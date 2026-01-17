Οταν η Ευρωπαϊκή Ενωση ξεκίνησε εμπορικές διαπραγματεύσεις με το μπλοκ Mercosur της Νότιας Αμερικής το 1999, ο κόσμος έσφυζε από ελπίδα. Περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα, ωστόσο, ο κόσμος αισθάνεται πολύ πιο αβέβαιος και σε κίνδυνο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ – Mercosur στην Ασουνσιόν της Παραγουάης, αυτή την εβδομάδα, στέλνει ένα σαφές μήνυμα ελπίδας: Σε μια εποχή που η «κυριαρχία του ισχυρότερου» φαίνεται να επιστρέφει, η Ευρώπη πρέπει να προβάλει παγκόσμια ηγεσία μέσω των αξιών και των αρχών της, όχι της ωμής βίας.

Ως η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει ποτέ η ΕΕ, θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη εμπορική ζώνη στον κόσμο, που θα καλύπτει σχεδόν το ένα τέταρτο της παγκόσμιας οικονομίας, καλύπτοντας έναν συνολικό πληθυσμό άνω των 700 εκατομμυρίων.

Πρόκειται για μια σύγχρονη συμφωνία με ευρύτερο πεδίο εφαρμογής για την προώθηση της πραγματικής οικονομικής ανθεκτικότητας. Η πρόσβαση σε κρίσιμα ορυκτά – όπως το λίθιο, το κοβάλτιο και οι σπάνιες γαίες – θα μειώσει τις εξαρτήσεις της Ευρώπης και θα ασφαλίσει τις αλυσίδες εφοδιασμού για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Η συμφωνία είναι επίσης ισορροπημένη. Προσφέρει διασφαλίσεις για τους ευρωπαίους αγρότες, διατηρώντας αυστηρά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων της ΕΕ και εφαρμόζοντας άλλους ελέγχους, ενώ παράλληλα απελευθερώνει ευκαιρίες για τον κορυφαίο παγκοσμίως αγροδιατροφικό μας τομέα.

Ο Κάρλος Κουέρπο είναι υπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και Επιχειρήσεων της Ισπανίας