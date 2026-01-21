Οι Ευρωπαίοι, σύμφωνα με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα απαντήσουν στον Τραμπ αποφασιστικά, αναλογικά κι ενωμένοι – θα δείξουν, επίσης, «πλήρη αλληλεγγύη» στη Γροιλανδία και σχεδιάζουν μια «μαζική» αύξηση των ευρωπαϊκών επενδύσεων εκεί. Παράλληλα, η πρόεδρος της Κομισιόν παρουσίασε και μια λίστα του νέου δικτύου φίλων ανά τον κόσμο που χτίζει η ΕΕ, από το μπλοκ της Mercosur μέχρι την Ινδία, με την οποία συζητά μια ακόμη εμπορική συμφωνία. Παραφράζοντας ελαφρώς τον Μαρξ, λοιπόν: η Ευρώπη είναι υπέρ του ελεύθερου εμπορίου γιατί διασπά τις παλιές βεβαιότητες.

Μάτι

Πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί ο Εμανουέλ Μακρόν μίλησε φορώντας γυαλιά ηλίου. Ο γάλλος πρόεδρος έπαθε ρήξη αιμοφόρου αγγείου, όπως έχει ενημερώσει εδώ και κάποιες μέρες το Ελιζέ. Τις προάλλες, μάλιστα, σε επίσκεψη στη στρατιωτική βάση της Ιστρ, στη Νότια Γαλλία, είχε αστειευτεί για το κόκκινο μάτι του (το οποίο έδειξε) λέγοντας «απλώς δείτε το ως μια ακούσια αναφορά στο “Eye of the Tiger”. Για όσους πιάσουν την αναφορά, είναι ένδειξη αποφασιστικότητας» (σ.σ.: α λα Ρόκι Μπαλμπόα).

Ατζέντα

Στο φετινό Νταβός κυριαρχούν οι Αμερικανοί. Κι όχι μόνο ως παρουσίες. Το ίδιο το πρόγραμμα του φόρουμ φτιάχτηκε έτσι ώστε να δώσει πολύ χώρο στην ατζέντα του MAGA. Από εκεί λοιπόν που αυτή η σύναξη των ισχυρών έδινε την κεντρική της σκηνή στην Γκρέτα Τούνμπεργκ, προκειμένου να προειδοποιήσει τον κόσμο για την κλιματική κρίση, τώρα θα παρελάσουν στο αλπικό χωριό όλοι οι άνθρωποι του αμερικανού προέδρου. Ακόμη κι ο Πρώτος Γαμπρός, Τζάρεντ Κούσνερ.

Διάλογος

Ο Μπόργκε Μπρέντε είναι ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Εχει λανσάρει πολύ το φετινό του κεντρικό θέμα «Το πνεύμα του διαλόγου», υποστηρίζοντας ότι «ο διάλογος δεν είναι πολυτέλεια σε αβέβαιους καιρούς αλλά επείγουσα αναγκαιότητα». Σύμφωνοι. Μόνο που οι φανς του Νταβός ήδη αναρωτιούνται πόσο σκοπεύει να κλιμακώσει τη ρητορική του για προσάρτηση της Γροιλανδίας ο Τραμπ από τις Αλπεις. Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, δηλαδή, είναι πόσο περισσότερο θα μεγαλώσει η απόσταση μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.