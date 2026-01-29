Ο αριθμός των ρώσων και ουκρανών στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί, τραυματιστεί ή αγνοούνται σε σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου θα μπορούσε να φτάσει τα 2 εκατομμύρια μέχρι αυτή την άνοιξη, σύμφωνα με μελέτη, καθώς η εισβολή της Μόσχας δεν δείχνει κανένα σημάδι υποχώρησης. Εκθεση της δεξαμενής σκέψης Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), με έδρα την Ουάσιγκτον, εκτιμά ότι η Ρωσία έχει υποστεί περίπου 1,2 εκατομμύρια απώλειες, συμπεριλαμβανομένων έως και 325.000 νεκρών, ενώ σχεδόν 600.000 ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί, τραυματιστεί ή αγνοούνται.

Από τότε που ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξαπέλυσε την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει δημοσιοποιήσει πλήρη στοιχεία για τις απώλειες, αντιμετωπίζοντας την κλίμακα των θυμάτων ως αυστηρά φυλασσόμενο κρατικό μυστικό. Το Κρεμλίνο απέρριψε την Τετάρτη την έκθεση του CSIS ως «μη αξιόπιστη», επιμένοντας ότι μόνο το ρωσικό υπουργείο Αμυνας έχει αρμοδιότητα να δημοσιεύει στοιχεία για τις ρωσικές απώλειες. Οι εκτιμήσεις του CSIS βασίστηκαν σε συνεντεύξεις με δυτικούς και ουκρανούς αξιωματούχους, καθώς και σε δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από το ανεξάρτητο ρωσικό ειδησεογραφικό μέσο Mediazona και τη ρωσική υπηρεσία του BBC.

Βάσει οποιασδήποτε ιστορικής σύγκρισης, οι απώλειες είναι εξαιρετικά μεγάλες. Η δεξαμενή σκέψης σημειώνει ότι ο αριθμός των νεκρών Ρώσων στα πολεμικά μέτωπα στην Ουκρανία είναι «πάνω από 17 φορές μεγαλύτερος από τις σοβιετικές απώλειες στο Αφγανιστάν τη δεκαετία του 1980, 11 φορές υψηλότερος από εκείνες του πρώτου και του δεύτερου πολέμου της Ρωσίας στην Τσετσενία και πάνω από πέντε φορές μεγαλύτερος από όλους τους ρωσικούς και σοβιετικούς πολέμους συνδυαστικά, από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Οι ρωσικές απώλειες εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τις ουκρανικές κατά περίπου 2,5 προς 1 ή 2 προς 1, σύμφωνα με την έκθεση. Τα στοιχεία σκιαγραφούν επίσης μια ζοφερή εικόνα για την Ουκρανία, ο πληθυσμός της οποίας είναι πολύ μικρότερος και η ικανότητά της να αναπληρώνει συνεχείς απώλειες και να κινητοποιεί στρατεύματα είναι σαφώς πιο περιορισμένη, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ανθίσταται στις εκκλήσεις για μείωση του ορίου ηλικίας επιστράτευσης κάτω των 25 ετών. Κίνηση που θα ήταν εξαιρετικά αντιδημοφιλής στην Ουκρανία.

Παρά την κλίμακα των απωλειών και στις δύο πλευρές, τα εδαφικά κέρδη της Ρωσίας παραμένουν οριακά. Το CSIS διαπίστωσε ότι από το 2024 οι ρωσικές δυνάμεις προωθήθηκαν με μέσο ρυθμό μόλις 15 έως 70 μέτρων ημερησίως κατά τη διάρκεια των πιο σημαντικών επιθέσεών τους, «πιο αργών από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη μεγάλη επιθετική εκστρατεία στον σύγχρονο πόλεμο». Αν και η Μόσχα σημείωσε κάποια πρόοδο στα τέλη του περασμένου έτους στην Ανατολική Ουκρανία και κοντά στην περιοχή του Ντνιπροπετρόβσκ, αυτή έχει έκτοτε επιβραδυνθεί δραστικά, λόγω των χειμερινών συνθηκών και της σθεναρής ουκρανικής αντίστασης.