Αυτή η χώρα, δεν υπάρχει. Πρώτη στα πανηγύρια, και το παραμύθι. Στον ζουρνά και τα νταούλια, όλη μέρα, κάθε μέρα. Ταρατατζούμ κι άγιος ο Θεός. Χωρίς σταματημό, χωρίς έλεος. Μέχρι τελικής πτώσεως. Εφθασε χθες στα πάτρια, η πρώτη φρεγάτα τύπου Belh@rra, την οποία και ονόμασαν «Κίμων». Σε ένα οποιοδήποτε άλλο κράτος του κόσμου, θα ήταν μια ακόμη ένταξη πολεμικού πλοίου σε οικείο στόλο Πολεμικού Ναυτικού. Σε εμάς εδώ πήρε (για την ακρίβεια, της έδωσε το Μέγαρο Μαξίμου για ευνόητους λόγους) χαρακτήρα εθνικού γεγονότος. Στο τσακ γλιτώσαμε τον γενικό σημαιοστολισμό ανά την Επικράτεια, και την τριήμερη αργία – αλλά ποτέ δεν είναι αργά, θα παραλάβουμε άλλες τρεις όμοιες φρεγάτες, οπότε…

Χθες πάντως έστειλαν πλοία, μέχρι και τον γερο-«Αβέρωφ», από κοινού με το αντίγραφο της τριήρους που έχει κατασκευαστεί στα πρότυπα των αρχαίων πλοίων, να υποδεχθεί τη φρεγάτα, στον Σαρωνικό. Drones πετούσαν από πάνω, ελικόπτερο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τον υπουργό Αμυνας προσνηώθηκε στον «Κίμωνα», βουλευτές από όλα τα κόμματα είχαν ήδη μεταφερθεί εκεί, τα κρατικά κανάλια μετέδιδαν ασταμάτητα Live την άφιξη του πλοίου, τα φιλοκυβερνητικά sites αναμετέδιδαν επίσης πρόγραμμα από την άφιξη της φρεγάτας, και ένα πλήθος παρατρεχάμενων είχε μαζευτεί στον Ναύσταθμο. Απίθανα πράγματα. Μέχρι και χάσταγκ δημιούργησαν, το «elladadynati», για να πειστούμε όλοι, ότι αυτό ήταν. Με αυτή τη φρεγάτα και άλλες τρεις που χρυσοπληρώσαμε στη Γαλλία, δεν μας φοβίζει τίποτε πλέον, και πολύ περισσότερο, ο (κακός) γείτονας.

Μία φρεγάτα δεν κερδίζει πόλεμο

Οχι δεν είμαι γκρινιάρης, ούτε μεμψιμοιρώ. Απλώς δεν αντέχω την υπερβολή, και δεν μπορώ καθόλου δε, το στημένο. Αυτό που γίνεται για να δημιουργήσει μια ψεύτικη εικόνα ότι όλα είναι τέλεια, αλλά όταν ξύσεις, λιγάκι, την επιφάνεια, καταλαβαίνεις γιατί οργανώνονται αυτά τα σόου. Φυσικά και είναι σημαντικό που η χώρα ανανεώνει τον εξοπλισμό της – ειδικά στις φρεγάτες. Την τελευταία την είχε προμηθευτεί πριν από 28 χρόνια, το 1997, επί ΠΑΣΟΚ. Ομως επειδή τίποτε δεν είναι κρυφό, και δεν μένει κρυφό, στον κόσμο της πολεμικής βιομηχανίας, όλοι ξέρουν, κι εμείς και οι «άλλοι», ότι μια φρεγάτα δεν κερδίζει έναν πόλεμο, όσο σύγχρονη και να είναι. Ειδικά που στον πόλεμο στην Ουκρανία αποδείχθηκε ότι άλλαξε εντελώς η φιλοσοφία σε μια πολεμική αναμέτρηση. Γι’ αυτό, να κάνουμε τον σταυρό μας, όσοι πιστεύουν τέλος πάντων, να μη συμβεί τίποτε, ποτέ. Κι ας μείνουμε μόνο στα πανηγύρια…

«Οχι» στις ποινικές ευθύνες

Ποιος απορεί που ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Αραχωβίτης αναγνώρισε μόνο πολιτικές ευθύνες στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και όχι ποινικές; Συγκεκριμένα για τον Βορίδη και τον Αυγενάκη; Αν ο κύριος Αραχωβίτης, που διετέλεσε υπουργός κατά τη δεύτερη περίοδο της κυβέρνησης Τσίπρα, είχε αποδεχθεί ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες για το σκάνδαλο, επί της ουσίας θα αναγνώριζε ότι και ο ίδιος έχει ποινικές ευθύνες! Διότι πριν από τον Μάκη Βορίδη και τον Λευτέρη Αυγενάκη, αυτός πρώτος είχε αποδεχθεί την περίφημη «τεχνητή λύση» με τα… μεταφερόμενα βοσκοτόπια των κτηνοτρόφων. Αρα έδωσε μια απάντηση η οποία τον απαλλάσσει από πιθανές ταλαιπωρίες, διότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, με το σκάνδαλο.

Στην προχθεσινή συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είχαμε και μερικά ωραία, παράπλευρα, συμβάντα – και δεν εννοώ την ιεροεξέταση στην οποία υπέβαλε τον Αραχωβίτη η πρόεδρος μπλα… μπλα… μπλα… Ζωή. Εννοώ, ότι στον Αραχωβίτη υπέβαλε ερωτήσεις κι ο φίλος μου ο Βασίλης Κόκκαλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε θητεύσει την περίοδο της υπουργίας Αραχωβίτη… υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης! Ητοι, για να το αναλύσω περαιτέρω, αναζητούσε την αλήθεια για το τι συνέβαινε τότε, ο υφυπουργός, από τον υπουργό του!

Ο μόνος λόγος που μπορώ να δεχθώ ότι υπάρχει περιθώριο για κάτι τέτοιο είναι ότι την περίοδο εκείνη ο Κόκκαλης ήταν… συμπράττων στο υπουργείο, καθότι τον είχε τοποθετήσει ο Καμμένος στο κόμμα του οποίου ανήκε!.. Τότε δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στους ΑΝΕΛ…

Χειροπέδες σε εκπαιδευτικούς

Δεν είμαστε στα καλά μας. Για την ακρίβεια δεν είμαστε καθόλου καλά. Φίλος εκπαιδευτικός, μου ανέφερε μια ιστορία που συνέβη την Τετάρτη σε σχολικό συγκρότημα της Νέας Ιωνίας, και με έβγαλε από τα ρούχα μου. Διότι μου απέστειλε και μια φωτογραφία, προς επίρρωσιν όσων μου ανέφερε. Τι απεικονίζει η φωτογραφία; Τη διευθύντρια και την υποδιευθύντρια του σχολείου, με… χειροπέδες (!!!) να απομακρύνονται από το γραφείο, συνοδεία δύο αστυνομικών, παρουσία πολλών μαθητών!

Τι συνέβη; Γονέας προσήλθε, λέει, στο σχολείο, για να διαμαρτυρηθεί για την αντιμετώπιση που είχε το παιδί του. Οι απαντήσεις που έλαβε δεν τον ικανοποίησαν, και έπειτα από μια έντονη λογομαχία με τις δύο κυρίες, μετέβη στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά, και η Αστυνομία έσπευσε να συλλάβει τις δύο κυρίες, στο πλαίσιο του αυτοφώρου!!!

Δεν ξέρω, και δεν με αφορά εν προκειμένω η ουσία της καταγγελίας του γονέα, και αν οι εκπαιδευτικοί δεν αντιμετώπισαν με τον προσήκοντα σεβασμό τις ενστάσεις του. Είναι όμως δυνατόν να συλλαμβάνονται η διευθύντρια και η υποδιευθύντρια ΜΕΣΑ στο σχολείο, εν ώρα μαθήματος, με μάρτυρες τα παιδιά που παρακολουθούσαν αποσβολωμένα τους αστυνομικούς να σέρνουν με χειροπέδες τις καθηγήτριές τους;

Συγγνώμη, αυτός/ή που διέταξε τη σύλληψη δεν διαθέτει καθόλου ενσυναίσθηση; Να σκεφτεί το ελάχιστο, πώς αυτές οι γυναίκες θα μπουν σήμερα σε τάξη να κάνουν μάθημα; Εχουμε τρελαθεί εντελώς;

(Κύριε Χρυσοχοΐδη, υποθέτω, θα ρίξετε μια ματιά στο άθλιο, από κάθε πλευρά, περιστατικό…)

Κάτι αλλάζει στην Ακαδημία Αθηνών

Πέρασε κάτω από τα ραντάρ, επειδή ας πούμε, η επικαιρότητα κατακλύζεται από το αγροτικό ή τους «άθλους» της κυρίας Καρυστιανού. Αλλά έχει τη σημασία του ως γεγονός, όπως και συνολικά για τη χώρα. Πρόσφατα λοιπόν δημοσιεύθηκε προεδρικό διάταγμα διορισμού του κ. Κοέν Λέναερτς, νυν προέδρου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ως Ξένου Εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών. Ο ανεπίσημος… ανταποκριτής μου στην Ακαδημία, του οποίου το όνομα δεν αποκαλύπτω, με ενημέρωσε ότι πρόκειται για μία εξαιρετική διάκριση – θεωρείται μεγαλύτερη εκείνης του Αντεπιστέλλοντος Μέλους της Ακαδημίας, η οποία μάλιστα λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις, διότι καθ’ α με ενημέρωσε ο «ανταποκριτής» μου, η εκλογή του Βέλγου την καταγωγή, ανώτατου δικαστή, έγινε με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών, κάτι πολύ σπάνιο, ίσως και μοναδικό στην ιστορία της. «Και δικαίως», απεφάνθη η πηγή μου, διότι όπως μου εξήγησε πρόκειται για διαπρεπή καθηγητή του Ευρωπαϊκού Δικαίου, με διεθνές κύρος και διεθνή ακτινοβολία, είναι δε το μακροβιότερο μέλος της ΔΕΕ. Υπηρετεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από το 1989, και είναι πρόεδρός του από το 2015, δηλαδή πάνω από δέκα χρόνια, διαδεχόμενος στη θέση αυτή, τον κ. Βασίλη Σκουρή. Η τελετή υποδοχής του κ. Λέναερτς στην Ακαδημία Αθηνών θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη, θα έχει πανηγυρικό χαρακτήρα, και το νέο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών θα αναπτύξει θέμα που θα αφορά τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Ολοκλήρωση. Για την ιστορία, η εκλογή του έγινε με πρωτοβουλία και πρόταση του Προκόπη Παυλόπουλου, την οποία συνυπέγραψαν ασμένως οι ακαδημαϊκοί Λ. Παπαδήμος, Απ. Γεωργιάδης, Μιχ. Σταθόπουλος και Ν. Διαμαντούρος.

Οντως, κάτι αλλάζει στην Ακαδημία – το είχα σημειώσει και παλαιότερα…