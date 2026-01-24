Τι είναι το #2016challenge; Ενα ψηφιακό «φεστιβάλ» μπούκλας, κιτς και παραδοξότητας και μία ακόμη τρανή απόδειξη ότι millennials και gen zers είναι βιντατζιάρηδες. Τους τραβά σαν Σειρήνα η ζεστή αγκαλιά του παρελθόντος, όπου όλα μοιάζουν, πλέον, πιο αθώα. Ακόμη και αυτή η ξεπερασμένη βιομηχανία των ηχογραφημένων δίσκων από βινύλιο μοιάζει στα μάτια και τα αφτιά τους ως κάτι μαγικό, μια εμπειρία με χαρακτηριστικά αρχέγονης μέθεξης.

Influencers, celebrities και χίλια μύρια accounts έτρεξαν με σπουδή να ανασύρουν εικόνες, γεγονότα εκείνου του έτους και να τα πακετάρουν με λόγια νοσταλγίας και βιωμένης σοφίας, ανταποκρινόμενοι στην επιθυμία για likes και στις αδηφάγες απαιτήσεις του hashtag για υψηλές παρουσίες. Το ίδιο το γεγονός, όμως, έχει στον πυρήνα του μια καλά κρυμμένη αντίφαση, η οποία αποκαλύπτεται αν εξεταστούν τα φαινομενικά αίτια της κρίσης ταυτότητας που έπαθε το 2026.

Γιατί το 2016 δεν ήταν μία ακόμη χρονιά στο καλεντάρι. Είχε χαρακτηριστικά παρόμοια με τη δεκαετία του ογδόντα, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς και νόστου. Ηταν εκείνη η χρονιά όπου οι millennials προσέγγιζαν την ενηλικίωση, ενώ η ποπ κουλτούρα ετοιμαζόταν για μία ακόμη μετάβαση. Το Instagram είχε πάρει τα σκήπτρα του Διαδικτύου και ξεκινούσε τα stories, η μουσική βιομηχανία συνέχισε να έχει αστέρες όπως η Beyoncé και ο JustinBieber, ενώ τα τραγούδια ξεκίνησαν να ταξιδεύουν μέσω airpods. Σε αυτή τη χρονική περίοδο γεννήθηκε το Mannequin Challenge, η viral πρόκληση όπου ομάδες ανθρώπων έμεναν ακίνητες και κάποιος τους βιντεοσκοπούσε, ενώ ακολούθησε το Bottle Flip Challenge.

Επίσης, το 2016 ήταν η χρονιά που είδαμε στις οθόνες μας το «Stranger Things», μια σειρά που έγινε περισσότερο γνωστή όχι για τον κόσμο των τεράτων που πρωταγωνιστούσαν αλλά για την επιστροφή στην κουλτούρα των eighties, την ασύγκριτη μουσική της και τους κάγκουρες με τις χαίτες. Ηταν η σειρά που αποκάλυψε τη νοσταλγία του κοινού για την επιστροφή σε μια εποχή εξιδανικευμένη.

Λίγο μετά, όμως, εμφανίστηκε ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Μάθαμε ποιος είναι, τι κάνει και τι σκέφτεται. Μπήκε σε όλα τα σπίτια μέσα από το κινητό και τον απροσδόκητο αλγόριθμο του TikTok, όπου ακόμη και σήμερα χαρίζει εκατομμύρια views σε όποιον προτιμήσει, επανακαθορίζοντας επί της ουσίας το όποιο παροδικό νόημα είχαν οι λέξεις celebrity και influencer. Το 2026 τα μαλλιά είναι ίσια, οι μπούκλες έχουν φύγει, αλλά τα πάντα πρέπει να υπηρετούν το ένα λεπτό του βίντεο μικρής φόρμας και τα οκτώ δευτερόλεπτα που κρατάει κάποιος την προσοχή του αλλού. Ισως αυτή η χρονική βιαιότητα του εφήμερου είναι που κάνει τους νέους νοσταλγούς του παρελθόντος. Εχουν το περιτύλιγμα της πληροφορίας διαρκώς μαζί τους, μέσα από το κινητό τους, αλλά τους λείπει η ριζωμένη γνώση, γιατί ξέρουν, συναισθάνονται πως υπάρχει κάτι πιο βαθύ. Και αυτή είναι η αντίφαση.

Ο Τάσος Οικονόμου είναι διευθυντής Σύνταξης στo site tanea.gr