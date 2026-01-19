Νέο επεισόδιο ξεκίνησε στη θυελλώδη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με το μεγάλο αφεντικό της JPMorgan, τον Τζέιμι Ντάιμον. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε ξανά στον Ντάιμον απειλώντας να πάει στα δικαστήρια την JPMorgan, κατηγορώντας την τράπεζα ότι του έκλεισε παρατύπως λογαριασμούς μετά τα επεισόδια που ακολούθησαν τις διαδηλώσεις στις 6 Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ αντέδρασε σε νέο δημοσίευμα της «Wall Street Journal» σύμφωνα με το οποίο ο ίδιος προσέφερε πριν από αρκετούς μήνες τη θέση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στον Ντάιμον, με τρόπο που ο τελευταίος τον είχε ερμηνεύσει ως αστείο. «Δεν υπήρξε ποτέ τέτοια προσφορά (για την ηγεσία της FED) και μάλιστα θα κάνω αγωγή κατά της JPMorgan τις επόμενες δύο εβδομάδες επειδή παρατύπως έκλεισε λογαριασμούς» μετά τις διαδηλώσεις της 6ης Ιανουαρίου, ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος. Ο Τραμπ έχει ισχυριστεί από τον περασμένο Αύγουστο ότι η JPMorgan «έκανε πολύ άσχημες διακρίσεις εναντίον του» κατηγορώντας την τράπεζα ότι του ζήτησε να κλείσει λογαριασμούς που διατηρούσε για δεκαετίες, μια ενέργεια που πιστεύει ότι συνδεόταν με τους υποστηρικτές του που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο για να σταματήσουν την πιστοποίηση της νίκης του προέδρου Τζο Μπάιντεν το 2021.

Απαντώντας σε ερώτηση που του τέθηκε σε εκδήλωση του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ σχετικά με το αν θα σκεφτόταν να αναλάβει την κεντρική τράπεζα, ο Ντάιμον είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα: «Πρόεδρος της FED, θα έλεγα ότι δεν θα υπήρχε καμία πιθανότητα (να γίνω), κανένας τρόπος, για κανένα λόγο». Θα δεχόταν ωστόσο να αναλάβει το υπουργείο Οικονομικών αν του ζητείτο, προσέθεσε.