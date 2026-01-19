Το ένστικτο είναι φύση και όχι μοχλός που τον ανεβοκατεβάζουμε κατά το δοκούν. Οπως έχει πει μια αμερικανίδα ψυχολόγος το ένστικτο βασίζεται σε δεδομένα που έχουν αρχειοθετηθεί λίγο πιο κάτω από το επίπεδο της συνείδησης. Κι αν κάποιος ξέρει να αρχειοθετεί καλά αυτός είναι ο πιστός φίλαθλος που πληρώνει από το υστέρημά του για να αγοράζει εισιτήρια διαρκείας, να στηρίζει την ομάδα του στα εκτός έδρας παιχνίδια και να είναι κοντά της σε κάθε δυσκολία.

Οταν λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο που έχει αποθηκεύσει στον εγκέφαλό του κάθε τι που συμβαίνει στην αγαπημένη του ομάδα την οποία ακολουθεί σε καύσωνες, χιόνια και κάθε είδους αντίξοες συνθήκες, προσπαθήσεις να του βγάλεις τη γλώσσα, να υποτιμήσεις τη νοημοσύνη του, να τον πεις ανόητο με άλλα λόγια, τότε είναι δεδομένη η αντίδραση.

Με λίγες ώρες διαφορά το Σάββατο, σε δύο από τα πιο διάσημα γήπεδα του κόσμου, το Μπερναμπέου και το Ανφιλντ, ακούστηκαν δυνατά αποδοκιμασίες. Προς τον προπονητή, τους παίκτες, την ηγεσία. Κάποιοι έκαναν πως δεν άκουσαν, όπως ο προπονητής της Λίβερπουλ, Αρνε Σλοτ. Ο ομόλογός του στη Ρεάλ Αλβαρο Αρμπελόα μεταμφιέστηκε σε διπλωμάτη και δικαιολόγησε τα πάντα, ενώ ο Βινίσιους, όπως συνηθίζει, αντεπιτέθηκε.

Γιατί όμως αυτοί οι άνθρωποι που είναι από τους πιο πιστούς οπαδούς στον κόσμο έφτασαν στο σημείο να αποδοκιμάσουν τις ομάδες τους; Σ’ αυτό το ερώτημα δεν έδωσε κανείς απάντηση απ’ όσους βρέθηκαν μπροστά στα μικρόφωνα γιατί προφανώς τους αφορά άμεσα. Η Λίβερπουλ έδωσε μισό δισ. ευρώ για νέους παίκτες και η απόδοσή της αντί να βελτιωθεί χειροτέρεψε. Μοιάζει με αποχαυνωμένη ομάδα, χωρίς νεύρο, ιδέες, ενθουσιασμό. Ο Σλοτ δεν έχει κατασταλάξει ποιους παίκτες να χρησιμοποιεί στα άκρα, που πρέπει να παίζει ο Σομποσλάι, αν ο Βιρτς είναι μέσος ή επιθετικός. Και μέσα σ’ όλα αυτά να δηλώνει ικανοποιημένος για το αήττητο δέκα αγώνων όταν τρέχει σερί τεσσάρων ισοπαλιών και δεν έχει νικήσει καμία από τις νεοφώτιστες ομάδες στο Ανφιλντ.

Στη Ρεάλ βγήκαν λευκά μαντίλια για τον Φλορεντίνο Πέρεθ γιατί έβαλε πάνω από το συμφέρον της ομάδας τον προσωπικό του εγωισμό, απολύοντας τον Τσάμπι Αλόνσο που αμφισβήτησε τις «αδυναμίες» του προέδρου, τον Βινίσιους και τον γυμναστή Πίντους. Πριν από χρόνια έλληνας μεγαλοπαράγοντας είχε πει πως οι οπαδοί είναι οι πιο πιστοί πελάτες. Ναι, με τη σημείωση πως αυτό δεν σημαίνει πως είναι και κορόιδα.