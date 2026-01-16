Τη στήριξη της εξόρυξης βωξίτη και την πρώτη επένδυση παραγωγής γαλλίου παρέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στη METLEN Energy & Metals με την έγκριση χρηματοδότησης ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ προς τη METLEN Energy & Metals αφορά την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων στο ιστορικό εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος της εταιρείας, στη Στερεά Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής βωξίτη και γαλλίου, δύο κρίσιμων πρώτων υλών για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης.

Οπως ανακοινώθηκε χθες, το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό της εξόρυξης βωξίτη, βασικής πρώτης ύλης για την παραγωγή αλουμινίου, καθώς και τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής γαλλίου, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών.

Μάλιστα, η εν λόγω επένδυση ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράξης για τις Κρίσιμες Πρώτες Υλες (Critical Raw Materials Act) και συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από εισαγωγές, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανικών αλυσίδων αξίας. «Η επένδυση αυτή αποτελεί ορόσημο για τη βιομηχανική πολιτική και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Μέσω της METLEN, η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί για πρώτη φορά την παραγωγή γαλλίου στην Ευρώπη, ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού σε κρίσιμες πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Πρόκειται για ένα έργο που συνδυάζει τη βιομηχανική καινοτομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κλιματική δράση, αποδεικνύοντας πως οι ευρωπαϊκές επενδύσεις μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστική προστιθέμενη αξία για την οικονομία και την κοινωνία», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Γιάννης Τσακίρης.

Από την πλευρά του ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της METLEN, ανέφερε ότι η METLEN αποδεικνύει έμπρακτα ότι μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας ανθεκτικής, πράσινης και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής βιομηχανίας. «Με τη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ επιβεβαιώνουμε τη στρατηγική σημασία της επένδυσής μας για την Ευρώπη. Υλοποιούμε ένα εμβληματικό έργο που ενισχύει αποφασιστικά την ευρωπαϊκή αυτάρκεια σε κρίσιμες πρώτες ύλες, εντάσσοντας για πρώτη φορά το γάλλιο σε βιομηχανική παραγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενισχύοντας ταυτόχρονα την περιφερειακή συνοχή και τη βιομηχανική βάση της Ελλάδας».

Σε δύο τοποθεσίες

Η χρηματοδότηση παρέχεται στο πλαίσιο του REPowerEU, στηρίζοντας επενδύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την ενεργειακή μετάβαση. Οι επενδύσεις της METLEN θα υλοποιηθούν σε δύο τοποθεσίες στη Στερεά Ελλάδα, και συγκεκριμένα στα μεταλλεία βωξίτη στην περιοχή Παρνασσού – Γκιώνας και στο βιομηχανικό συγκρότημα αλουμίνας και αλουμινίου (Αλουμίνιον της Ελλάδος) στον Αγιο Νικόλαο Βοιωτίας, όπου και ήδη αναπτύσσεται η νέα μονάδα παραγωγής γαλλίου.

Το έργο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας στην περιοχή και ταυτόχρονα στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω πιο σύγχρονων και βιώσιμων βιομηχανικών πρακτικών.

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ αποτελεί την τρίτη συνεργασία της τράπεζας με τη METLEN, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια και επιτυχημένη σχέση των δύο πλευρών.