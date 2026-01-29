Το έκανε και αυτό ο μεγάλος Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τρύπησε ένα ακόμη «ταβάνι» σε αυτή τη διετία-όνειρο με τον Βάσκο στο τιμόνι του και εκείνο το «συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε» moto που τον οδηγεί σε θάλασσες ανοιχτές. Κατάφερε έπειτα από δώδεκα ολόκληρα χρόνια να επιστρέψει ο ίδιος αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο στα νοκάουτ του Champions League. Την ελίτ της… ελίτ. Και το έκανε όπως επιβάλλεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Μέσα στη θρυλική «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» κόντρα στον μεγάλο Αγιαξ: 2-1. Με Ζέλσον Μαρτίνς (52′) να τελειώνει την έμπνευση του Μεντί Ταρέμι και Σαντιάγκο Εσε να… πετάει (79′) για το γκολ της ζωής του έπειτα από το κόρνερ του Τσικίνιο. Το γκολ που εξαφάνισε από τον λογαριασμό το πέναλτι του Ντόλμπεργκ (68′). Δεν έφτανε ο βαθμός της ισοπαλίας για την πρόκριση. Χρειαζόταν νίκη. Και η νίκη ήρθε από μια ομαδάρα που όλα τα μπορεί.

Η βραδιά ξεκίνησε με μια μεγάλη έκπληξη, διά χειρός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η απόφαση του Βάσκου να επιλέξει έναν 4-4-2 σχηματισμό με τον Μεντί Ταρέμι να παίρνει τη θέση του «περιφερειακού» γύρω από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Χρειάστηκε για να συμβεί αυτό να μείνει εκτός 11άδας ο Τσικίνιο σε μια συνθήκη που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην απόφαση του 65χρονου. Και δεν ήταν ο μόνος Πορτογάλος που έμεινε εκτός. Ηταν δεδομένο ότι για να διατηρηθεί ο κορμός της νίκης με τη Λεβερκούζεν θα έμενε στον πάγκο και ο Ντανιέλ Ποντένσε μιας και το δίδυμο των wingers ήταν Ζέλσον Μαρτίνς και Ροντινέι.

Αν δούλεψε η έμπνευση του προπονητή; Γυρίζοντας πίσω στο πρώτο ημίχρονο της παρτίδας θα έλεγε κάποιος πως όχι. Ο Ολυμπιακός είχε έναν χαφ λιγότερο στη μεσαία γραμμή, εκεί όπου Μουζακίτης και Εσε πλήρωναν αυτό το αριθμητικό μειονέκτημα στις 50%-50% μπάλες, ενώ και η γνωστή πίεση των Ερυθρολεύκων δεν ήταν όσο αποδοτική θα έπρεπε για να μην κυκλοφορεί ο Αγιαξ την μπάλα. Οι Ολλανδοί που έχασαν την πρώτη τους ευκαιρία μόλις στο 8′ (Κλάασεν), άγγιξαν το γκολ στο 25′ (Γκλουκ), και είδαν ένα τέτοιο να ακυρώνεται σωστά ως οφσάιντ στο 32′ (Ντόλμπεργκ).

Και ενώ στο μεταξύ οι Ερυθρόλευκοι έχασαν τον Λορέντσο Πιρόλα με τραυματισμό (τον αντικατέστησε ο Ζουλιάν Μπιανκόν στο 27′ πηγαίνοντας πλάι στον Παναγιώτη Ρέτσο στην καρδιά της άμυνας); Στο 43′ η έμπνευση του Μεντιλίμπαρ για δύο φορ θα μπορούσε να αποδώσει καρπό. Γύρισε εκπληκτικά ο Ροντινέι, σούταρε ο Ταρέμι για το 1-0 αλλά ο Ρέγκερ με αυτοθυσία έβαλε το σώμα του για να σταματήσει την απειλή. Κάπως έτσι: ανάπαυλα δίχως γκολ με 3-2 τελικές και 66%-34% κατοχή για τους Ολλανδούς που δεν είχαν δίκιο ζητώντας πέναλτι στο 45′ για χέρι του Μπιανκόν (ελέγχθηκε από το VAR και σωστά δεν δόθηκε τίποτα).

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Ολυμπιακός στην «προοδευτική» βαθμολογία ήταν πλέον 28ος από 24ος. Χρειαζόταν κάτι. Να αλλάξει την εικόνα, αλλά και την προσέγγισή του. Να γίνει επιθετικός. Οπως ακριβώς συνέβη. Προειδοποίηση με τον Ελ Κααμπί στο 46′, και 1-0 με τον συνήθη ύποπτο κάτω από άστρα Ζέλσον Μαρτίνς (52′). Κέρδισε τη δεύτερη μπάλα ο Ταρέμι έξω από την περιοχή. Εστρωσε την κατάλληλη στιγμή στον winger από το Πράσινο Ακρωτήρι και ο Μαρτίνς με το τρίτο του φετινό γκολ στο Champions League άνοιξε τον δρόμο της πρόκρισης. Η βραδιά όμως είχε δρόμο. Και η επόμενη στάση της, ήταν από εκείνες που δεν θες να σου συμβούν σε μια νύχτα σαν αυτή.

Ενα πέναλτι (μέσω VAR) που σήκωσε τεράστια συζήτηση. Στο 65′ ο Στερ σούταρε, ο Μουζακίτης μπήκε στην πορεία της μπάλας με τα χέρια κολλημένα στο σώμα του. Ο Λετεσιέ όντας κοντά στη φάση έδειξε κόρνερ. Τον φώναξε το VAR όμως, ο Αγγλος Τζάρεντ Ζίλε να ξαναδεί τη φάση. Και παραδόξως ο Λετεσιέ άλλαξε την άποψή του στήνοντας την μπάλα στη λευκή βούλα: στο σημείο που ο Ντόλμπεργκ όπλισε για το 1-1 (68′) δίνοντας χαρακτήρα θρίλερ στην παρτίδα. Δεν έφτανε ο βαθμός της ισοπαλίας. Δεν έμοιαζε να φτάνει. Είχε φτάσει 18ος ο Ολυμπιακός στο 1-0 και έπεσε 27ος στο 1-1. Ηθελε γκολ. Ηθελε νίκη.

Ηθελε και μια έμπνευση: αυτή του Μεντιλίμπαρ να στείλει στο γήπεδο αντί του Ελ Κααμπί (71′); Ναι, αυτό σκέφτηκαν όλοι στο 79′ όταν ο Σαντιάγκο Εσε με την τέλεια πτήση και μια κεφαλιά-δυναμίτη έγραφε το 2-1 σηκώνοντας στο πόδι τους 3.000 ερυθρόλευκους στην κερκίδα. Πώς προέκυψε το γκολ; Από κόρνερ. Ποιος το εκτέλεσε; Φυσικά ο Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος που πήρε αριστερά για να απελευθερώσει τον καταπληκτικό Ζέλσον που πλέον έπαιζε ως ελεύθερος πίσω από τον Ταρέμι. Είχε περάσει και Σιπιόνι αντί του Μουζακίτη. Και ο Ολυμπιακός ήταν πλέον όσο κόμπακτ έπρεπε για να τελειώσει τη δουλειά. Πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που στο 86′ ο Παναγιώτης Ρέτσος με κατάθεση ψυχής πρόλαβε και έσωσε στη γραμμή την απειλή από την κεφαλιά του Βέγκχορστ. Ηταν όλα και οι όλοι στη θέση τους. Θέση πρόκρισης.

Αγιαξ (Γκριμ): Γιάρος, Γκαέι, Μπόουμαν, Μπάας, Βάινταλ (87′ Νας), Ρέγκερ, Κλάασεν (70′ Μπουνιντά), Στερ (70′ Εντβαρτσεν), Γκλουχ (82′ Μπόκιο), Ντόλμπεργκ (82′ Βεγκχορστ), Γκοντς.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης. Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα (λ.τ. 27′ Μπιανκόν), Ορτέγκα, Εσε, Μουζακίτης (72′ Σιπιόνι), Ζέλσον Μαρτίνς (88′ Ποντένσε), Ροντινέι (88′ Μπρούνο), Ταρέμι, Ελ Κααμπί (72′ Τσικίνιο).

Διαιτητής: Φρανσουά Λετεσιέ (Γαλλία).