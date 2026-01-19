Ηχηρή απάντηση σε όσους την αμφισβήτησαν έδωσε η ΑΕΚ που διέλυσε με 4-0 τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη 17η αγωνιστική της Super League και ανέβηκε στην κορυφή μαζί με τον ΠΑΟΚ, έχοντας παιχνίδι περισσότερο από τον Ολυμπιακό. Με απίθανη εμφάνιση του Λούκα Γιόβιτς, που μετά το χατ-τρικ στη Λεωφόρο έκανε καρέ τερμάτων χθες (σύνολο επτά γκολ απέναντι στους Πράσινους!), η Ενωση πέτυχε τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη της επί των Πράσινων που παρουσίασαν θλιβερή εικόνα και κινδυνεύουν σοβαρά πλέον να χάσουν και την τετράδα. Κι όλα αυτά υπό το βλέμμα του Γιάννη Αλαφούζου που παρακολούθησε μαζί με τον Σαντίνο Αντίνο από σουίτα της «Αγια-Σοφιάς» το παιχνίδι. Με την εμφατική τεσσάρα από την άλλη, οι Κιτρινόμαυροι έβγαλαν αντίδραση για την γκέλα με τον Αρη και τον αποκλεισμό στο Κύπελλο δείχνονατς πως θα παλέψουν για τον τίτλο μέχρι τέλους.

Κακό ήταν ποιοτικά το πρώτο μέρος αφού κυριάρχησαν τα λάθη από τις δύο ομάδες. Κυρίως από την ΑΕΚ που παρά τα τέσσερα χαφ που είχε στο γήπεδο, δυσκολευόταν πολύ να αναπτυχθεί εξαιτίας της πίεσης του Παναθηναϊκού ψηλά. Από την άλλη, οι Πράσινοι παρότι έφεραν σε δύσκολη θέση την Ενωση αρκετές φορές, δεν κατάφεραν ουσιαστικά να δημιουργήσουν κάποια μεγάλη ευκαιρία αν και είχαν σε αρκετές περιπτώσεις τις προϋποθέσεις. Αυτή που βρήκε δίχτυα ήταν η ΑΕΚ στη μοναδική μεγάλη της ευκαιρία στο πρώτο 45λεπτο όταν ο Λιούμπισιτς έκανε ωραίο γύρισμα από τα δεξιά και ο Γιόβιτς με προβολή στο πρώτο δοκάρι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στο 15′.

Από εκεί και μετά οι φιλοξενούμενοι πήραν την μπάλα στα πόδια τους και επιχείρησαν να κάνουν παιχνίδι, αλλά πλην του δραστήριου Πελίστρι και κάποιων πρωτοβουλιών του Μπακασέτα, δεν είχαν ιδέες. Μάλιστα στο 30′ η Ενωση έφτασε κοντά στο γκολ από το πουθενά καθώς ο Γκατσίνοβιτς έβγαλε σέντρα-σουτ από τα αριστερά, η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά και χτύπησε στο πάνω μέρος του οριζόντιου δοκαριού του Λαφόν που έδειξε να αιφνιδιάζεται. Αυτή ήταν και η μοναδική αξιόλογη στιγμή του ματς πέρα από το γκολ του Γιόβιτς, με τις μάχες στη μεσαία γραμμή να ξεχωρίζουν ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Μπενίτεθ έριξε στο ματς τον Παντελίδη ενώ λίγο αργότερα πέρασαν στο παιχνίδι οι Κοϊτά και Ζοάο Μάριο για την ΑΕΚ. Οι αλλαγές της Ενωσης ήταν αυτές που έπιασαν τόπο καθώς της έδωσαν άλλο αέρα και στο 57′ ήρθε το 2-0. Ο Μαρίν εκτέλεσε φάουλ από δεξιά, ο Ρέλβας πήρε την κεφαλιά, η μπάλα χτύπησε στην πλάτη του Πινέδα και από κοντά ο Γιόβιτς την έσπρωξε στα δίχτυα.

Η ψυχολογία των παικτών της Ενωσης ήταν πλέον στα ύψη και στο 65′ ήρθε και το 3-0. Με ποιον άλλον; Φυσικά με τον Γιόβιτς. Ο Κοϊτά από τα δεξιά βρήκε τον Ζοάο Μάριο στην περιοχή, εκείνος σούταρε στο δοκάρι και ο σέρβος φορ πήρε το ριμπάουντ και σκόραρε μέσα σε αποθέωση.

Το πάρτι δεν τελείωσε εκεί καθώς με τον Παναθηναϊκό σε αποσύνθεση η ΑΕΚ βρήκε και τέταρτο γκολ. Ο Ρότα έκανε εκπληκτική ενέργεια στο 79′, είδε τον Γιόβιτς αμαρκάριστο μέσα στην περιοχή και του έδωσε έτοιμο γκολ για το 4-0 σε κενό τέρμα φτάνοντας έτσι ο 28χρονος άσος τα επτά γκολ σε δύο ματς απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ενα λεπτό αργότερα μάλιστα οι δυο τους είχαν διπλή μεγάλη ευκαιρία για πέμπτο γκολ ενώ στο 84′ αποθεώθηκαν από όλο το γήπεδο κατά την αλλαγή τους. Το παιχνίδι τελείωσε σε πανηγυρικό κλίμα για την ΑΕΚ, με την ομάδα να πηγαίνει στο πέταλο για να γιορτάσει με τον κόσμο.

«Είναι απόλαυση να προπονώ σε αυτό το γήπεδο, ο κόσμος δίνει ώθηση στην ομάδα. Το πιο σημαντικό είναι ότι ανεβήκαμε στην πρώτη θέση, μαζί με τον ΠΑΟΚ», είπε μεταξύ άλλων μετά το ματς ο Νίκολιτς που έκανε λόγο για «εκπληκτική απόδοση» του MVP Γιόβιτς.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα (83′ Γκεοργκίεφ), Μαρίν, Πινέδα, Λιούμπισιτς (55′ Κοϊτά), Γκατσίνοβιτς (74′ Ζίνι), Βάργκα (55′ Ζοάο Μάριο), Γιόβιτς (84′ Μάνταλος).

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κώτσιρας (79′ Κυριακόπουλος), Τουμπά, Γεντβάι (66′ Πάλμερ-Μπράουν), Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τσέριν (66′ Ρενάτο Σάντσες), Μπακασέτας, Ζαρουρί (46′ Παντελίδης), Πελίστρι (81′ Σφιντέρσκι), Τεττέη.