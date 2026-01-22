Αυξάνεται η συμμετοχή της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα με στόχο έως τους πρώτους μήνες του 2027 να έχει ξεπεράσει τα 6,5 γιγαβάτ.

Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποδίδει καρπούς και τη χρονιά που πέρασε η αιολικής ισχύς διαμορφώθηκε στα 5,7 μεγαβάτ στο τέλος του 2025, σύμφωνα με την ετήσια Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα της Επιστημονικής Ενωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).

Η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, μέρος της οποίας αποτελεί και η αιολική, έχει οδηγήσει σε δρομολογημένες επενδύσεις που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 6,5 GW τον επόμενο ενάμιση χρόνο.

Η αξιοποίηση του ανέμου για την παραγωγή ενέργειας αποτελεί εναλλακτική στην κατεύθυνση της υιοθέτησης πράσινων επιλογών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΕΤΑΕΝ, στη διάρκεια του 2025 συνδέθηκαν στο δίκτυο 76 νέες ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 340 MW που αντιστοιχούν σε επενδύσεις συνολικού ύψος πάνω από 420 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,4% περισσότερες σε σχέση με το τέλος του 2024, χρονιά στην οποία σημειώθηκε κάμψη στον ρυθμό των νέων εγκαταστάσεων. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη που δείχνει την ανθεκτικότητα του κλάδου παρά τα πολλά διοικητικά και γραφειοκρατικά εμπόδια που αντιμετωπίζει.

Ηδη έχουν δρομολογηθεί και νέες επενδύσεις, και ειδικότερα στο τέλος του 2025 ήταν υπό κατασκευή ή είχαν συμβολαιοποιηθεί πάνω από 1,1 GW νέων αιολικών πάρκων, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων αναμένεται να συνδεθεί στο δίκτυο εντός των επόμενων 18 μηνών.

Σε αυτά πρέπει να προστεθούν ακόμα 200 MW περίπου, που έχουν επιλεγεί σε διαγωνισμούς, έχουν καταθέσει τις εγγυητικές καλής εκτέλεσης αλλά δεν ανήκουν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες.

Τα περισσότερα αιολικά πάρκα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιστημονικής Ενωσης Αιολικής Ενέργειας, βρίσκονται στη Στερεά Ελλάδα, η οποία παραμένει στην κορυφή των αιολικών εγκαταστάσεων αφού φιλοξενεί 2.466 MW (43,3%), και ακολουθεί η Πελοπόννησος με 790 ΜW (13,9%) και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη όπου βρίσκονται 535 MW (9,4%).

Οι όμιλοι

Οσον αφορά τους επιχειρηματικούς ομίλους, στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται οι ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με 1.034 MW (18,2%), ΜORE με 774 MW (13,6%), Iberdrola Rokas με 409 MW (7,2%), Principia με 368 MW (6,5%) και ΔΕΗ Ανανεώσιμες με 319 MW (5,6%), ενώ ακολουθούν οι Metlen, Total Energies, EDF, Jasper Energy, Cubico, Quantum Energy Partners κ.ά. Παρά το γεγονός ότι από την περίοδο 2018-2022 είχαν επιλεγεί μέσω των διαγωνισμών της ΡΑΕ αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 1.592 MW, δηλαδή ώριμα έργα που θα έπρεπε ήδη να έχουν όλα τεθεί σε λειτουργία, εξαιτίας κυρίως των καθυστερήσεων που προκαλούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια, μόλις τα 852,4 MW, δηλαδή το 53,5%, είχαν κατορθώσει να λειτουργούν κατά το τέλος του 2025.

Σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ, «οι καθυστερήσεις αυτές δεν είναι χωρίς συνέπειες, καθώς η τιμή αποζημίωσης των αιολικών πάρκων που έχουν επιλεγεί σε διαγωνισμούς και δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη είναι πολύ μικρότερη από το κόστος παραγωγής από φυσικό αέριο ή λιγνίτη. Τα αιολικά αυτά έργα, συνολικής ισχύος πάνω 740 MW, εάν είχαν ολοκληρωθεί έγκαιρα, θα πρόσφεραν περισσότερη φθηνή ενέργεια» αναφέρει.