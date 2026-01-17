Η συνάντηση, μεσοβδόμαδα, του Προέδρου της Δημοκρατίας Κων. Τασούλα με τον πρώην πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή τροφοδότησε μια έντονη φημολογία ότι ο κ. Τασούλας προτίθεται να επανασυστήσει το άτυπο Συμβούλιο Δημοκρατίας. Τι ήταν το Συμβούλιο Δημοκρατίας, το οποίο προβλέφθηκε με το Σύνταγμα του 1975 και καταργήθηκε με την αναθεώρηση του Συντάγματος του 1986, χωρίς ποτέ να συσταθεί και να συνεδριάσει έστω και για μία φορά; Ηταν ένα συμβουλευτικό όργανο του προέδρου της Δημοκρατίας, το οποίο αποτελούσαν ο ίδιος ο πρόεδρος, οι εν ζωή πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και οι πρώην πρωθυπουργοί που είχαν λάβει την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής.

Ο ρόλος του Συμβουλίου ήταν να παράσχει τη γνώμη του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για σοβαρά ζητήματα εσωτερικής πολιτικής, όπως η προκήρυξη πρόωρων εκλογών ύστερα από διάλυση της Βουλής για λόγους προφανούς δυσαρμονίας με το λαϊκό αίσθημα ή ο διορισμός πρωθυπουργού, σε περίπτωση που κανένα κόμμα στη Βουλή δεν μπορούσε να διαθέτει τη δεδηλωμένη, την απόλυτη πλειοψηφία. Ο σκοπός του Συμβουλίου σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες του προέδρου οδήγησαν τελικά στην κατάργησή του, με προσωπική απόφαση του Ανδρέα Παπανδρέου…

…και οι προθέσεις του Τασούλα

Προτίθεται λοιπόν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να διεκδικήσει την επανασύσταση του Συμβουλίου της Δημοκρατίας έστω και ατύπως; «Οχι», απαντά κατηγορηματικά το περιβάλλον του Προέδρου – «ούτε σαν σκέψη». Και προστίθεται ότι «η συνάντηση με τον κ. Καραμανλή και όσες ακολουθήσουν είναι εκτός αυτού του πλαισίου, και προφανέστατα και εκτός του πλαισίου των σχέσεων του Πρωθυπουργού με όσους περάσουν το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου».

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ακόμη ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εγκαινιάζει έναν κύκλο επαφών με κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες διότι θεωρεί ότι υπάρχουν θέματα εξωτερικής αλλά και εσωτερικής πολιτικής τα οποία υπερβαίνουν τις κομματικές γραμμές και πάνω τους μπορεί να χτιστεί ένα μίνιμουμ συναινέσεων».

Σε ερώτηση για το ποια μπορεί να είναι αυτά τα θέματα, αποσαφηνίστηκε από τις ίδιες πηγές ότι «θα μπορούσαν να είναι εθνικά θέματα όπως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και εσωτερικά ζητήματα όπως το πλαίσιο της προσεχούς συνταγματικής αναθεώρησης». Και κατέληξαν σημειώνοντας με έμφαση ότι «ο Πρόεδρος πιστεύει βαθιά ότι δεν είμαστε εχθροί σ’ αυτή τη χώρα, όλοι σκεφτόμαστε και νοιαζόμαστε για το καλό της»…

Ραντεβού στο Προεδρικό Μέγαρο

Στο πλαίσιο αυτό έκλεισε και το δεύτερο ραντεβού στο Προεδρικό Μέγαρο: την προσεχή Τετάρτη θα γίFIR νει δεκτός από τον κ. Τασούλα ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Με τον επόμενο να είναι σύντομα, και όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Θα ακολουθήσει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, αν και δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη η ημερομηνία. Σύμφωνα με πηγές της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ο κ. Τασούλας θα απευθύνει προσκλήσεις, επίσης, στον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη και τη Μαρία Δαμανάκη, ενώ τονίζεται ότι ο κύκλος των συναντήσεων μπορεί να διευρυνθεί κι άλλο.

Οι ευθύνες για το μπλακάουτ…

Αν εξαιρέσει κανείς τις εξελίξεις περί το αγροτικό, με τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τις αντιπροσωπείες και όλο αυτό το μπάχαλο που προκλήθηκε από τα πείσματα των δύο πλευρών σχετικά με τη σύνθεση των αντιπροσωπειών που θα συναντούσαν τον Κυριάκο Α’, το μεγάλο θέμα ήταν το… «ίσα βάρκα, ίσα νερά» πόρισμα που ανακοίνωσε η επιτροπή που διερεύνησε το μπλακάουτ στο FIR Αθηνών. Οπου οι ευθύνες κατανεμήθηκαν, σχεδόν ισομερώς, στο απαρχαιωμένο σύστημα με το οποίο γίνεται η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας πάνω από τον ελλαδικό χώρο, και στον ΟΤΕ.

Στο σύστημα για τους γνωστούς λόγους («έπεσε» και δεν υπήρχε περίπτωση να ανακτηθεί με κάποιο τρόπο), και στον ΟΤΕ γιατί δεν λειτούργησαν εκ παραλλήλου και οι τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις. Αν μου ζητούσε κάποιος να δώσω ποσοστά ευθυνών για το μπλακάουτ, έτσι όπως προκύπτει από το πόρισμα της επιτροπής… «Βαμβακούλα», θα έδινα ένα 70% – 30%. 70% ευθύνης στο απαρχαιωμένο σύστημα, 30% στον ΟΤΕ.

Είναι όμως έτσι; Φοβάμαι πως όχι. Γνωρίζω πως ο ΟΤΕ δέχτηκε να αναλάβει ένα μερίδιο ευθύνης, παρότι επί της ουσίας δεν ευθύνεται, όπως αποδείχθηκε, ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις της διοίκησης του Οργανισμού με την κυβέρνηση και αφού τονίστηκε σε όλους τους τόνους ότι αν αναφερθεί στο πόρισμα ο ΟΤΕ, αυτό θα πρέπει να είναι τόσο υποβαθμισμένο ώστε να μην πλήξει την εικόνα του Οργανισμού, όπως και έγινε…

…και τα παράδοξα μιας απόλυσης

Τρίτη μεσημέρι ανακοινώθηκε το πόρισμα της επιτροπής… «Βαμβακούλα» για το μπλακάουτ στο FIR Αθηνών, Τρίτη απόγευμα ο αρμόδιος υπουργός Δήμας απέλυσε τον διοικητή της ΥΠΑ Γιώργο Σαουνάτσο. Δεν εξετάζω το καλώς ή κακώς της απόλυσης ενός στελέχους με θαυμάσιο βιογραφικό, που είχε καταλάβει τη θέση αυτή έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ, επί τη βάσει του νόμου Κεραμέως.

Θα αναφέρω απλώς ότι ο κ. Σαουνάτσος μετείχε της υπό τον υπουργό Δήμα αντιπροσωπείας, η οποία μία ημέρα πριν (!!) είχε επισκεφθεί τις Βρυξέλλες για σύσκεψη εργασίας με τον γενικό διευθυντή (EUROCONTROL). Στη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε ο ορισμός τεχνικού συμβούλου από τον Οργανισμό, που θα συμβάλει στη θεσμική αναμόρφωση της ΥΠΑ και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας.

Πώς γίνεται τώρα να περιμένουν το πόρισμα για το μπλακάουτ βέβαιοι για τις ευθύνες και της ΥΠΑ και ο διοικητής να μετέχει σε μια τόσο σοβαρή σύσκεψη στις Βρυξέλλες, αυτό μόνο η κυβέρνηση μπορεί να το εξηγήσει. Επίσης πώς γίνεται να απολύεται ο κ. Σαουνάτσος και στη θέση του να τοποθετείται ο υποδιοικητής της ΥΠΑ κ. Βαγενάς, ο οποίος είχε στην αποκλειστική αρμοδιότητά του την αεροναυτιλία στο FIR Αθηνών, αντί να απολυθεί και αυτός; Νομίζω πως και αυτό είναι ένα μυστήριο που χρήζει μιας εξήγησης. Ή και δύο…

Πάντως, λόγω νόμου Κεραμέως, θα κάνουμε μήνες να δούμε νέο διοικητή στην ΥΠΑ. Ή και χρόνια. Ποιος ξέρει. Ο Γ. Σαουνάτσος είχε διοριστεί εκεί τον Μάιο του 2024 και εγώ, ο αφελής, ρωτάω: απολύθηκε ο άνθρωπος, πρόκειται να βελτιωθούν τα συστήματα ή αποκλείεται να ξαναπέσει μπλακάουτ; Τροφή για σκέψη…

«Ιστορίες από τη Λατινική Αμερική»

Ούτε… παραγγελία να είχε κάνει ο Ιάσων Πιπίνης, ο δημοσιογράφος, σύμβουλος του προέδρου Κυριάκου Α΄, τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις και τη μεταφορά του στις ΗΠΑ. Διότι η σύλληψη Μαδούρο συνέπεσε σχεδόν, χρονικά, με την κυκλοφορία του βιβλίου του «Ιστορίες από τη Λατινική Αμερική»! Ο Ιάσων, που έχει ζήσει πολλά χρόνια στη Βενεζουέλα και γνωρίζει καλά πρόσωπα και καταστάσεις της μεγάλης αυτής χώρας της Λατινικής Αμερικής, παρουσιάζει με το βιβλίο του μια σοβαρή όσο και ρεαλιστική εικόνα για την πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή τής γενικά άγνωστης στην Ελλάδα και στους Ελληνες Νότιας Αμερικής.

Ως δημοσιογράφος, ο Πιπίνης ταξίδεψε, και συμπεριέλαβε στο βιβλίο που εξέδωσε τις εμπειρίες που αποκόμισε, στην Κολομβία, τη Χιλή, την Αργεντινή και την Παραγουάη, και παραδίδει στο αναγνωστικό κοινό πραγματικά συναρπαστικές ιστορίες από αυτές τις χώρες.

Το βιβλίο που προλογίζει ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος και παρουσιάζεται σήμερα το μεσημέρι στο Public. Στο πάνελ, πλην του κ. Δένδια, θα βρίσκονται ο Σταύρος Θεοδωράκης και ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δημ. Δρόσος.