Η ταχεία εξάπλωση των φαρμάκων αδυνατίσματος, όπως το Ozempic και τα επόμενα σκευάσματα σε μορφή χαπιού, φαίνεται ότι δημιουργεί ένα απρόσμενο πλεονέκτημα για τις αεροπορικές εταιρείες. Οπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η ιταλική «Corriere della Sera», σε έναν κλάδο όπου κάθε κιλό βάρους μετρά, η προοπτική μιας κοινωνίας με χαμηλότερο μέσο σωματικό βάρος μεταφράζεται σε λιγότερη κατανάλωση καυσίμων και σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους.

Το δεδομένο είναι ότι το καύσιμο παραμένει η μεγαλύτερη ή μία από τις μεγαλύτερες δαπάνες των αερομεταφορών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι εταιρείες δαπανούν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για κηροζίνη, ενώ παγκοσμίως το κόστος αυτό αντιστοιχεί σε περίπου ένα τέταρτο των συνολικών λειτουργικών εξόδων του κλάδου. Οσο βαρύτερο είναι το αεροσκάφος τόσο περισσότερη ενέργεια απαιτείται για την απογείωση και την πτήση, κάτι που καθιστά το βάρος κρίσιμο παράγοντα οικονομικής βιωσιμότητας.

Σύμφωνα με αναλύσεις του κλάδου, μια μείωση κατά 10% στο μέσο βάρος των επιβατών θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση περίπου 2% στο συνολικό βάρος του αεροσκάφους. Αυτό, με τη σειρά του, θα μείωνε την κατανάλωση καυσίμων έως και 1,5%, αυξάνοντας παράλληλα την κερδοφορία των αεροπορικών. Σε όρους ευρώ, το όφελος για τις ευρωπαϊκές εταιρείες εκτιμάται κοντά στο 1 δισ. ετησίως, με βάση τον αριθμό των επιβατών, το μέσο βάρος τους και τις τρέχουσες δαπάνες για καύσιμα.

Ωστόσο, όσοι προσδοκούν ότι αυτή η εξοικονόμηση θα περάσει στις τιμές των εισιτηρίων θα απογοητευτούν. Τα στελέχη του κλάδου ξεκαθαρίζουν ότι η μείωση του κόστους δεν πρόκειται να μεταφραστεί σε φθηνότερα εισιτήρια, αλλά θα λειτουργήσει κυρίως ως «μαξιλάρι» απέναντι στις διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας και στις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες των εταιρειών.

Η εμμονή των αεροπορικών με τη μείωση του βάρους δεν είναι νέα. Από την ελάφρυνση των καθισμάτων και της καμπίνας, μέχρι τις αλλαγές στα υλικά των εντύπων και τον περιορισμό των παρεχόμενων ειδών εν πτήσει, κάθε γραμμάριο έχει εξεταστεί εξονυχιστικά στο παρελθόν.

Το 2018, η United Airlines τύπωσε το περιοδικό πτήσης «Hemisphere» σε ελαφρύτερο χαρτί, μειώνοντας το βάρος κατά περίπου 30 γραμμάρια ανά αντίτυπο: μια κίνηση που από μόνη της εξοικονόμησε 640.000 λίτρα καυσίμων και 250.000 ευρώ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η προοπτική λιγότερων κιλών ανά επιβάτη έρχεται να προστεθεί ως ένας ακόμη παράγοντας εξοικονόμησης, χωρίς καμία επένδυση σε εξοπλισμό ή υποδομές.

«Μια πιο λιτή κοινωνία = χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων» γράφουν οι αναλυτές της Jefferies στο σημείωμα, εκτιμώντας τον αντίκτυπο στους μεγάλους αμερικανικούς αερομεταφορείς (American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines και Southwest Airlines). «Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν μακρά ιστορία εμμονικής προσοχής στην εξοικονόμηση βάρους στα αεροσκάφη, από τις ελιές (χωρίς κουκούτσι, φυσικά) μέχρι το βάρος του χαρτιού».