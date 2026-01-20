Για κάτι τέτοιες βραδιές σαν την προχθεσινή ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς τον Λούκα Γιόβιτς. Γι’ αυτό έλεγε πως ο 28χρονος φορ είναι ο ηγέτης της ΑΕΚ. Εντάξει, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα έκανε καρέ σε ντέρμπι ή ότι θα έβαζε συνολικά επτά γκολ σε δύο ματς απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είναι τέτοια η κλάση του όμως που στο καλό του βράδυ μπορεί να βάλει και τρία και τέσσερα γκολ σε κάθε αντίπαλο. Πόσο μάλλον απέναντι σε αυτόν τον Παναθηναϊκό που προερχόταν μεν από δύο καλές νίκες, αλλά που δίνει μάχη για την τετράδα και έχει άλυτα αγωνιστικά προβλήματα.

Λίγο έλειψε προχθές να ισοφαρίσει το απόλυτο ρεκόρ του. Τα πέντε γκολ που πέτυχε με τη φανέλα της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης στο 7-1 επί της Φορτούνα Ντίσελντορφ για την Budensliga της σεζόν 2018-19. Τότε που στα 20 του χρόνια έγινε ο νεότερος παίκτης που σκόραρε πέντε φορές σε ένα ματς στο γερμανικό πρωτάθλημα. Ενα λεπτό μετά το τέταρτο γκολ στο ντέρμπι, είχε την ευκαιρία να πετύχει και πέμπτο, αλλά αυτή τη φορά ο Λαφόν δεν τον άφησε. Ηταν η πέμπτη τελική στο παιχνίδι για τον Γιόβιτς αυτή. Ολες στο τέρμα, οι τέσσερις στα δίχτυα. Τέσσερις συνολικά είχε στη Λεωφόρο, εκεί που έκανε το πρώτο του χατ-τρικ.

Συνολικά δηλαδή έχει πετύχει επτά γκολ σε μόλις εννιά τελικές με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Εξωπραγματικό και καθόλου τιμητικό για τον αντίπαλο αφού ειδικά στη Νέα Φιλαδέλφεια τα τρία από τα τέσσερα ήταν σχεδόν σε κενό τέρμα, με την άμυνα των Πράσινων απούσα. Μέχρι αυτό το παιχνίδι το αγαπημένο του… θύμα ήταν η Σάλκε κόντρα στην οποία έχει πετύχει επτά γκολ. Μόνο που το έκανε σε επτά παιχνίδια. Ο Γιόβιτς έγινε επίσης ο πρώτος που κάνει καρέ όχι απλά σε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό αλλά σε παιχνίδι μεταξύ των τριών μεγάλων της Αθήνας. Εβαλε την υπογραφή του σε μία ιστορική βραδιά για τον ίδιο και την ΑΕΚ που πέτυχε την πιο ευρεία επικράτησή της κόντρα στο Τριφύλλι.

«Δεν σκεφτήκαμε το πρόστιμο» είπε στις δηλώσεις του μετά το ματς ο MVP του ντέρμπι, αναφερόμενος στο πρόστιμο που επέβαλε ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο. «Επίσης, όταν πήραμε το μπόνους, δεν σκεφτήκαμε το μπόνους», συμπλήρωσε χαμογελαστός αφού δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του για αυτή τη σπουδαία βραδιά. Μία βραδιά την οποία γιόρτασε οικογενειακώς αφού στο γήπεδο ήταν η σύζυγός του και ο γιος του με τον οποίο μάλιστα έκανε τον γύρο του γηπέδου στο φινάλε γνωρίζοντας την αποθέωση.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, είναι αλήθεια πως όσο ήταν στο γήπεδο μαζί με τον Βάργκα, η ΑΕΚ δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητική. Παρότι ο Ούγγρος έπαιξε ρόλο με την αντίθετη κίνησή του στο 1-0. Από την ώρα που ο Νίκολιτς έκανε όμως τις αλλαγές με Ζοάο Μάριο και Κοϊτά, περνώντας τον Γκατσίνοβιτς ως δεύτερο επιθετικό, ήταν σαν να απελευθερώθηκε ο Σέρβος με αποτέλεσμα να βρει άλλα τρία γκολ διαλύοντας τον Παναθηναϊκό. Θα χρειαστεί χρόνο αυτό το δίδυμο για να ταιριάξει μαζί και είναι λογικό αφού ο Βάργκα μετρά μόλις λίγες μέρες στα Σπάτα και ο Γιόβιτς είχε συνηθίσει ουσιαστικά όλο το προηγούμενο διάστημα να παίζει μόνος στην κορυφή.

Με αυτές τις δύο αλλαγές πάντως και τα τέσσερα 8άρια που κατέβασε στην εντεκάδα ο Νίκολιτς, επικράτησε και πάλι κατά κράτος του Ράφα Μπενίτεθ. Μπορεί να δυσκόλεψε την ανάπτυξη της ΑΕΚ η πίεση των Πράσινων στο πρώτο μέρος, αλλά ήταν φανερό πως δεν είχαν ιδέες με την μπάλα στα πόδια ούτε χώρους για τον Τεττέη που μαζί με τον Παντελίδη είχαν κάνει σμπαράλια την άμυνα της Ενωσης με την Κηφισιά. Η ΑΕΚ δεν δέχθηκε ούτε μία σοβαρή ευκαιρία και όταν ο Παναθηναϊκός ξέμεινε πια από δυνάμεις, έφτασε σε αυτή την ιστορική νίκη με κυνισμό και μεγάλη αποτελεσματικότητα που της έλειψε με τον ΟΦΗ.