Επειτα από δύο χρόνια ήπιας ύφεσης, η γερμανική οικονομία επέστρεψε σε μέτρια ανάπτυξη το 2025. Βοηθούμενη από την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,4% και την αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης κατά 1,5%, το ημερολογιακά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% πέρυσι. Λόγω της δημοσιονομικής τόνωσης, ορισμένων μεταρρυθμίσεων υπέρ της ανάπτυξης και της συνεχιζόμενης προσαρμογής στις εξωτερικές προκλήσεις, αναμένουμε ότι η γερμανική οικονομία θα συνεχίσει τη σταδιακή ανάκαμψή της με τρόπο που μοιάζει με κλίμακα: ύστερα από μειώσεις του ΑΕΠ κατά 0,7% το 2023 και 0,5% το 2024 και τη μικρή αύξηση 0,3% το 2025, προβλέπουμε ημερολογιακά προσαρμοσμένη ανάπτυξη 0,7% για το 2026 και κυκλική κορύφωση ανάπτυξης 1,3% για το 2027.

Οι παραδοσιακές μηχανές ανάπτυξης της Γερμανίας, οι εξαγωγές και οι επιχειρηματικές επενδύσεις, συνέχισαν να υποχωρούν πέρυσι. Οι πραγματικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά (-0,3% το 2025), ενώ η αυξανόμενη εγχώρια κατανάλωση και η τάση για δημιουργία αποθεμάτων σε αβέβαιες εποχές οδήγησαν σε αύξηση των εισαγωγών κατά 3,6%. Ως αποτέλεσμα, οι καθαρές εξαγωγές αφαίρεσαν το 1,5% από το ΑΕΠ. Οι αδύναμες επιχειρηματικές επενδύσεις εξακολουθούν να αντανακλούν υπερβολική γραφειοκρατία, αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με την οικονομική πολιτική, καθώς και υψηλό μη μισθολογικό κόστος εργασίας. Αυτό δεν αποτελεί καλό οιωνό για την τάση ανάπτυξης. Ευτυχώς, η κυβέρνηση προσπαθεί τώρα να μειώσει τη γραφειοκρατία λίγο πιο δυναμικά από ό,τι στο παρελθόν.

Ως μικρή θετική έκπληξη, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γερμανίας μειώθηκε από 2,7% του ΑΕΠ το 2024 σε 2,4% το 2025, κάτω από το 2,7% που αναμέναμε. Με περισσότερες κρατικές δαπάνες για την άμυνα και τις υποδομές, φαίνεται ότι θα διευρυνθεί σε λίγο πάνω από 3% φέτος. Με βάση τα διεθνή πρότυπα, αυτό εξακολουθεί να είναι χαμηλό.

Οι περισσότερες κρατικές δαπάνες πιθανότατα θα ευθύνονται άμεσα για περίπου 0,4% της αύξησης του γερμανικού ΑΕΠ κατά 0,7% που προβλέπουμε για το 2026. Μια ανάκαμψη στις κατασκευές κατοικιών λόγω των χαμηλών επιτοκίων, των ταχύτερων διαδικασιών έγκρισης και της επιδεινούμενης έλλειψης κατοικιών θα προσθέσει σε αυτό. Κάποια αύξηση στην ιδιωτική κατανάλωση και τις επιχειρηματικές επενδύσεις θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην υπεραντιστάθμιση της πιθανής αρνητικής επίδρασης από τις καθαρές εξαγωγές, οι οποίες θα μπορούσαν να αφαιρέσουν το 0,4% από το γερμανικό ΑΕΠ φέτος.

Επειτα από ανάπτυξη που ευθυγραμμίζεται περίπου με τη μακροπρόθεσμη τάση το 2026, αναμένουμε ότι η Γερμανία θα φτάσει σε κυκλική κορύφωση 1,3% το 2027, όταν τα μέτρα τόνωσης θα φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις θα αντιδράσουν στο πιο θετικό περιβάλλον δαπανώντας περισσότερα.

Ο Χόλγκερ Σμίντινγκ είναι επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg