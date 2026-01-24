Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη που ήθελε, επικρατώντας 1-0 του Βόλου και επιστρέφοντας στην κορυφή της Stoiximan Super League.

Μετά το φινάλε του αγώνα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σχολίασε τόσο την παρουσία της ομάδας του στο ματς όσο και την προετοιμασία για τον κρίσιμο ευρωπαϊκό «τελικό» με τον Άγιαξ.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ:

Για το αν η ομάδα του έπαιξε τόσο – όσο: “Ίσως να είναι έτσι, θα πρέπει να δημιουργήσεις περισσότερες ευκαιρίες, πρέπει να κάνεις περισσότερα πράγματα απ’ ότι κάναμε εμείς σήμερα”.

Για τον κόσμο που ζητούσε το διπλό στο Άμστερνταμ: “Όλοι αυτό θέλουμε, θα πάμε με αυτήν την πρόθεση, θα κάνουμε τα πάντα. Θα πάμε και θα δούμε τι θα γίνει”.