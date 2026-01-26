Το γήπεδο της ΑΕΚ μετονομάστηκε σε Allwyn Arena μετά από συμφωνία με την Allwyn, που υιοθετήθηκε από τον ΟΠΑΠ.

Στη νέα εποχή της Allwyn πέρασε και το γήπεδο της ΑΕΚ, το οποίο φέρει πλέον την ονομασία Allwyn Arena.

Οι εργασίες για την αλλαγή της ονομασίας ολοκληρώθηκαν, και στην πρόσοψη του γηπέδου δεσπόζει πλέον η επιγραφή με τη διεθνή εμπορική ταυτότητα της Allwyn. Η επωνυμία αυτή υιοθετήθηκε από τον ΟΠΑΠ στις 19 Ιανουαρίου 2026, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε ένα νέο εταιρικό κεφάλαιο.

Το πρώτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στην Allwyn Arena είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, στις 21:00. Πρόκειται για το μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Super League ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό.

Δείτε πώς «μεταμορφώθηκε» η OPAP Arena σε Allwyn Arena: