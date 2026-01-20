Σταθερά στις πρώτες επιλογές των δυτικοευρωπαίων ταξιδιωτών για ταξίδια στη Μεσόγειο παραμένει η Ελλάδα το επόμενο 12μηνο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την ανθεκτικότητα του τουριστικού της brand σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με νέα μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), η χώρα μας συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα προτίμησης σε όλες τις βασικές αγορές της Δυτικής Ευρώπης, με εξαίρεση την Ισπανία, όπου καταλαμβάνει την 6η θέση, παρουσιάζοντας ωστόσο βελτίωση σε σχέση με το 2024. Ειδικότερα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 3η θέση προτίμησης για ταξίδια στο εξωτερικό τους επόμενους 12 μήνες στις αγορές της Γερμανίας και της Ιταλίας, στην 4η θέση σε Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο και στην 6η θέση στην Ισπανία. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η άνοδος κατά μία θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ισπανία, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, εξέλιξη που ενισχύει το θετικό momentum του ελληνικού τουρισμού. Τα στοιχεία προέρχονται από τη μελέτη «Το Brand Ελλάδα: Πόσο ελκυστική είναι η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός; Σύγκριση με ανταγωνιστικούς μεσογειακούς προορισμούς», η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες.

Οι αγορές που εξετάζονται – Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Ιταλία – συνεισφέρουν σχεδόν το ήμισυ των συνολικών εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διετία 2023-2024, γεγονός που καθιστά τα ευρήματα ιδιαίτερης σημασίας για τον στρατηγικό σχεδιασμό του κλάδου.

Παρά τον έντονο ανταγωνισμό από καθιερωμένους μεσογειακούς προορισμούς, όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία, η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή θέση στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Ενδεικτικό του θετικού κλίματος είναι ότι στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας η διαφορά προτίμησης από τις χώρες που προηγούνται κατά μία θέση είναι μόλις δύο ποσοστιαίες μονάδες.

Επίσης, σε αγορές όπως η Ιταλία και η Ισπανία, ανταγωνιστικοί προορισμοί της Ανατολικής Μεσογείου, όπως η Κροατία και η Τουρκία, βρίσκονται εκτός της πρώτης δεκάδας προτίμησης. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα παραμένει ψηλά στις επιλογές των Δυτικοευρωπαίων, παρά το γεγονός ότι δεν ευνοείται από οδική πρόσβαση, σε αντίθεση με χώρες που συνορεύουν μεταξύ τους και προσφέρουν ευκολότερες και συχνά οικονομικότερες μετακινήσεις.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της μελέτης, ο γενικός διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, κ. Ηλίας Κικίλιας, σημείωσε ότι «το ελληνικό τουριστικό brand έχει πλέον εδραιωθεί στο ανώτερο επίπεδο του μεσογειακού ανταγωνισμού, εισερχόμενο σε φάση ωρίμασης».