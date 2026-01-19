Πραγματικότητα είναι πλέον η παραγωγή των πρώτων 5 κιλών γαλλίου στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας ένα ορόσημο για την αυτάρκεια των κρίσιμων πρώτων υλών της Ευρώπης.

Αυτό ανακοίνωσε με ανάρτησή στο LinkedIn ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METLEN Energy & Metals.

H επιτυχία αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση από το πειραματικό στάδιο στη βιομηχανική παραγωγή, χρησιμοποιώντας μια πατενταρισμένη τεχνολογία που δοκιμάστηκε με επιτυχία από την «Αλουμίνιον της Ελλάδος». Η παραγωγή των πρώτων 5 κιλών γαλλίου έγινε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Βοιωτία, με την εξέλιξη αυτή να αποτελεί σταθμό για την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Αν και η ποσότητα είναι μικρή, η σημασία της είναι αντιστρόφως ανάλογη του βάρους της. Το εργοστάσιο θα συνεχίσει να εντείνει τις λειτουργίες του το 2026 και οι πρώτοι 5-10 μετρικοί τόνοι γαλλίου εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμοι το 2027. Η METLEN υλοποιεί από τον περασμένο Μάρτιο επένδυση ύψους 2.996 εκατ. ευρώ, ενώ έχει εξασφαλίσει και 90 εκατ. ευρώ χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ για την αύξηση της παραγωγής βωξίτη και αλουμίνας και την παραγωγή 50 τόνων γαλλίου ετησίως από το 2028 κι έπειτα.

Μάλιστα, η εμβληματική επένδυση της METLEN για την παραγωγή γαλλίου στο ιστορικό εργοστάσιο «Αλουμίνιον της Ελλάδος» αναγνωρίστηκε επίσημα ως στρατηγικό έργο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις Κρίσιμες Πρώτες Υλες (CRMA). Επειτα από εκτενή τεχνική αξιολόγηση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κρίσιμων Πρώτων Υλών, συγκροτούμενο από τα 27 κράτη – μέλη, με τη συμμετοχή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εισηγήθηκε στην Επιτροπή τον χαρακτηρισμό του έργου της METLEN ως στρατηγικής σημασίας για την Ενωση. Η απόφαση αυτή, που επικυρώθηκε στις 25 Μαρτίου 2025 και αποτελεί ορόσημο για την ευρωπαϊκή μεταλλουργία και την ελληνική μεταλλευτική δραστηριότητα, αφορά το μοναδικό έργο που ενισχύει καθοριστικά τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης στον βωξίτη, την αλουμίνα (και το αλουμίνιο) και το γάλλιο, όλα αναγνωρισμένα ως «κρίσιμες πρώτες ύλες».

Η METLEN προχωρεί στη στρατηγική επένδυση ύψους 295,5 εκατ. ευρώ στον Αγιο Νικόλαο Βοιωτίας, επεκτείνοντας τη βιομηχανική μονάδα παραγωγής αλουμίνας και ενσωματώνοντας για πρώτη φορά στην παραγωγή το γάλλιο. Το έργο ενισχύει τη στρατηγική θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια αγορά, καθιστώντας τη METLEN έναν από τους βασικούς παράγοντες στην εξασφάλιση των κρίσιμων πρώτων υλών που απαιτούνται για τη σύγχρονη βιομηχανία, όπως ο βωξίτης, η αλουμίνα και το γάλλιο.

Για πρώτη φορά

Το γάλλιο, ένα από τα συστατικά του βωξίτη, που παράγεται για πρώτη φορά στην ιστορία της βιομηχανίας στην περιοχή, θα καλύπτει τη στρατηγική ανάγκη της Ευρώπης για την ενίσχυση της στρατηγικής της αυτονομίας, δεδομένων των περιορισμών στις εξαγωγές που επέβαλε η Κίνα.

Το γάλλιο είναι ένα μέταλλο που ανακαλύφθηκε το 1875 στη Γαλλία και από τότε η χρήση ημιαγωγών με βάση ενώσεις γαλλίου το κατέστησε μέταλλο υψηλής τεχνολογίας. Δεν εξορύσσεται, αλλά λαμβάνεται ως υποπροϊόν της εξόρυξης και επεξεργασίας άλλων μετάλλων. Η σημαντικότερη πρωτογενής πηγή για το γάλλιο λοιπόν είναι ο βωξίτης. Περίπου το 90% της σημερινής πρωτογενούς παραγωγής γαλλίου εξάγεται από βωξίτη κατά την παραγωγή της αλουμίνας. Σήμερα η παγκόσμια παραγωγή γαλλίου είναι περίπου 7.500 εκατ. τόνοι ετησίως, με το 95% να παράγεται από την Κίνα. Πλέον η METLEN, μέσω της νέας μονάδας παραγωγής γαλλίου στη Βοιωτία, πρόκειται να αποκαταστήσει πλήρως την ευρωπαϊκή ζήτηση, που ανέρχεται σε 50 τόνους ετησίως, εξασφαλίζοντας έτσι την αυτάρκεια της ΕΕ.