Αν αυτή η περίφημη – και περιβόητη πια – τεχνητή νοημοσύνη είχε τη δυνατότητα να απαντήσει στην ερώτηση «τι έχει το DNA των Ελλήνων» θα έδινε μία πολύ χαρακτηριστική λέξη: ΔΙΧΑΣΜΟ! Αυτός μας κατατρέχει στην προαιώνια ιστορία μας, αυτός μας οδήγησε σε άπειρα δεινά, αυτός καθοδήγησε τις πράξεις γενεών ολόκληρων. Αγαπητή μου Artificial Intelligence, κυρία τεχνητή νοημοσύνη, δεν μας υποδεικνύεις όμως τρόπους να σταματήσει αυτή η μάστιγα, που έχει πια χιλιάδες χρόνια… καριέρας.

Σε μια σχετική ερώτηση για τον τρόπο που μπορεί να σταματήσει ένας διχασμός, απάντησες ως εξής: «Να μην ασχολούμαστε με τους άλλους αλλά μόνο με τα του οίκου μας». Χα! Πώς φαίνεται ότι δεν έχεις έρθει ποτέ στην Ελλάδα! Ισως και να μην έχεις περάσει ούτε πάνω από τον εναέριο χώρο! Ακου εκεί να μην ασχολούμαστε με τον άλλο! Μα είναι το ψωμί αυτού του λαού, το ίδιο του το οξυγόνο, η ανάσα του. Ενός λαού που σε πάμπολλες περιπτώσεις εύχεται – και προσεύχεται ενδεχομένως – να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα! Α, και να τιμωρηθεί κι ο… γείτονας!

Το τελευταίο θέμα που προκάλεσε διχασμό και μάλιστα εκτεταμένο είναι τα μπλόκα των αγροτών. Πολλοί πήγαν με το μέρος τους θεωρώντας δίκαια τα αιτήματα και τις πράξεις τους, πολλοί στάθηκαν απέναντι, με τον ισχυρισμό ότι δεν έχουν δικαίωμα να κόβουν στη μέση τη χώρα και να ταλαιπωρούν όλους τους υπόλοιπους μέχρι να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους. Οπως αναμενόταν, υπήρξε διάσπαση κάποια στιγμή και οι δύο πλευρές έμπλεξαν τα… τρακτέρ τους. Ηταν αυτοί που τελικά επιθυμούσαν τον διάλογο για να γίνει μια προσπάθεια εξεύρεσης λύσης, κι οι άλλοι που επέμεναν στη στάση τους αρνούμενοι κάθε συζήτηση.

Αλλά δυστυχώς οι διαφωνίες δεν έμειναν στα επιχειρήματα της κάθε πλευράς. Γιατί μετά τη συνάντηση εκπροσώπων των αγροτών με τον Πρωθυπουργό, κάποιοι, προφανώς ενοχλημένοι από τη στάση συναδέλφων τους, χτύπησαν με έναν τρόπο που αποδεικνύει περίτρανα τον διχασμό. Στο μπλόκο της Νίκαιας βανδάλισαν τα τρακτέρ τους, δηλαδή την περιουσία τους και το βιός τους, το εργαλείο της δουλειάς τους. Εσκασαν τα λάστιχα και έγραψαν με μπογιά και κεφαλαία γράμματα τη λέξη ΠΡΟΔΟΤΗ.

Πάλι καλά που δεν ζήτησαν τον απαγχονισμό τους ή έστω τη δημόσια διαπόμπευσή τους! Θα μπορούσαν και να τους κουρέψουν γουλί και τους περιφέρουν σε χωριά και πόλεις! Οι… προδότες ήταν εβδομάδες ολόκληρες εκεί στα μπλόκα με όλους τους υπόλοιπους, και τους βανδαλιστές. Αλλά όταν… τόλμησαν να σκεφτούν ότι με τον διάλογο κι όχι την αδιάλλακτη στάση μπορεί να δοθούν κάποιες λύσεις, έγιναν προδότες. Κάτι σαν τον… Εφιάλτη δηλαδή, που υπέδειξε στους Πέρσες εκείνο το στενό μονοπάτι το οποίο οδηγούσε από το όρος Καλλίδρομο στις Θερμοπύλες για να χτυπήσουν από τα νώτα τους Σπαρτιάτες του Λεωνίδα! Αλλοι πάλι μίλησαν για «τριάκοντα αργύρια», μύλος!

Ευτυχώς υπήρξε καταδίκη αυτής της πράξης, με το μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας, Παναγιώτη Καλογιάννη να διαφωνεί με τις ενέργειες αυτές και να δηλώνει: «Αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Κάποιοι συνάδελφοι προτίμησαν να πάνε στον Πρωθυπουργό και αυτό είναι καταδικαστέο όταν στον δρόμο είναι χιλιάδες τρακτέρ αλλά αυτό δεν είναι κατάσταση. Τα αγροτικά μηχανήματα είναι ιερά, τώρα είμαστε εν μέσω του αγώνα. Καταδικάζουμε αυτή την πράξη και είμαι σίγουρος ότι καταδικάζουν όλοι οι αγρότες στην Ελλάδα». Πολλοί όμως δεν απέσυραν την κατηγορία της προδοσίας. Ναι, είναι προδότες αλλά να μην τους χαλάσουμε και τα μηχανήματα…

Αλλοι πάλι μίλησαν για προβοκάτσια και το είπε ευθέως ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας. «Είναι μια προβοκάτσια και το καταγγέλλουμε. Επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο να σπάσει το μπλόκο στη Νίκαια. Να υπάρξει εκφοβισμός, να δημιουργηθούν ερωτηματικά και να σπάσει το μπλόκο γιατί ενοχλεί, είναι μεγάλο μπλόκο, είναι στην καρδιά του αγροτικού κινήματος». Το ερώτημα πάντως δεν το απάντησε ούτε η… τεχνητή νοημοσύνη. Αν κάποιος έχει αντίθετη άποψη, όποια κι αν είναι αυτή, τιμωρείται; Αγαπητή ΑΙ θέλεις δουλειά ακόμα…