Η κρατική εταιρεία ενέργειας της Τουρκίας βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Chevron για κοινές έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα με τούρκο αξιωματούχο που επικαλείται το Bloomberg. Η Turkish Petroleum Corp, γνωστή ως TPAO, θα συνεργαστεί με τη Chevron σε σεισμικές μελέτες και γεωτρήσεις, δήλωσε ο αξιωματούχος. Πρόκειται για μια ακόμη κίνηση της Αγκυρας για την ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας, η οποία έρχεται εν μέσω ευρύτερης αναθέρμανσης των σχέσεων ΗΠΑ – Τουρκίας. Μια τέτοια προσέγγιση με τη Chevron πραγματοποιείται μετά την πρόσφατη συμφωνία με την Exxon Mobil για κοινές έρευνες στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο. Δεν ήταν άμεσα σαφές για ποια έργα θα μπορούσαν να συνεργαστούν οι εταιρείες. Η TPAO δραστηριοποιείται ήδη στη Μαύρη Θάλασσα, το Ιράκ, τη Ρωσία και τη Σομαλία και στο παρελθόν έχει πραγματοποιήσει γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί, σε ισραηλινά και κυπριακά ύδατα, η Chevron εκμεταλλεύεται ήδη κοιτάσματα. Τα τελευταία χρόνια η Αγκυρα έχει επιδιώξει να μειώσει τη σχεδόν πλήρη εξάρτησή της από το εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αυξάνοντας την εγχώρια παραγωγή και επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της TPAO στο εξωτερικό.

Επαφές Πιερρακάκη στις Βρυξέλλες

Για τις αποφάσεις του Eurogroup, στο οποίο προήδρευσε για πρώτη φορά, ενημέρωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης τους ευρωπαίους ομολόγους του στο χθεσινό ECOFIN, το πρώτο για το 2026. «Το Eurogroup υποστήριξε ομόφωνα τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας Μπόρις Βούισιτς», είπε ο έλληνας υπουργός ευχαριστώντας όλα τα μέλη του Συμβουλίου για τη συνεργασία τους και την ευέλικτη στάση τους. Στο περιθώριο των συνεδριάσεων ECOFIN, ο Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB) Νάντια Καλβίνιο εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη προώθησης των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην Ενωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU), προκειμένου να εντατικοποιηθούν οι επενδύσεις στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και της τεχνολογικής καινοτομίας.

Στις Βρυξέλλες, ο Kυριάκος Πιερρακάκης είχε ακόμη την ευκαιρία να συνομιλήσει με το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Πιέρο Τσιπολόνε, με επίκεντρο τις νέες εξελίξεις στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας, ενώ πραγματοποιήθηκε διμερής συνάντηση με την υπουργό Οικονομίας της Δανίας Στέφανι Λόζε.

Μνημόνιο συνεργασίας

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, εγκαινιάζοντας στρατηγική συνεργασία, με στόχο την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής γνώσης και την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην ελληνική κοινωνία. Το μνημόνιο υπεγράφη από την πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δρα Βασιλική Λαζαράκου, και τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, καθηγητή Χρηματοοικονομικής, Νικόλαο Φίλιππα. Στο πλαίσιο του μνημονίου προβλέπεται η υλοποίηση κοινών δράσεων, όπως η παραγωγή εκπαιδευτικών βίντεο και podcasts, η διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, απευθυνόμενων σε μαθητές, φοιτητές, επενδυτές, στελέχη επιχειρήσεων και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και η ανάπτυξη σύγχρονου και προσβάσιμου ενημερωτικού υλικού για θέματα κεφαλαιαγοράς και χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.

Επίθεση αγορών στα made in Japan

Η υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας Σατσούκι Καταγιάμα ζήτησε ηρεμία από τις αγορές ύστερα από μία ακόμη ημέρα έντονων πωλήσεων κρατικών ομολόγων της χώρας που ώθησε τις αποδόσεις των 40ετών τίτλων πάνω από το 4%, στα υψηλότερα επίπεδα εδώ και δεκαετίες. Στις διεθνείς αγορές επικρατεί αυξημένη ανησυχία ότι οι πρόωρες εκλογές που προκήρυξε η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για χαλαρότερες κυβερνητικές δαπάνες, οι οποίες θα επιδεινώσουν τα οικονομικά της χώρας.

Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς

Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής οι προτάσεις του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου για τις τρεις θέσεις των υποδιοικητών της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς, καθώς και τις θέσεις του προέδρου και των τεσσάρων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης. Για τις τρεις θέσεις των υποδιοικητών της Αρχής προτάθηκαν η Αννα Στρατινάκη, με αρμοδιότητα τον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο Σπύρος Περιστέρης, με αρμοδιότητα τον ελεγκτικό μηχανισμό της Αρχής, και ο Σεραφείμ Λιάπης, με αρμοδιότητα τα διοικητικά, ψηφιακά και οικονομικά θέματα. Για το πενταμελές Συμβούλιο Διοίκησης της Αρχής προτάθηκαν για τη θέση του προέδρου ο Αναστάσιος Θωμαΐδης και για τις τέσσερις θέσεις των μελών οι Βασιλική Μπώλου, Ελένη Αθανασίου, Χρήστος Λίβας και Βασίλης Κέφης.

ΤELEKOM: το brand με τη μεγαλύτερη αξία

Το πολυτιμότερο brand τηλεπικοινωνιών στον κόσμο παραμένει για ακόμα μία χρονιά η TELEKOM, μητρική της COSMOTE TELEKOM, σύμφωνα με τη μελέτη «Brand Finance Global 500».

Η μελέτη τοποθετεί την TELEKOM στην 11η θέση στον κόσμο, αποτελώντας τη μοναδική ευρωπαϊκή μάρκα στο top 20, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις Apple, Microsoft, Google και Amazon. Η τρέχουσα αξία του brand TELEKOM είναι η υψηλότερη στα 31 χρόνια ιστορίας της εταιρείας και ανέρχεται σε 96,2 δισ. δολάρια.