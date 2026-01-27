Αν συναντήσεις έναν Ναπολέοντα Βοναπάρτη σε ψυχιατρείο – κάτι καθόλου απίθανο -, ίσως ψιλογελάσεις, σίγουρα όμως θα λυπηθείς και γρήγορα θα απομακρυνθείς. Αν όμως θεωρείς ότι ο Μέγας Ναπολέων κάθεται στο τιμόνι του λεωφορείου που είσαι και εσύ επάνω, τι κάνεις; Παραμένεις απαθής και ό,τι συμβεί; Ελπίζεις πως οι δικοί του, της πρώτης θέσης, κάποτε θα τον κατεβάσουν; Ή θα κοιτάξεις το γρηγορότερο δυνατόν να πηδήξεις έξω; Ερωτήσεις-πρόκληση για την Ευρώπη, που καλείται να απαντήσει άμεσα. Και η απάντησή τους είναι ασφαλώς καθοριστική για το μέλλον της ευρύτερης ευρωπαϊκής Δύσης.

Από ό,τι φάνηκε στο Νταβός, οι δυτικοί ηγέτες – προέχοντος του καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ – κατέδειξαν με τις ομιλίες, παρουσίες, απουσίες, αλλά και αποχωρήσεις τους, ότι έπαψαν να παρακολουθούν παθητικά την επικίνδυνη οδήγηση του άκρως ανασφαλούς, απαίδευτου και αδίστακτου κυβερνήτη που, κατά δήλωσή του, το μόνο που τον δεσμεύει είναι η προσωπική του αντίληψη περί ηθικής. Περιφρονεί θεσμούς, Συντάγματα και διεθνείς κανόνες. Χαρακτηριστική αντίληψη επικίνδυνου αυτοκράτορα. Στο Νταβός, οι δυτικοί επιβάτες κατέδειξαν πως αφυπνίστηκαν και ετοιμάζονται να κατεβούν από το μοιραίο λεωφορείο της αμερικανικής Δύσης, το οποίο μάλλον κατευθύνεται προς ένα νέο Βατερλώ.

Η μακραίωνη πορεία της Ευρώπης, οι αξίες κι ο πολιτισμός της από τη μια πλευρά και από την άλλη οι σημερινές ισχυρές υλικές και πνευματικές ικανότητες και αρετές της υπόσχονται ένα ευτυχέστερο πεπρωμένο στην ίδια και στους λαούς της.

Ωστόσο, η αφύπνιση των δυτικών ηγετών και η αναγνώριση της εξελισσόμενης θλιβερής ευρω-ατλαντικής κρίσης δεν αρκούν. Απαιτείται άμεση συστράτευση, τόλμη και συνέργεια, πρώτιστα των ίδιων και στη συνέχεια των λαών τους. Η Γηραιά Ηπειρος διαθέτει σήμερα τον σοφότερο οδηγό για την αντιμετώπιση ενός κρίσιμου «συμμαχικού» παραλογισμού. Την πλούσια από κάθε άποψη – επιτυχίες και συμφορές – ιστορία της. Ηγεμόνες και αυτοκρατορίες ήρθαν και παρήλθαν, ενώ ο ευρωπαϊκός δυτικός πολιτισμός και οι φορείς του επέζησαν ακόμη και σε περιόδους πολύ μεγαλύτερων κρίσεων. Στο Νταβός πλέον διαφάνηκε πως ο ιδιόμορφος παραλογισμός του αμερικανού προέδρου Τραμπ καταφέρνει να την αφυπνίσει, να την ενώσει και να την ισχυροποιήσει.

Ο Παντελής Οικονόμου είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Ελληνικό Ιδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), πρώην επιθεωρητής στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας