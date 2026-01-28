Σε έναν τέλειο κύκλο διετίας διά χειρός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, η νύχτα στο Αμστερνταμ μοιάζει προκαταβολικά «σημαδιακή». Επειτα από την κατάκτηση του Conference League (2024). Το εγχώριο τρεμπλ στην επέτειο των 100 γενεθλίων. Την επιστροφή στο Champions League έπειτα από μια ολόκληρη πενταετία. Να έρθει – ενδεχομένως – και η πρώτη πρόκριση στα νοκάουτ της κορυφαίας διοργάνωσης. Πρώτη από το 2014, όχι μόνο σε φόντο ερυθρόλευκο αλλά συνολικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ενα εισιτήριο για τις καλύτερες 24 στον πόλεμο των άστρων στην ολοκλήρωση μιας απίθανης ανατροπής: Αλήθεια ποιος ξεχνά ότι έπειτα από τις πρώτες πέντε στροφές της league phase ο Ολυμπιακός είχε μόλις δύο βαθμούς και κάτι… μαθηματικά να τον κρατούν ζωντανό; Ο ίδιος που απόψε με νίκη επί του Αγιαξ φτάνει στους 11 και κατά 99,99% κάνει τη δουλειά. Ή που μπορεί κάλλιστα να περάσει και με τον βαθμό της ισοπαλίας.

«Αν συμβεί θα είναι μεγάλο» παραδέχθηκε ο καλός Βάσκος του λιμανιού. «Εχουμε αντιμετωπίσει ομάδες με τεράστια μπάτζετ και ιστορία, αν καταφέρουμε την 24άδα θα είναι μεγάλη τιμή για τον Ολυμπιακό» πρόσθεσε θυμίζοντας ότι σε τούτο το ταξίδι στάθηκαν απέναντι βουνά σαν τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπαρτσελόνα και την Αρσεναλ. «Πρώτα όμως να παίξουμε με τον Αγιαξ, έναν ιστορικό σύλλογο. Και έχουν και αυτοί τις πιθανότητές τους για την πρόκριση με νίκη». Απαραίτητη σημείωση; Ηταν φορτισμένος ο Μέντι στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου. Εμφανώς επηρεασμένος και εκείνος από την είδηση της τραγωδίας στη Ρουμανία. Το οδυνηρό δυστύχημα που έκοψε το νήμα της ζωής σε επτά νέα παιδιά, φίλους του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν με προορισμό τη Γαλλία για να δουν από κοντά αύριο βράδυ την ομάδα τους.

Συγκλόνισε για την τραγωδία

«Το μυαλό μου πήγε αμέσως στους χιλιάδες οπαδούς που ταξιδεύουν διαρκώς, τους δικούς μας και άλλων ομάδων, αισιοδοξώντας ότι μπορούν να περάσουν καλά. Σκεφτόμαστε τον ΠΑΟΚ και τις οικογένειες των θυμάτων και είναι πολύ λυπηρό. Λυπούμαστε πολύ που δεν θα καταφέρουν ποτέ να επιστρέψουν» προσπάθησε να βάλει τις λέξεις στη σωστή σειρά πριν η κουβέντα φυσικά πάει στο ποδόσφαιρο. Πριν το αυτονόητο διά ταύτα. «Υποσχόμαστε να παλέψουμε. Να τα δώσουμε όλα. Να πετύχουμε για τον λόγο τον οποίο ήρθαν εδώ» συμπλήρωσε έχοντας κατά νου τους 2.600 οπαδούς του Ολυμπιακού που θα είναι απόψε στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα». Και κάπως έτσι το περιέγραψε δίπλα του και ο Φρανσίσκο Ορτέγκα: «Ξέρουμε καλά πόσο σημαντικό είναι. Θα παίξουμε σαν να είναι τελικός» έβαλε τη πινελιά του ο αργεντινός μπακ.

«Είναι χαρά…»

«Αυτή τη φάση δεν είναι πίεση, είναι χαρά γιατί έχουμε βρεθεί κοντά σε έναν στόχο, που πριν από κάποιο καιρό έμοιαζε απίθανος. Εχουμε κίνητρο και όρεξη, ξέρουμε ότι δεν έχουμε πετύχει το τελευταίο βήμα. Μένουμε συγκεντρωμένοι, ο αντίπαλος θα κάνει τα πάντα για να μην το πετύχουμε, αλλά και εμείς θα τα δώσουμε όλα» επανήλθε ο Μεντιλίμπαρ. Και όταν τον ρώτησαν αν κάποια στιγμή θα κάνει δεύτερες σκέψεις για το μονοπάτι μιας ενδεχόμενης πρόκρισης με ισοπαλία; «Ισως είμαστε αναγκασμένοι προς το τέλος να κοιτάζουμε τα ματς των άλλων ομάδων, γιατί μπορεί να υπάρχει ένας άλλος δρόμος. Αλλά ο στόχος είναι να μη δούμε τους άλλους. Μοναδικός μας στόχος είναι η νίκη. Οι βαθμοί που σχεδόν σίγουρα μας δίνουν την πρόκριση» συμπλήρωσε με νόημα.

Τα χαρτιά στο τραπέζι

Οχι, για την ενδεκάδα δεν τον ρώτησε κανείς. Μεταξύ μας όμως, αυτό δεν αποτελεί έκπληξη. Μάλλον γιατί είναι από εκείνες τις φορές που τα χαρτιά είναι ανοιχτά στο τραπέζι. Οι δέκα που έπαιξαν κόντρα στη Λεβερκούζεν: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Εσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ροντινέι και ο Ελ Κααμπί που επιστρέφει στην κορυφή της επίθεσης αντί του Ταρέμι. Θεωρητικά…12ος σε αυτή την ιστορία είναι ο Ντανιέλ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος όμως είναι καιρό τώρα μακριά από την καλή φόρμα του με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και ας έχουμε κατά νου κάτι ακόμη. Ο Αγιαξ φέτος έχει τεράστιες μεταπτώσεις στην απόδοσή του. Το υλικό του όμως εγγυάται πραγματικό ταλέντο που αν βρει χώρο μπορεί να κάνει ζημιές. Η δεξιά πλευρά με Κοστίνια και Ροντινέι και η αριστερή με Ορτέγκα και Μαρτίνς κόντρα στη Λεβερκούζεν πήραν άριστα.

Προσοχή

«Είναι μία ομάδα που βασίζεται στις μονάδες. Γεμάτη από νέους ποδοσφαιριστές, που κάνουν ατομικές ενέργειες, δίνουν μονομαχίες, έχουν την ελευθερία να κάνουν ό,τι τους έρχεται στο μυαλό, χωρίς πίεση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο του Αγιαξ» εξήγησε ο Μεντιλίμπαρ. «Και μια μεγάλη ομάδα που δεν έχει μοναδικό κριτήριο τα αποτελέσματα» συμπλήρωσε ο Ορτέγκα. Αν μη τι άλλο, άπαντες υποψιασμένοι.