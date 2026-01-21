Επιβάλλοντας τον ποδοσφαιρικό τερορισμό του με το γρηγορότερο γκολ που έχει πετύχει ποτέ στο Τσάμπιονς Λιγκ και έναν ανίκητο Τζολάκη ο Ολυμπιακός πήρε πανάξια το εισιτήριο για τον «τελικό» με τον Αγιαξ.

Το βάρος της προσδοκίας δεν τον λύγισε λεπτό απέναντι στην ψυχωμένη Λεβερκούζεν, μετέτρεψε την αδυναμία της γερμανικής ομάδας στις στημένες φάσεις σε δική του δύναμη και παίζοντας σαν να ήταν το τελευταίο του παιχνίδι ο πρωταθλητής Ελλάδας πήρε ακριβώς αυτό που ήθελε: μια καθαρή νίκη με 2-0.

Το βγαλμένο από το εγχειρίδιο των αδυναμιών της Λεβερκούζεν στα κόρνερ, γκολ του Κοστίνια στο 92ο δευτερόλεπτο, το πιο γρήγορο που έχουν πετύχει οι Ερυθρόλευκοι στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση έμοιαζε με πυξίδα που έδειχνε τον δρόμο προς το Αμστερνταμ. Ο Ολυμπιακός χτύπησε τη Λεβερκούζεν στα πιο κρίσιμα σημεία του αγώνα. Στην αρχή και στο τέλος του πρώτου 45λεπτου με τον Ταρέμι να αρνείται ξανά να πανηγυρίσει το γκολ του στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στους ιρανούς συμπατριώτες του που δίνουν τη δική τους μάχη στους δρόμους της χώρας τους. Τα ποδοσφαιρικά κύτταρα των Μυρμιδόνων του Μεντιλίμπαρ έδειξαν μεγάλες αντοχές στην πίεση της γερμανικής ομάδας. Ιδιαίτερα του Κωσταντή Τζολάκη με τις επτά αποκρούσεις του (!) με τις οποίες ξεχρέωσε τα χρέη που δημιούργησε στα προηγούμενα παιχνίδια.

Υπήρξαν στιγμές που η ποδοσφαιρική σκηνή δημιουργούσε ατμόσφαιρα «τρομάδεισου» λόγω των πολλών αστοχιών στο ερυθρόλευκο αμυντικό τείχος. Ενα στοιχείο του παιχνιδιού του Ολυμπιακού που χρειάζεται άμεσα διορθωτικές κινήσεις ενόψει του «τελικού» με τον Αγιαξ που θα παίξει τα ρέστα του κυνηγώντας το δικό του θαύμα.

Δεν έλειψαν και οι στιγμές που η αναμέτρηση έμοιαζε με λιτανεία αντιθέσεων. Οι παίκτες της Werkself λειτουργούσαν άψογα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου αλλά μπροστά στον Τζολάκη πετούσαν τα όπλα τους και το έβαζαν στα πόδια. Ομως και οι παίκτες του Ολυμπιακού ενώ κατέθεταν την ψυχή τους δεν μπορούσαν να συνεργαστούν στις αλληλοκαλύψεις αφήνοντας τεράστια κενά που έδιναν αφορμές στους αντιπάλους για να σηκώσουν κεφάλι.

Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που λειτούργησε το αίσθημα της αυτοσυντήρησης στην επανάληψη τοποθετώντας στο on τη διαχείριση του σκορ.

Τελικά τα ποδοσφαιρικά ελατήρια των Ερυθρόλευκων απορρόφησαν όλους τους κραδασμούς κατακτώντας δίκαια το δικαίωμα να ονειρεύονται πρόκριση στα πλέι οφ σε ένα φινάλε το σενάριο του οποίου έχουν ξεκινήσει ήδη να γράφουν τα «παιδιά» του Χίτσκοκ.