Και με δεδομένο πως οι δημοσκόποι έχουν αποφασίσει να μη μετρούν υπό ίδρυση κόμματα στην πρόθεση ψήφου, το ΠΑΣΟΚ κρατάει τη δεύτερη θέση.Αυτό δεν διευκολύνει τη ΝΔ, που διεκδικεί τον χώρο του προοδευτικού Κέντρου.Σε κάθε ευκαιρία προσπαθεί να εντάξει το ΠΑΣΟΚ στις ακραίες δυνάμεις, σχολιάζοντας πως «έγινε ΣΥΡΙΖΑ». Αυτό επιχείρησε να κάνει και ο Κωστής Χατζηδάκης από το βήμα της Ολομέλειας για την πασοκική θέση υπέρ του εμβολιασμού ενάντια στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, λέγοντας πως δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο από την ΕΕ. Ο Ανδρουλάκης αντέτεινε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μιλήσει για τοπικούς εμβολιασμούς.

Αντισυστημικό σπλιτ

Το ενδιαφέρον σημείο στις επόμενες δημοσκοπήσεις θα είναι αν και κατά πόσο η δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις «έχει κόψει» τη φόρα που είχε στην αριστερή, αντισυστημική ψήφο – ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι επικριτικές φωνές έχουν αρχίσει να πληθαίνουν σε ηλικίες που μέχρι πρότινος ήταν προνομιακό ακροατήριο. Κυρίως, οι φωνές αυτές είναι γυναικείες, οι οποίες δεν αντιδρούν μόνο στην πρώτη δήλωση για την «κοινωνική διαβούλευση», αλλά και την προσπάθεια να αποδοθεί σε «διαστρέβλωση». Και έτσι, ίσως για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, θα μετρηθεί και η γυναικεία ψήφος στην Ελλάδα ως προς τη δυναμική της υπέρ ενός κόμματος διαμαρτυρίας.

Τεντούρα Αχαΐας

Καθόλου πιστός στην «ώρα ΠΑΣΟΚ», αλλά Σκωτσέζος στην ώρα του (ίσως φταίει η πρόσφατη επίσκεψη στη Γλασκώβη) ο Γιώργος Παπανδρέου έφτασε 11:30 ακριβώς στο Προεδρικό Μέγαρο χθες το πρωί. Η συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα κράτησε μιάμιση ώρα, το κλίμα ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, πολύ καλό – και ο Παπανδρέου έφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και κάτι από την Αχαΐα: ένα μπουκάλι ντόπια τεντούρα, παραδοσιακό λικέρ της περιοχής με κανέλα, μοσχοκάρυδο και γαρίφαλο. Οι δύο άνδρες συζήτησαν για θέματα εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής, αλλά και σε αχαϊκά νέα ο Παπανδρέου ανέφερε τις πρωτοβουλίες του για τον Οδοντωτό και ο ΠτΔ δεσμεύτηκε να βοηθήσει.

Από παλιά

Ο Παπανδρέου και ο Τασούλας έχουν διαχρονικά καλές σχέσεις – από το 2000 που ο σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρέθηκε πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά έδρανα έως πιο πρόσφατα, και το 2019, όταν το ΠΑΣΟΚ (και μαζί ο Παπανδρέου) τον υπερψήφισαν για τη θέση του Προέδρου της Βουλής. Η σχέση αυτή δεν χάλασε ούτε το τελευταίο διάστημα, με όσα ακούστηκαν την περίοδο που ο Μητσοτάκης τον πρότεινε στη θέση της Σακελλαροπούλου.Εξ ου και ο πρώην πρωθυπουργός προσκάλεσε τον Τασούλα να θέσει υπό την αιγίδα της Προεδρίας τη διοργάνωση του «Circle the Med Forum» που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο – και ο Τασούλας συμφώνησε.