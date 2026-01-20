Δύο χρόνια παράταση παίρνουν η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και η τακτοποίηση αυθαιρέτων (κατηγορίας 1 έως 4). Οι σχετικές ρυθμίσεις έχουν ήδη ετοιμαστεί και προωθούνται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων, η αρχική προθεσμία έληγε σε 12 μέρες. Τώρα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν νέο περιθώριο έως και την 1η Φεβρουαρίου 2028 να την εκδώσουν, αλλιώς κινδυνεύουν με πρόστιμο έως και το 10% της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων τους.

Σημειώνεται ότι η υποχρεωτική έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας αφορά, μεταξύ άλλων, τα κάθε είδους κτίρια συνάθροισης κοινού, όπως θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, συνεδριακά κέντρα και κτίρια εκθέσεων.

Επιπλέον, κτίρια πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, αίθουσες εκθέσεων, αθλητικές εγκαταστάσεις, κλειστά γυμναστήρια, γήπεδα με κερκίδες και κλειστούς βοηθητικούς χώρους. Επίσης επαγγελματικά κτίρια, όπως πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων. Γενικότερα αφορά –και – κάθε κτίριο όπου στεγάζεται οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, είτε ανήκει σε ιδιώτη, είτε στο ίδιο το Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ κ.α.

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Το ΥΠΕΝ σε μια προσπάθεια να αρθεί το μπλόκο στις μεταβιβάσεις των ακινήτων, να λυθούν τα «μπλεξίματα» με το Κτηματολόγιο και την Εφορία, αλλά και να μειωθεί ο κίνδυνος κατεδαφίσεων για όσους ιδιοκτήτες δεν προχωρήσουν στην τακτοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων τους, δίνει νέο περιθώριο για την τακτοποίησή τους έως την 31η Μαρτίου 2028.

Οπως προαναφέρθηκε, η ρύθμιση αφορά τα αυθαίρετα κτίσματα κατηγορίας 1 έως 4 και όχι τα αυθαίρετα με μεγάλες αυθαιρεσίες (αυτά που ανήκουν στην κατηγορία 5) για τα οποία έχει σταματήσει η δυνατότητα τακτοποίησής τους από τον Οκτώβριο του 2020, και σήμερα δεν μπορούν να μεταβιβαστούν και να αξιοποιηθούν.

Για τα δύο αυτά θέματα – και όχι μόνο – υπήρξε χθες συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ με την ΠΟΜΙΔΑ. Στο τραπέζι με τα αιτήματα τέθηκε και το θέμα της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης.

Γι’ αυτό το ζήτημα, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η τροποποίηση του σχετικού πλαισίου και η σύνταξη της σχετικής δευτερογενούς νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι αναμένεται αρχικά η πιλοτική λειτουργία της Ψηφιακής Τράπεζας Γης για τους υφιστάμενους τίτλους.

Οπως ειπώθηκε, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πρόθεση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι να ανοίξει εκ νέου η σχετική πλατφόρμα για τις οικιστικές πυκνώσεις (αφορά τα δασικά αυθαίρετα). Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 3.866 αιτήματα. Και σε ό,τι αφορά την ανάρτηση των δασικών χαρτών, αυτή, όπως έγινε γνωστό, έχει ολοκληρωθεί στο 94% της ελληνικής επικράτειας.

Σε ό,τι αφορά το αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ για τη δυνατότητα άμεσης μεταβίβασης ακινήτων με υποχρέωση έκδοσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου από τον αγοραστή, η απάντηση από το ΥΠΕΝ ήταν πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Κι αυτό, όπως αναφέρθηκε, επειδή το αίτημα αυτό οδηγεί ουσιαστικά στην έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας μεταγενέστερα της μεταβίβασης.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, οι λόγοι είναι πως η Ηλεκτρονική Ταυτότητα έχει αντικαταστήσει τη βεβαίωση μηχανικού, η οποία ήταν αναγκαία για τη σύνταξη του συμβολαίου. Παράλληλα, η μεταγενέστερη του συμβολαίου υποχρέωση σύνταξης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας που προτείνεται δεν διασφαλίζει πως το μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν έχει αυθαιρεσίες.