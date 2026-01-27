Καλό είναι να υποστηρίζεις τις επιλογές σου. Ειδικά αν αυτές κοστίζουν. Ακόμη καλύτερο όμως να διαπιστώνεις πως είτε δεν βγαίνουν στην πράξη είτε απαιτείται χρόνος προσαρμογής στα νέα δεδομένα.

Είναι πολύ απλά η (μίνι) ιστορία της ΑΕΚ του τελευταίου διαστήματος και του εγχειρήματος από τον Μάρκο Νίκολιτς να πορευτεί με δύο κεντρικούς κυνηγούς, τον Γιόβιτς και τον Βάργκα. Αν κάποιος δει τα αποτελέσματα με ψυχρή ματιά, ασφαλώς και θα αναφωνήσει «δικαιώθηκε ο Σέρβος». Ωστόσο, πόσο κοντά είναι αυτό στην πραγματικότητα και τι ρόλο έπαιξε το νέο σύστημα στη νίκη με 4-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό και το 1-0 με τον Αστέρα στην Τρίπολη;

Στο ντέρμπι, παρά το όσα έχουν ειπωθεί και σαφώς εκπορεύονται από τον θρίαμβο και την έκτασή του, η ΑΕΚ αντιμετώπισε ζητήματα σε ό,τι αφορά στο πώς θα επιβάλλει το παιχνίδι της. Το δε σκορ «άνοιξε» μετά το 56′ που αντικαταστάθηκε ο ούγγρος στράικερ. Και το Σάββατο στο εκτός έδρας ραντεβού με τον Αστέρα Τρίπολης, η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε να κυριαρχήσει και απείχε από το να θεωρηθεί λειτουργική και ευέλικτη στον χώρο του κέντρου. Ο Βάργκα δεν είναι αυτό που λέμε «πανάλαφρος κυνηγός», ούτε ο Γιόβιτς μπορεί να ανταποκριθεί σε ρόλο δεύτερου στράικερ, μολονότι έχει το χάρισμα της άρτιας τεχνικής κατάρτισης. Ισως πάλι να είναι η μοίρα της διάταξης με τους δύο επιθετικούς, που δεν είναι πλέον της μόδας και οι περισσότερες ομάδες επιλέγουν να γεμίζουν τον χώρο της μεσαίας γραμμής τους και να βγαίνουν κρυφοί διεμβολιστές από τις πτέρυγες. Ο ΠΑΟΚ, άλλωστε, έπαιζε για καιρό μόνο με τον Μπράντον Τόμας και τώρα έχει βασίσει το παιχνίδι του έχοντας καθαρόαιμο σέντερ φορ τον Γιακουμάκη, ενώ πίσω του παίζει και μοιράζει πάσες ο Τάισον. Είναι αυτό ένα παράδειγμα – υπάρχουν παντού και ίσως να δείχνουν μια τάση που δημιουργείται.

Ανεξάρτητα με όλα αυτά, ας αναμένουμε να δούμε πού το πάει ο Νίκολιτς. Αν δηλαδή όταν έφερνε στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Βάργκα είχε κατά νου να τον ταιριάξει με τον Γιόβιτς ή αν είχε την προοπτική να ξεκουράζει ο Ούγγρος τον Σέρβο. Και έως ότου πάρει τις οριστικές αποφάσεις του ο προπονητής της ΑΕΚ, δοκιμάζει όλα τα σχήματα που μπορεί να ρίξει στο χορτάρι, προκειμένου να καταλήξει στο ποιος ταιριάζει και με ποιον. Γιατί τα αληθινά ντέρμπι και οι κρίσιμες στροφές θα είναι στα play offs.