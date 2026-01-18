Συγγραφείς και φουτουριστές έχουν από καιρό επαναλάβει την ιδέα των Alvin και Heidi Toffler ότι «το μέλλον φτάνει πολύ γρήγορα… και με λάθος σειρά». Σήμερα, γνωρίζουμε ότι η ταχύτητα είναι εκθετική.

Δύο δυνάμεις αναδιαμορφώνουν τον ορίζοντα της ανθρωπότητας με πρωτοφανή ρυθμό: η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και η παγκόσμια μετάβαση προς καθαρή, αξιόπιστη ενέργεια. Ο ενεργειακός χάρτης του κόσμου επανασχεδιάζεται μπροστά στα μάτια μας.

Το ουσιώδες σημείο, η ευκαιρία μας και η ευθύνη μας, είναι ότι αυτές οι δυνάμεις δεν ξεδιπλώνονται ξεχωριστά. Συγκλίνουν και επαναπροσδιορίζουν τη νέα παγκόσμια οικονομία.

Μπορούμε τώρα να πούμε με σαφήνεια: η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης, μέσω της κλίμακας και της ταχύτητάς της, επρόκειτο πάντα να επιλέξει την πυρηνική ενέργεια ως εταίρο. Το μόνο ερώτημα ήταν: «πότε;». Σήμερα, γνωρίζουμε ότι η απάντηση είναι: «τώρα».

Η ζήτηση ενέργειας της Τεχνητής Νοημοσύνης διασταυρώνεται με δύο άλλες βασικές παγκόσμιες δυνάμεις: την προσπάθεια για ενεργειακή ασφάλεια και την προσπάθεια για την επίτευξη περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων. Αυτές οι τρεις τάσεις αλληλοενισχύονται και μαζί καθορίζουν τις επενδύσεις, τις πολιτικές και τη γεωπολιτική.

Οι πελάτες θέλουν η Τεχνητή Νοημοσύνη να είναι γρήγορη και πάντα διαθέσιμη. Οι επενδυτές θέλουν νέα και καλύτερα προϊόντα δεδομένων. Η καινοτομία απαιτεί πολλή υπολογιστική ισχύ. Η παροχή αυτού που επιθυμούν οι πελάτες και οι επενδυτές αποτελεί υπαρξιακή αποστολή για κάθε εταιρεία.

Υπάρχει μόνο μία πηγή ενέργειας που μπορεί να καλύψει τις συνδυασμένες απαιτήσεις παραγωγής χαμηλών εκπομπών άνθρακα, αδιάλειπτης αξιοπιστίας, τεράστιας πυκνότητας ισχύος, σταθερότητας δικτύου και πραγματικής επεκτασιμότητας: η πυρηνική ενέργεια.

Γι’ αυτό ονομάζω τις εξελίξεις όχι απλώς μια συνεργασία, αλλά μια δομική συμμαχία: Την ονομάζω: «Aτομα για Αλγόριθμους».

Σε όλο τον κόσμο, τα κέντρα δεδομένων καταναλώνουν περισσότερες από 400 TWh ηλεκτρικής ενέργειας κάθε χρόνο. Καθώς ο αριθμός τους αυξάνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς 20% έως 30%, η συνολική κατανάλωση ενέργειας αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί σε σχεδόν 1000 TWh ετησίως. Αυτή είναι η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται για την τροφοδοσία μιας χώρας της G7.

Eχουμε μια τεράστια ευκαιρία να διασφαλίσουμε ότι το ψηφιακό μας μέλλον θα λειτουργεί με καθαρή ενέργεια. Εδώ είναι που οι Μικροί Προκατασκευασμένοι Αντιδραστήρες (SMR) αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Λειτουργούν ιδιαίτερα καλά για κέντρα δεδομένων επειδή έχουν σχεδιαστεί για να κατασκευάζονται σε τμηματικές μονάδες, καθιστώντας δυνατή τη σταδιακή ανάπτυξη. Καθώς ένα σύμπλεγμα τεχνητής νοημοσύνης επεκτείνεται, το ίδιο μπορεί να κάνει και η πηγή πυρηνικής ενέργειας που διαθέτει.

Το μικρότερο αποτύπωμα των SMR και τα βελτιωμένα συστήματα ασφαλείας τους σημαίνουν ότι μπορούν να λειτουργούν κοντά σε βιομηχανικές ζώνες, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων κέντρων δεδομένων. Με τα SMR, οι εταιρείες τεχνολογίας μπορούν να αποφύγουν την εξάρτηση από περιορισμένα περιφερειακά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και να μειώσουν τις απώλειες μεταφοράς.

Ο Rafael Mariano Grossi είναι γενικός διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ)