Ο Αντρέ Λουίζ είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού και είχε την ευκαιρία να ζήσει από κοντά την πρόκριση της ομάδας στα playoffs του Champions League, παρακολουθώντας τον αγώνα στο Άμστερνταμ.

Σε δηλώσεις του στο Mega μετά τη λήξη του ματς, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ μίλησε για τη σπουδαία επιτυχία των «ερυθρόλευκων» και υποσχέθηκε ότι θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό για να προσφέρει στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

«Ήταν μια μεγάλη νίκη, μια πολύ μεγάλη στιγμή για την ομάδα. Η πρόκριση ήταν δραματική, αλλά ευτυχώς σκοράραμε δύο φορές και τα καταφέραμε μπροστά στον κόσμο μας. Ήταν εντυπωσιακό να βλέπω τόσες χιλιάδες κόσμου του Ολυμπιακού μακριά από την Ελλάδα, να υποστηρίζει την ομάδα σε μια μεγάλη στιγμή».

Όσο για το τι προσδοκά να δώσει στον Ολυμπιακό; «Υπόσχομαι να κάνω τα πάντα για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να κατακτήσει τίτλους. Θέλω να κάνω τα πάντα για αυτόν τον κόσμο, που φάνηκε από την πρώτη στιγμή πόσο σπουδαίος είναι. Είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω σε μια σπουδαία ομάδα, όπως ο Ολυμπιακός».