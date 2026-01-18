Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η εξέλιξη υπερυπολογιστών, οι αυξημένες ανάγκες για ενέργεια, η πρόοδος στη βιοτεχνολογία και οι προκλήσεις στο εμπόριο θα είναι βασικά θέματα συζήτησης στη Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) το οποίο θα διεξαχθεί για μια ακόμη χρονιά στο Νταβός της Ελβετίας, από τις 19 μέχρι τις 23 Ιανουαρίου.

Στο περιθώριο επίσης των επίσημων ομιλιών και συζητήσεων από 2.500 περίπου κορυφαίους κυβερνητικούς παράγοντες, επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, οι ισχυροί παίκτες της παγκόσμιας οικονομίας θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν πριβέ στο θέρετρο της Ελβετίας, για να κάνουν προσοδοφόρες επαφές με στόχο να κλείσουν προσοδοφόρες συμφωνίες. Αυτός άλλωστε είναι κι ο πραγματικός λόγος ύπαρξης του Φόρουμ – να έλθουν πιο κοντά τα μέλη της πολιτικής και οικονομικής ελίτ που πληρώνουν αδρά για να παρευρεθούν στο Νταβός και να κλείσουν «deals».

Στην 56η Ετήσια Συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ με μεγάλο ενδιαφέρον επίσης αναμένεται και η παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του επιτελείου του.

Το «Πνεύμα του Διαλόγου»

Με βασικό επίσημο θέμα το «Πνεύμα του Διαλόγου», όπως το ονομάζει το WEF, στο Νταβός θα πέσουν στο τραπέζι οι παγκόσμιες προκλήσεις. Οι ανάγκες για «διάλογο και η συνεργασία δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών (που) είναι απαραίτητες για την πρόοδο.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η ανάπτυξη, η ανθεκτικότητα και η καινοτομία θα χρησιμεύσουν ως οριζόντιες επιταγές, καθοδηγώντας τον τρόπο με τον οποίο οι ηγέτες ασχολούνται με την πολυπλοκότητα του σήμερα και αναζητούν τις ευκαιρίες του αύριο», σχολίαζε σχετικά στον ιστότοπό του το WEF.

Το WEF θα εξετάσει ακόμη βασικές παγκόσμιες και περιφερειακές προκλήσεις, την αντιμετώπιση γεωπολιτικών αναταραχών και τη διαχείριση της ενεργειακής μετάβασης, επισημαίνεται.

Επίκεντρο των συζητήσεων θα είναι η μετάβαση με γοργούς ρυθμούς σε νέες ριζοσπαστικές τεχνολογίες, από την τεχνητή νοημοσύνη και την κβαντική υπολογιστική στα βιοτεχνολογικά και ενεργειακά συστήματα επόμενης γενιάς, αναδιαμορφώνοντας οικονομία και κοινωνία και δημιουργώντας νέους φορείς οικονομικής ανάπτυξης. Η τεχνητή νοημοσύνη ήταν άλλωστε το βασικό θέμα των αγορών και ιδιαίτερα της Wall Street όλο το 2025.

Οι κίνδυνοι για φούσκα

Αναμένεται επίσης να συζητηθούν οι κίνδυνοι για την οικονομία. Μετά τις αναταράξεις που είχαν εκδηλωθεί στις διεθνείς αυτές αγορές τις τελευταίες εβδομάδες του προηγούμενου έτους, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ είχε κάνει λόγο για κίνδυνο από τρεις πιθανές φούσκες στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

«Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να δούμε φούσκες να πλησιάζουν. Η μία είναι μια φούσκα κρυπτονομισμάτων, η δεύτερη μια φούσκα τεχνητής νοημοσύνης και η τρίτη θα ήταν μια φούσκα χρέους», είχε δηλώσει από το Νοέμβριο του 2025 ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, Μπόργκε Μπρέντε.

Οι κυβερνήσεις έχουν σήμερα τα μεγαλύτερα χρέη από το 1945, σημειώνει ο ίδιος. Οι αγορές έχουν αγνοήσει για καιρό τις ανησυχίες για τα υψηλά ακόμη επιτόκια, τον επίμονο πληθωρισμό και τις αναταράξεις στο εμπόριο και κινούνται υψηλότερα εν μέρει λόγω των προσδοκιών ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να μεταμορφώσει τις προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία και τις επιχειρήσεις.

Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει τη δυνατότητα μεγάλων αυξήσεων στην παραγωγικότητα, αλλά θα μπορούσε επίσης να απειλήσει πολλές θέσεις εργασίας σε εργαζομένους, ήταν επίσης τα λόγια του Μπρέντε.