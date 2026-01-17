Βροχή πέφτουν τα δισεκατομμύρια στις επενδύσεις τεχνολογικών κολοσσών στην πυρηνική ενέργεια. Οι πρωτοπόροι της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), από την Google και την OpenAI μέχρι τη Microsoft και τη Meta (Facebook), έχουν τεράστιες ανάγκες σε ενεργειακούς πόρους να τροφοδοτήσουν τα «αχόρταγα» κέντρα δεδομένων και για τον λόγο αυτόν στρέφονται στη μόνη πηγή που μπορεί να τους παρέχει αυτή την ενέργεια που χρειάζονται: τη διάσπαση του ατόμου.

Τα νούμερα είναι τεράστια στο νέο αυτό Ελντοράντο επενδύσεων. Μόλις πριν από λίγες ημέρες η Meta ανακοίνωσε σχέδιο να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους εταιρικούς αγοραστές πυρηνικής ενέργειας στον κόσμο, συνάπτοντας σειρά συμφωνιών για παραγωγή που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 6 γιγαβάτ – ποσότητα αρκετή για να τροφοδοτήσει μια πόλη περίπου 5 εκατομμυρίων κατοικιών.

Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από τρία υπάρχοντα εργοστάσια της Vistra και την αξιοποίηση μικρών αντιδραστήρων που σκοπεύουν να κατασκευάσουν η Oklo και η TerraPower την επόμενη δεκαετία. Οι δύο αυτές εταιρείες υποστηρίζονται από τον επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Αλτμαν, και τον συνιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, αντίστοιχα.

Οι εταιρείες παραγωγής πυρηνικής ενέργειας νέας γενιάς, Oklo και TerraPower, θα χρειαστεί να επενδύσουν περισσότερα από 14 δισ. δολάρια σε νέους αντιδραστήρες για την υποστήριξη των κέντρων δεδομένων της Meta Platforms, σύμφωνα με εκτιμήσεις του BloombergNEF. Αυτές οι δαπάνες θα υποστήριζαν για τα επόμενα 10 χρόνια την άμεση παραγωγή 690 μεγαβάτ από την TerraPower και 1,2 γιγαβάτ από την Oklo.

Ανάγκη για 945 τεραβατώρες

Οι προβλέψεις της Διεθνούς Επιτροπής Ενέργειας (ΙΕΑ) είναι αποκαλυπτικές. Η ΙΕΑ με βάση βασικό της σενάριο περιμένει ότι έως το 2030 οι ανάγκες για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος που θα τροφοδοτούν κυρίως κέντρα δεδομένων για ΤΝ θα διπλασιαστούν από το 2024 στις 945 τεραβατώρες (TWh) – όση ενέργεια χρειάζεται σήμερα ολόκληρη η Ιαπωνία.

Πρόκειται για κατανάλωση που θα ανέρχεται σε περίπου 3% της παγκόσμιας συνολικής ζήτησης για ενέργεια. Στις μεγάλες ανάγκες ενέργειας που θα υπάρξουν τα επόμενα χρόνια – και υπάρχουν ήδη – έχει αναφερθεί και η ίδια η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Οι μεγάλοι παίκτες

Στον κόσμο των μεγάλων τεχνολογιών, όπου η καινοτομία οδηγεί την ανάπτυξη και η βιωσιμότητα διαμορφώνει την αντίληψη του κοινού, μια σεισμική αλλαγή βρίσκεται σε εξέλιξη, σχολίαζε η εξειδικευμένη πλατφόρμα για το επιχειρείν και την πυρηνική ενέργεια, η Nuclear Business Platform (NBP).

Εταιρείες όπως η Amazon, η Google, η Meta και η Microsoft στοιχηματίζουν πλέον δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε αυτή τη μορφή ενέργειας που μέχρι πρόσφατα πολλοί τής είχαν γυρίσει την πλάτη. Αυτή η στροφή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη διάσπαση του ατόμου σηματοδοτεί στρατηγική αναπροσαρμογή για την κάλυψη των ακόρεστων ενεργειακών απαιτήσεων της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και των κέντρων δεδομένων, εκτιμάται.