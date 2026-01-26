«Ενα σκοτεινό, δυστοπικό μέλλον που γίνεται πραγματικότητα»: αυτό είδε στη Μινεάπολη ο Τσαρλς Χόμανς, ένας δημοσιογράφος των «New York Times» που στάλθηκε να καλύψει τις επιχειρήσεις της ICE και της ομοσπονδιακής Συνοριοφυλακής στη Μινεσότα εναντίον μεταναστών, καθώς και τις διαμαρτυρίες των κατοίκων για αυτές. Οπως θυμίζει στην ίδια εφημερίδα η Μάσα Γκέσεν, από τις αρχές Ιανουαρίου οι 3.000 ομοσπονδιακοί πράκτορες που έχει αναπτύξει εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν: σκοτώσει τη Ρενέ Γκουντ, λευκή μητέρα τριών παιδιών· απειλήσει μια έγκυο δικηγόρο στο πάρκινγκ του γραφείου της· συλλάβει πολυάριθμους αμερικανούς πολίτες, ανάμεσά τους και έναν τον οποίο έσυραν έξω από το σπίτι του με το εσώρουχο· σπάσει τα τζάμια αυτοκινήτων και συλλάβει τους επιβαίνοντες, μεταξύ αυτών και μια αμερικανίδα πολίτη που κατευθυνόταν σε ιατρικό ραντεβού· πετάξει χειροβομβίδες κρότου – λάμψης και ένα δακρυγόνο δίπλα σε αυτοκίνητο στο οποίο βρίσκονταν έξι παιδιά, ανάμεσά τους και ένα βρέφος· σαρώσει ένα αεροδρόμιο, συλλαμβάνοντας περισσότερους από 12 εργαζόμενους· συλλάβει ένα πεντάχρονο παιδί. Το Σάββατο σκότωσαν ακόμα έναν αμερικανό πολίτη, τον 37χρονο Αλεξ Τζέφρι Πρέτι, νοσηλευτή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου βετεράνων της Μινεάπολης.

Οπως ακριβώς έκαναν μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ στις 7 Ιανουαρίου, έτσι και τώρα η κυβέρνηση Τραμπ επιχείρησε να πείσει πως οι ομοσπονδιακοί πράκτορες – η ICE τότε, η Συνοριοφυλακή τώρα – έδρασαν ευρισκόμενοι σε αυτοάμυνα: οι πράκτορες, διαβεβαίωσε, βρίσκονταν σε «στοχευμένη επιχείρηση», για τη σύλληψη ενός «βίαιου παράνομου μετανάστη», όταν ο Πρέτι «τους πλησίασε με ένα ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών» και «αντιστάθηκε βίαια» όταν προσπάθησαν να τον αφοπλίσουν. Για ένα άτομο που «ήθελε να προκαλέσει μέγιστη βλάβη» και «να σφαγιάσει» συνοριοφύλακες, μίλησε ο Γκρεγκ Μποβίνο, ο επικεφαλής της Συνοριοφυλακής, για έναν «εγχώριο τρομοκράτη» ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Στιβ Μίλερ.

«Αηδιαστικά ψέματα» χαρακτήρισαν φυσικά τους ισχυρισμούς αυτούς τόσο οι γονείς του Πρέτι όσο και οι Δημοκρατικοί: είναι η αλήθεια που κατέγραψαν πολλά βίντεο και επιβεβαίωσαν αυτόπτες μάρτυρες: «Φαίνεται ξεκάθαρα πως ο Αλεξ δεν κρατάει όπλο όταν δέχεται επίθεση από τους δολοφονικούς και άνανδρους τραμπούκους του Τραμπ. Εχει το τηλέφωνό του στο δεξί χέρι και το αριστερό χέρι είναι υψωμένο πάνω από το κεφάλι του καθώς προσπαθεί να προστατεύσει τη γυναίκα που πράκτορες της ICE είχαν πετάξει στο έδαφος και της έριχναν σπρέι πιπεριού» ανέφεραν ο Μάικλ και η Σούζαν Πρέτι στο CNN, χωρίς να γνωρίζουν τότε πως τις τουλάχιστον 10 σφαίρες τις έριξαν στον γιο τους άνδρες της Συνοριοφυλακής. Ο Πρέτι οπλοφορούσε νόμιμα. Και τα βίντεο δείχνουν πως ένας από τους συνοριοφύλακες που τον είχαν πετάξει στο έδαφος και τον χτυπούσαν επειδή προσπάθησε να προστατεύσει μια γυναίκα εντόπισε και αφαίρεσε το όπλο που έφερε – αμέσως μετά, ένας άλλος άνοιξε πυρ. Ακόμα και η NRA, η Εθνική Ενωση Οπλων, συνήθως πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον Τραμπ, ζήτησε χθες «πλήρη έρευνα». Κάποιοι ψίθυροι –προσώρας – ενόχλησης ακούγονταν και από μεμονωμένους Ρεπουμπλικανούς.

Από την αρχή της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ επικεντρώνει τις επιχειρήσεις της ICE σε πόλεις υπό Δημοκρατική διοίκηση. Οπως σχολιάζει μάλιστα ο «Guardian», μοιάζει να τρέφει ιδιαίτερη απέχθεια για τη Μινεσότα, επειδή έχασε τις προεδρικές εκλογές εκεί το 2016, το 2020 και το 2024. Μόλις πρόσφατα, δήλωσε ψευδώς ότι κέρδισε στη Μινεσότα και τις τρεις φορές. Σύμφωνα μάλιστα με αμερικανικά Μέσα, ένας από τους όρους που έθεσε η υπουργός Διακιοσύνης, Πατ Μπόντι στον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, προκειμένου να αποσύρει, όπως αυτός αξιώνει, τους ομοσπονδιακούς πράκτορες, είναι… η πρόσβαση στους εκλογικούς καταλόγους της Πολιτείας. Ο Γουόλς αξιώνει επίσης να ανατεθεί η έρευνα για τον θάνατο του Πρέτι στις τοπικές, όχι τις ομοσπονδιακές αρχές. Οπως συνέβη και στην περίπτωση της Γκουντ ωστόσο, δεν έχει καμία ελπίδα.

Στο μεταξύ, η Μινεσότα τρέμει – όχι από το ψύχος που επικρατεί, αλλά από οργή, ενισχύοντας τον κίνδυνο να επικαλεστεί ο Τραμπ τον Νόμο περί Εξέγερσης ώστε να στείλει στρατό στην πόλη. Διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τον θάνατο του Πρέτι έχουν ήδη γίνει σε πολλές πόλεις, από τη Νέα Υόρκη έως το Λος Αντζελες, όπως και στην περίπτωση της Γκουντ ωστόσο, μοιάζουν –προσώρας – σποραδικές. Σε κάθε περίπτωση, η δολοφονία του Πρέτι ίσως να έχει σοβαρές πολιτικές συνέπειες: οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές δείχνουν αποφασισμένοι να μην ψηφίσουν τη χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει, και μάλιστα άμεσα, σε νέο κυβερνητικό shutdown.