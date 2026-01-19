Ενώ ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, κατηγορεί ανοιχτά τον αμερικανό πρόεδρο ότι «όπλισε» τις αιματηρές κινητοποιήσεις, οι αριθμοί που έρχονται στο φως σοκάρουν: πάνω από 5.000 επιβεβαιωμένοι νεκροί σύμφωνα με ιρανό αξιωματούχο και δεκάδες χιλιάδες τραυματίες μέσα σε ένα «ψηφιακό σκοτάδι» που κάλυψε τη χώρα για μέρες. Από τις κουρδικές περιοχές του Βορειοδυτικού Ιράν μέχρι την Τεχεράνη και το Ισφαχάν, μαρτυρίες μιλούν για αδιανόητη αγριότητα, πραγματικά πυρά στο πλήθος, θύματα κυρίως νέους και οικογένειες που πληρώνουν για να παραλάβουν τις σορούς των παιδιών τους. Σύμφωνα με τους «Times» της Κυριακής, νέα έκθεση από γιατρούς στο πεδίο αναφέρει ότι τουλάχιστον 16.500 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί και 330.000 έχουν τραυματιστεί, οι περισσότεροι μέσα σε ένα διήμερο άγριας καταστολής από το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι πρέπει να αναζητηθεί «νέα ηγεσία στο Ιράν» αμφιβάλλοντας για το αν ο Ρεζά Παχλαβί θα μπορούσε να εξασφαλίσει επαρκή στήριξη στο εσωτερικό, το καθεστώς επιχειρεί να φιμώσει κάθε φωνή, όμως τα στοιχεία, οι διαρροές και οι μαρτυρίες δείχνουν ότι η οργή ξεπερνά τον φόβο, στο χείλος μιας ιστορικής καμπής.

«Εχετε δέκα λεπτά να κλάψετε» ήταν η κοφτή εντολή αξιωματικού σε ζευγάρι γονιών, τη στιγμή που τους αποκάλυπτε τη σορό της κόρης τους, γύρω στα 20, η οποία είχε χάσει τη ζωή της από πυρά στους δρόμους του Ισφαχάν. Αφού έψαχναν επί ημέρες νεκροτομεία και νοσοκομεία όταν δεν γύρισε σπίτι από τις διαδηλώσεις, πλήρωσαν πάνω από 4.000 ευρώ και έκαναν ένα ταξίδι πέντε ωρών με αυτοκίνητο σε άλλη πόλη, για να δουν το άψυχο σώμα του παιδιού τους σε έναν παλιό τάφο.

ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο ίδιος ο αγιατολάχ Χαμενεΐ παραδέχθηκε ότι «αρκετές χιλιάδες» έχουν σκοτωθεί και σε διάγγελμά του στην κρατική τηλεόραση επέρριψε ευθύνες στους διαδηλωτές κατηγορώντας τους εχθρούς του Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ, ότι υποκίνησαν και οργάνωσαν τη βία.

Χθες ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Αρχές έχουν επιβεβαιώσει τουλάχιστον 5.000 νεκρούς στις διαδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων 500 μελών των υπηρεσιών ασφαλείας, κάνοντας λόγο για «τρομοκράτες και ένοπλους ταραξίες» που ευθύνονται για τον θάνατο «αθώων Ιρανών».

Μέσω ανάρτησης στο X ήρθε και η προειδοποίηση από τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ότι επίθεση στον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, θα προκαλέσει ολοκληρωτικό πόλεμο, καθώς και ότι η ιρανική απάντηση σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση θα είναι σκληρή και οδυνηρή.

Νέα ηγεσία στο Ιράν

Σε συνέντευξή του στο Politico το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «είναι ώρα να αναζητηθεί νέα ηγεσία στο Ιράν», ενώ σε ξεχωριστή συνέντευξή του στο Reuters ανέφερε για τον Ρεζά Παχλαβί – εξόριστο γιο του τελευταίου σάχη – ότι «φαίνεται πολύ συμπαθής» αλλά εξέφρασε αβεβαιότητα για το αν θα μπορούσε να εξασφαλίσει επαρκή στήριξη. Ο Παχλαβί έχει τοποθετηθεί ως πιθανός ηγέτης σε περίπτωση κατάρρευσης του καθεστώτος.

Ο αριθμός των θυμάτων δεν είναι δυνατόν να επαληθευτεί ανεξάρτητα και η στάγδην συλλογή πληροφοριών οφείλεται στη διακοπή πρόσβασης στο Διαδίκτυο και το παρατεταμένο μπλακάουτ. Ωστόσο μαρτυρίες για αγριότητες συμφωνούν με σκηνές από βίντεο και ηχητικά μηνύματα που έχουν διαρρεύσει από το Ιράν, καθώς και περιγραφές από μάρτυρες που περνούν τα σύνορα προς την Τουρκία.

«Ο φόβος έχει χαθεί» ανέφερε ο ιρανός συγγραφέας Ομίδ Σαμς. «Ή βγαίνεις στον δρόμο και πεθαίνεις ή μένεις σπίτι και πεθαίνεις αργά».