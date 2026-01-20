Ενα από τα πράγματα που ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού χθες είναι πως είναι εναντίον «των υποχρεωτικοτήτων γενικά». Σε αυτό το πλαίσιο, προφανώς, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου συμμετείχε, με χαιρετισμό, στην εκδήλωση της πανελλήνιας κίνησης «ΕΞΟΔΟΣ» με θέμα «Πριν είναι αργά: Υπερασπιζόμαστε την ελευθερία στην Ψηφιακή Εποχή». Εκεί η Καρυστιανού είχε πει πως «η συγκέντρωση όλων των προσωπικών μας στοιχείων και η ελεύθερη και αυτόβουλη διαχείρισή τους από τα κέντρα εξουσίας δεν προσδίδει ούτε ασφάλεια ούτε εμπιστοσύνη» και πως «όταν η κυβέρνηση ζητά να ελέγξει τα δεδομένα μας, τις επιλογές μας και την υγεία μας, στην ουσία ζητά να εισέλθει ανεπίτρεπτα στον ιδιωτικό μας βίο και να ελέγξει την ίδια μας τη βούληση».

«Υποχρεωτικοτητες»

Τι είναι όμως η «Έξοδος», την εκδήλωση της οποίας χαιρέτησε η Καρυστιανού; Σύμφωνα με τον δικηγόρο Χαράλαμπο Ανδραλη, που βρίσκεται στη διοικούσα επιτροπή της κίνησης αυτής, μαζί με τρεις ιερωμένους και τον πρώην αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Αποστολάκη, σκοπός της είναι «η κατάργηση της ψηφιακής ταυτότητας, του ψηφιακού αριθμού και των υποχρεωτικών άυλων πληρωμών. Ή έστω η κατάργηση των υποχρεωτικοτήτων και η διασφάλιση ισότιμων εναλλακτικών λύσεων για την εξυπηρέτηση και την άσκηση δικαιωμάτων όλων των πολιτών». Στη συνέντευξή της (OPEN), πάντως, η Καρυστιανού αρνήθηκε πως συνεργάζεται με τον Αποστολάκη, επαναλαμβάνοντας εμφατικά «όχι, όχι» όταν ακούστηκε το όνομά του.

Μάχη

Σε κάθε περίπτωση, παρότι η ίδια το αρνείται και διατείνεται πως έχει πολίτες που τη στηρίζουν από όλες τις ιδεολογικές τάσεις, φαίνεται πως το βασικό της ακροατήριο τοποθετείται στην υπερσυντηρητική πτέρυγα. Και ίσως μεγαλύτερη απόδειξη γι’ αυτό είναι πως, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Θεσσαλονίκη ο βασικός της πολέμιος δεν είναι άλλος από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Οσοι βρέθηκαν πρόσφατα στην πόλη περιγράφουν μια «μάχη χαρακωμάτων», με σκληρές εκφράσεις από τους οπαδούς της μιας και της άλλης πλευράς, ενώ οι λάτρεις του ραδιοφώνου κατέγραψαν επιθέσεις προς την Καρυστιανού από παραγωγούς που τάσσονται υπέρ της Ελληνικής Λύσης.

«Ολύμπιον» ξανά

Και μιας που πιάσαμε τη Θεσσαλονίκη, το «Ολύμπιον», μετά την τσιπρική παρουσίαση της «Ιθάκης» το προηγούμενο Σάββατο, αυτή τη φορά θα δεχτεί πασοκικές παρουσίες: ο «Σόσιαλ Ντέμοκρατ» του βουλευτή Κιλκίς, Στέφανου Παραστατίδη, θα βρεθεί εκεί την Κυριακή, σε μια εκδήλωση με τίτλο «Δημοκρατία στην πράξη», που υποστηρίζεται από το Friedrich Ebert Stiftung. Αυτή θα είναι μια ευκαιρία για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μετρήσει τη ζημιά που έγινε στις τάξεις του και την προηγούμενη εβδομάδα, μετά την εμφάνιση του Αντώνη Σαουλίδη στο πάνελ της «Ιθάκης» – αν και, όποιος γνωρίζει την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής, ξέρει πως καμία τοπική πασοκική φιγούρα δεν έδωσε το παρών στο κοινό.