χθες το απόγευμα στη Λυών, για την αυλαία της League Phase του Europa League. Στόχος του Δικεφάλου δεν είναι άλλος από το αποτέλεσμα που θα του δώσει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία και θα επηρεάσει τη μετέπειτα πορεία του, αναφορικά με τους αντιπάλους που θα βρεθούν στον δρόμο του. Η βαθμολογία και οι ανακατατάξεις που μπορεί να προκύψουν είναι τέτοιες που δεν τίθεται θέμα επιλογής διαδρομής.

Το μόνο σίγουρο είναι πως το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ καλείται να κοιτάξει την επόμενη μέρα και, για να συμβεί αυτό, χρειάζεται κυνισμός και καθαρό μυαλό. Ο ΠΑΟΚ ως οργανισμός καλείται να κοιτάξει την επόμενη μέρα, έχοντας κάνει βίωμα μια κατάσταση που δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη, μια κατάσταση που μοιάζει με τραγικό «deja vu», 26 χρόνια μετά…

Η αποστολή του ΠΑΟΚ έφτασε στη Γαλλία χθες το βράδυ και, λίγα λεπτά αργότερα, Ραζβάν Λουτσέσκου και Ντέγιαν Λόβρεν βρέθηκαν στη συνέντευξη Τύπου. Ο ρουμάνος τεχνικός ανέφερε:

«Νομίζω πως είναι μία πολύ δύσκολη κατάσταση, αν όχι η πιο δύσκολη. Κάτι που καταβάλλει την ομάδα. Από την άλλη, να αφήσουμε τα πάντα εκτός για να παίξουμε ένα ματς και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Να παίξουμε και για αυτά τα παιδιά. Ο ΠΑΟΚ είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, μία οικογένεια που δεν το καταλαβαίνει κάποιος εκτός αυτής. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Σε αυτή την κατάσταση, να γεμίσουμε το μυαλό μας και να παίξουμε και για αυτούς. Επρεπε να έρθουμε εδώ με χαρά και ενθουσιασμό. Να παίξουμε ως μία ομάδα που έχει προκριθεί και να παλέψουμε για το πλασάρισμα της θέσης. Δυστυχώς είμαστε σε μία δύσκολη και βαριά ατμόσφαιρα. Πρέπει να σημειώσω πως είναι πολύ περίπλοκη η κατάσταση για εμάς, αλλά σε πιο δύσκολη κατάσταση βρίσκονται οι οικογένειες. Πρέπει να δείξουμε σε αυτές τις οικογένειες ότι είμαστε κοντά τους. Να δείξουμε με τον τρόπο μας πως η ζωή προχωράει, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν θα μιλήσω πολύ για το ποδόσφαιρο. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι γνωρίζουμε πως θα είναι δύσκολος αντίπαλος, όμως έχουμε δύναμη και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μετατρέψουμε αυτή τη λύπη σε έξτρα δύναμη».

Η παρουσία του κροάτη αμυντικού είχε να κάνει με το πέρασμά του από τη Λυών, από την οποία έφυγε τον Σεπτέμβριο του 2024 για τον ΠΑΟΚ.

«Είναι όμορφο να γυρνάω εδώ. Ομορφο να γυρνάς σε πρώην ομάδα σου, να βλέπεις πρώην συμπαίκτες και ανθρώπους της ομάδας-πόλης», ανέφερε αρχικά και, μιλώντας για το τροχαίο δυστύχημα, είπε: «Είναι μεγάλη τραγωδία για την κοινωνία του ΠΑΟΚ. Οχι μόνο για εμάς, αλλά για οποιονδήποτε οπαδό στον κόσμο. Νιώθουν τον πόνο και δεν είναι εύκολο για κανέναν. Δεν μπορείς να βρεις λέξεις για αυτό που συμβαίνει. Υπάρχει λύπη μέσα μας, όμως έχουμε έξτρα κίνητρο. Ξέρουμε πόσο μας αγαπάνε οι οπαδοί, ταξιδεύουν ώρες και μέρες για αυτό. Πρέπει να πάρουν κάτι πίσω, ας κάνουμε έστω αυτό».

Οι συνήθειες που αφορούν τη μη γνωστοποίηση της αποστολής δεν άλλαξαν και έτσι το μόνο δεδομένο που υπάρχει δεν είναι άλλο από την απουσία του Λούκα Ιβανούσετς από το ταξίδι στη Γαλλία. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ καλείται να διαχειριστεί τα δεδομένα που υπάρχουν και, βάσει αυτών, είναι πιθανό να παρατάξει μία ενδεκάδα που θα απαρτίζεται από τον βασικό κορμό.

Στο αρχικό σχήμα αναμένεται να βρεθούν οι Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον και Γιακουμάκης.

Πλην του τραυματία Ιβανούσετς, θυμίζουμε πως εκτός πλάνων για τελευταία φορά σε ευρωπαϊκό αγώνα είναι οι Χρήστος Ζαφείρης και Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, που αναμένεται να δηλωθούν στη νέα ευρωπαϊκή λίστα και να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους ευρωπαϊκούς αγώνες, αρχής γενομένης από τα πλέι οφ που θα γίνουν στις 19 και 26 Φεβρουαρίου.