Το Μιλάνο της υψηλής αρχιτεκτονικής, του design, της κορυφαίας γαστρονομίας και της μόδας, γέμισε από υπέρκομψους ανθρώπους, που έφθασαν στην πόλη από διάφορες περιοχές του πλανήτη. Το κρύο ήταν τσουχτερό, όπως άλλωστε συμβαίνει πάντα, αφού στην όμορφη ιταλική πόλη το θερμόμετρο κατεβαίνει χαμηλά. Το Men’s Fashion Week έδωσε την ευκαιρία στους άνδρες που ενδιαφέρονται για την εμφάνισή τους, αλλά και σε διευθυντές εντύπων, fashion editors, stylists, επιχειρηματίες, buyers, να ενημερωθούν και αγοράσουν ό,τι πιο καινούργιο και «εμπνευσμένο» με την υπογραφή διάσημων designers.

Στους χώρους όπου έγιναν τα fashion shows, είχαν συγκεντρωθεί, όχι μόνο άνδρες, αλλά και πολλές κυρίες και δεσποινίδες (νεαρής κυρίως ηλικίας) με υπέροχα μακριά παλτό σε καμηλό, μαύρα, ιβουάρ χρώματα, μπότες και κασκόλ σε εκρηκτικές αποχρώσεις. Στο catwalk για το Φθινόπωρο – Χειμώνα 2026-2027, τα μοντέλα έδειξαν τις κολεξιόν των μεγάλων σχεδιαστών που οι περισσότερες είχαν έμπνευση από τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Cortina d’ Ampezzo (ξεκινούν στις 6 Φεβρουαρίου). Ο καναδός ηθοποιός Hudson Williams άνοιξε το show για το brand DSquared 2, εμπνευσμένο από τους Winter Olympic Games.

Η Prada έδειξε εντυπωσιακά ρούχα με τα μπουφάν και τα άνορακ όπως και τα παλτό, να κλέβουν τα flash. Εξαιρετικά και τα ρούχα των Ralph Lauren, Armani, Louis Vuitton, Brunello Cucinelli, Dunhill και πολλών άλλων. Οι άνδρες προσέχουν πλέον πολύ τον εαυτό τους, ξοδεύοντας μεγάλα ποσά για ρούχα, παπούτσια, αλλά και καλλυντικά. Και δεν μιλάμε μόνο για κολόνιες ή μία απλή ενυδατική. Τα serum για σφριγηλή επιδερμίδα και οι κρέμες ματιών, κάνουν θραύση! Ετσι πρέπει αγόρια…