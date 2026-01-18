Αν κάτι επιβεβαιώθηκε στις επτά εβδομάδες αγροτικών κινητοποιήσεων – των εντονότερων σε ένταση και διάρκεια των τελευταίων ετών – είναι οι αποστάσεις της ΝΔ με τον αγροτικό κόσμο. Η απουσία σταθερών διαύλων συνεννόησης της κυβέρνησης ακόμα και με αγροτοκτηνοτρόφους του «γαλάζιου» χώρου και το ευρύτερο κλίμα καχυποψίας δυσκόλεψαν, πολιτικά και επικοινωνιακά, το κυβερνητικό damage control.

Το Μέγαρο Μαξίμου «μετρούσε» τις αποστάσεις προτού καν στηθεί το πρώτο μπλόκο και, στρέφοντας πιο έντονα την προσοχή στον Κάμπο, προγραμμάτιζε ισχυρότερη επιτόπου κυβερνητική και κομματική παρουσία από τις αρχές του 2026. Κοινώς, η Θεσσαλία έμπαινε ξανά ως ξεχωριστό κεφάλαιο στον εκλογικό σχεδιασμό του.

Οι διαστάσεις που έλαβε η κρίση, υπό τη βαριά σκιά και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέτρεψαν τους σχεδιασμούς και το Μαξίμου περιμένει σε πρώτη φάση την πλήρη εκτόνωση στον ορίζοντα πια του δύσκολου ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των «σκληρών» μπλόκων την ερχόμενη Δευτέρα.

Οριακά το 20%

Εν αναμονή της αποτίμησης της προκληθείσας ζημιάς σε δεύτερο χρόνο, είναι ήδη δεδομένος ο θεσσαλικός κλοιός πίεσης, ο οποίος αφορά άλλωστε τις σχέσεις της κυβέρνησης με ένα «προνομιακό» ακροατήριό της που την έχει στηρίξει με συντριπτικά ποσοστά στις εθνικές εκλογές.

Η νεοδημοκρατική διείσδυση στον αγροτικό κόσμο εμφανίζει σημάδια σοβαρής υποχώρησης. Δεδομένα που έφταναν στο Μαξίμου προτού ανοίξει διάπλατα το μέτωπο των μπλόκων προκαλούσαν προβληματισμό και διαπιστώσεις ότι διευρύνονται επικίνδυνα οι αποστάσεις ΝΔ – αγροτοκτηνοτρόφων. Εγκυρες πηγές λένε ότι σε Θεσσαλία και Μαγνησία η ΝΔ οριακά πιάνει οριακά το 20%, με το ΠΑΣΟΚ να κρατά τις παραδοσιακές δυνάμεις του αλλά με σαφώς χαμηλότερο διψήφιο καθώς και υπό την πίεση του ενισχυμένου Κυριάκου Βελόπουλου.

Κι αυτό διότι η Ελληνική Λύση κινείται πέριξ του 13%, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Μπορεί η ΝΔ να είχε πετύχει στη Θεσσαλία υψηλά ποσοστά στις εκλογές του 2023, ξεπερνώντας τοπικά ακόμα και το πανελλαδικό της (με 43,09% στην Καρδίτσα, π.χ.), ωστόσο δυσκολίες καταγράφονταν από τότε στον μεγαλύτερο νομό, τη Λάρισα. Και οι καταστροφές του Daniel άλλαξαν τα δεδομένα προς το χειρότερο. Το ρήγμα της ΝΔ με ένα κομμάτι της εκλογικής βάσης της είχε φανεί στα ποσοστά της το 2024 (όχι τυχαία, τρεις ημέρες πριν από τις τελευταίες ευρωεκλογές είχε επιλέξει να βρεθεί εκεί ο Μητσοτάκης) αλλά και όταν έχασε τη Θεσσαλία στις περιφερειακές εκλογές.

Οι φετινές κινητοποιήσεις άλλαξαν για άλλη μία φορά τον σχεδιασμό του κυβερνώντος κόμματος – και μιας σειράς στελεχών που προέρχονται από τον Κάμπο, όπως ο Κώστας Τσιάρας (Καρδίτσα), ο Χρήστος Κέλλας (Λάρισα), ο Μάξιμος Χαρακόπουλος (Λάρισα) κ.ά. «Με μπλόκα εν ισχύι και με ανοιχτές πληγές πώς θα πάμε σε εκδήλωση στη Λάρισα;» αναρωτιόταν μέσα στην εβδομάδα κομματικός παράγοντας, επιβεβαιώνοντας ότι η προσυνεδριακή δραστηριότητα της ΝΔ στην περιφέρεια, ενόψει του συνεδρίου στις 15-17 Μαΐου στην Αθήνα, περιλαμβάνει τη Θεσσαλία.

Από τη στιγμή που τα μπλόκα έσπρωξαν χρονικά την εκκίνηση των προσυνεδρίων στον Φεβρουάριο, ο σχεδιασμός γίνεται από την αρχή. Σε πρώτη φάση κλείδωσε η απόφαση να μην είναι η Θεσσαλονίκη πρώτος προσυνεδριακός σταθμός όπως επρόκειτο να γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο, παρουσία του Μητσοτάκη, αλλά ο τελευταίος, ενώ ανοιχτή μένει η ημερομηνία της Θεσσαλίας.

Ενημερωμένες πηγές περιγράφουν την προβληματική για τη ΝΔ κατάσταση ως σύνθετη: «Δεν είναι μόνο οι αγρότες εξοργισμένοι, είναι και οι κτηνοτρόφοι – ίσως εκείνοι ακόμα περισσότερο.Και δεν είναι μόνο το θέμα των μπλόκων αλλά η ανάγκη διαχείρισης της ευρύτερης επιβάρυνση του κλίματος σε Θεσσαλία και Μαγνησία λόγω των καταστροφών, της οριζόντιας ακρίβειας κ.ο.κ».

«Δεν υπάρχουν άλλα μέτρα»

Για το Μαξίμου προέχει το στοίχημα της οριστικής διάλυσης των αγροτικών μπλόκων, ύστερα από τη συνάντηση της 19ης Ιανουαρίου στην κυβερνητική έδρα. «Δεν υπάρχουν άλλα μέτρα» με δημοσιονομικό κόστος, επιμένει η κυβέρνηση. «Αν δεν ικανοποιηθούμε από το ραντεβού, κρατάμε την επιλογή της κλιμάκωσης» επιμένουν οι «μπλοκατζήδες».

Η αντιπροσωπεία τους ετοιμάζεται για εξαντλητική πίεση γύρω από το κόστος παραγωγής συνολικά και ειδικότερα για το αγροτικό ρεύμα θα διεκδικήσουν νέες βελτιώσεις στην τελευταία κυβερνητική παρέμβαση για τιμολόγιο στα 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα: θα ζητήσουν για τους εκπρόθεσμους οφειλέτες να μην περνά ένας χρόνος συνέπειας ώστε να παίρνουν την ευνοϊκή τιμή όπως ανακοινώθηκε, αλλά να εντάσσονται μετά την πρώτη δόση της ρύθμισής τους.

Θέλουν επίσης χειροπιαστή ενίσχυση των κτηνοτρόφων ενώ θα θέσουν ζητήματα της συμφωνίας Mercosur. Την ερχόμενη Τετάρτη προεξοφλείται σύγκρουση και στη Βουλή, καθώς αναμένεται ειδική συνεδρίαση για την πρωθυπουργική πρόταση να συσταθεί διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα.