Εδώ το πράγμα ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Προφανώς και ξεπερνά τη λεγόμενη κόκκινη γραμμή. Ναι, όλοι (ανα)ζητούν ανθρώπους και δη προπονητές να κάνουν ενδιαφέρουσες δηλώσεις και όχι να στρογγυλοποιούν τα πράγματα ή να αδυνατούν να φτιάξουν μια σωστή πρόταση.

Ωστόσο, τα όσα βλέπουμε από τον Εργκίν Αταμάν μοιάζουν με προσπάθεια να ρίξει λάδι στη φωτιά. Προ καιρού, ο τούρκος κόουτς «έβγαλε στη σέντρα» τους Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου, τα δύο «4άρια» της ομάδας που δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν ή να σταματήσουν τον Βεζένκοφ στο ραντεβού των Αιωνίων στο ΟΑΚΑ.

Χθες, μετά τον αγώνα στην Πυλαία, νέα δυνατά καρφιά προς όσους ήρθαν από τον πάγκο και διέλυσαν το σύστημα του Παναθηναϊκού. «Εκαναν ζημιά», είπε χαρακτηριστικά και με τρόπο που δεν αφήνει καμιά απορία πως το εννοούσε, ο Αταμάν. Και να τα «δεν αξίζουν να είναι εδώ» και το «δεν θα παίζουν». Περισσότερο σαφές δεν θα μπορούσε να το κάνει ο προπονητής. Θέλει με έναν καθόλου συνηθισμένο τρόπο να δώσει κίνητρο στην ομάδα του; Να κεντρίσει τον εγωισμό των παικτών του; Να τους θέσει μπροστά στις ευθύνες τους; Μήπως κρύβεται κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που το ευρύ κοινό μπορεί να βλέπει; Ο Αταμάν «άδειασε» κάποιους και το έκανε με τρόπο εκκωφαντικό. Τον Σλούκα που μπήκε; Οχι. Τον αποθέωσε ξανά. Τον Γιούρτσεβεν; Θα μπορούσε να είναι αυτός, αλλά τον συμπατριώτη του ο προπονητής τον στηρίζει και τον διατηρεί στο σχήμα – αφήστε που ως ψηλός δεν κατεβάζει την μπάλα. Τον Σαμοντούροφ; Ας πάμε παρακάτω. Μένουν ο Τολιόπουλος και ο Σορτς. Ο έλληνας γκαρντ αγωνίζεται ελάχιστα και μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του Αταμάν και έχει χάσει πολύ έδαφος στο rotation. Για τον Σορτς, τι να πεις… Ο κόουτς κι άλλες φορές έδειξε πως δεν είναι ευχαριστημένος από τον πλέι μέικερ, τον αφήνει στον πάγκο, τον βάζει και τον βγάζει και ο παίκτης που πέρυσι έλαμψε με τη φανέλα της Παρί, εφέτος δείχνει σκιά του καλού εαυτού του. Είναι κοντόσωμος και έχει θέμα με αντίπαλους γκαρντ ψηλότερους από αυτόν, εδώ μιλάμε όμως για απαξίωση. Μια ανοιχτή πληγή, συνεπώς, όλο αυτό είναι στον Παναθηναϊκό.

Και με δηλώσεις που πληγώνουν σχεδόν σε μόνιμη βάση τον πράσινο οργανισμό. Ακόμη ένας γκαρντ που δεν υπολογίζει ή δυσαρεστεί τον Τούρκο με τα όσα κάνει στο παρκέ. Ηταν προ διετίας ο Βιλντόζα και πέρυσι ο Λορέντζο Μπράουν. Τώρα έχουμε τον Σορτς.

Αλλά πέρα από αυτό, ο Παναθηναϊκός μοιάζει με καζάνι που βράζει στα ενδότερά του.