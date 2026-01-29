Σε εγρήγορση είναι η Αθήνα εν όψει διαφαινόμενης κίνησης της Αγκυρας στα ανοιχτά της Λιβύης, με αποστολή είτε ερευνητικού είτε και πλωτού μέσου το 2026. Πρέπει να τονιστεί πως η Navtex για το «Ορουτς Ρέις» στη Μαύρη Θάλασσα ολοκληρώνεται αύριο, οπότε από εκεί και πέρα το τουρκικό ερευνητικό θα είναι διαθέσιμο για την ανάληψη αποστολής σε άλλη περιοχή.

Μόλις προχθές ο υπουργός Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Λιβύης, Καλίφα Αμπντουλσαντίκ, δήλωσε ότι η Τουρκία βρίσκεται ήδη σε θέση να διαδραματίσει βασικό ρόλο στους γύρους υποβολής προσφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου που ξεκίνησε η Λιβύη για πρώτη φορά ύστερα από σχεδόν 17 χρόνια. Πρόσθεσε δε, προκαλώντας συναγερμό στην Αθήνα, ότι η Αγκυρα έχει δείξει σημαντικό ενδιαφέρον για τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που προσφέρει η Λιβύη στον τρέχοντα γύρο υποβολής προσφορών, ιδίως για τα υπεράκτια οικόπεδα, επιβεβαιώνοντας ότι η Τουρκία έχει ισχυρές πιθανότητες να κερδίσει αρκετές από αυτές τις περιοχές λόγω της εμπειρίας της και των εξειδικευμένων σκαφών της για σεισμικές έρευνες και υπεράκτιες γεωτρήσεις.

Πού βρίσκονται τα οικόπεδα των ερευνών

Επισημαίνεται ότι αν και τα οικόπεδα που έχει προκηρύξει η Λιβύη σέβονται τη μέση γραμμή, εντούτοις η τουρκική θέση και προσφάτως και του προέδρου της Λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων, Αλ Σάλεχ, που ελέγχεται από τον στρατάρχη Χαφτάρ, είναι ότι τα νησιά δεν δικαιούνται ΑΟΖ.

Με αυτό ως δεδομένο, καθώς και τα σχέδια για την υπογραφή ενός δεύτερου μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα σε Αγκυρα και Τρίπολη, που καλύπτει έρευνες σε πολλά υποσχόμενες περιοχές, όπως δήλωσε ο λίβυος υπουργός, η ανησυχία της Αθήνας είναι ότι τα επόμενα οικόπεδα θα είναι βορειότερα και πιο κοντά στην Κρήτη και πιθανότατα και μέσα στον άξονα του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, βάσει του οποίου ενεργεί η Τουρκία στην περιοχή.

Σε στενή συνεργασία με την Αγκυρα

Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου (NOC) της Λιβύης ολοκληρώνει τον πρώτο μεγάλο γύρο υποβολής προσφορών για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με προσφορές για 22 οικόπεδα εξερεύνησης (11 χερσαίες, 11 υπεράκτιες) που αναμένεται να υποβληθούν τον Φεβρουάριο του 2026. Στόχος είναι η αύξηση της παραγωγής στα 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Προ ημερών ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, από τη Λιβύη δήλωσε πως στον τομέα της ενέργειας Τρίπολη και Αγκυρα συμφώνησαν να αυξήσουν και να διαφοροποιήσουν τις τρέχουσες επιτυχημένες δραστηριότητες μεταξύ των δημόσιων εταιρειών των δύο χωρών στο εμπόριο πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου. «Επιβεβαιώσαμε την κοινή μας βούληση να συνεργαστούμε στις χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές της Λιβύης. Επιπλέον, καταλήξαμε σε συναίνεση για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξόρυξης» πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Δείχνοντας δε πόσο βαθιά έχει εισχωρήσει η τουρκική πολιτική στη Λιβύη και ειδικά στο δυτικό κομμάτι που ελέγχεται από την κυβέρνηση της Τρίπολης, ο Μπαϊρακτάρ δεν παρέλειψε να επισκεφθεί και την τουρκική στρατιωτική δύναμη που εδρεύει σε Μισράτα και Αλ Ουατίγια, επιβεβαιώνοντας πως η περιοχή είναι προτεκτοράτο της Αγκυρας.

Επισημαίνεται ακόμα πως η πρόσφατη κίνηση της Τουρκίας να υπογράψει συνεργασία με τη θυγατρική της Exxonmobil και σύντομα και την Chevron για συνεργασία και στη Μεσόγειο, κάτι το οποίο φαίνεται να έχει κάνει ήδη ή ετοιμάζεται να το πράξει και η Τρίπολη, εκλαμβάνεται από αρμόδιες πηγές στην Αθήνα ως μια προσπάθεια της Αγκυρας να «νομιμοποιήσει» τις αναθεωρητικές της επιδιώξεις μέσα από ενεργειακές μπίζνες, παρακάμπτοντας το διεθνές δίκαιο, σε μια περίοδο που και ο Λευκός Οίκος φαίνεται να τις προτιμά στον «βωμό» των γρήγορων και προσοδοφόρων λύσεων.