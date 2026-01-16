Η υποδοχή του «Κίμωνα» έδωσε πολλά στιγμιότυπα, όμως ίσως το πιο ενδιαφέρον για τους λάτρεις της ιστορίας, ήταν η συνύπαρξη της νέας, υπερσύγχρονης φρεγάτας στο πλάι του θωρηκτού «Αβέρωφ», που έπλεε με τη «βοήθεια» δύο ρυμουλκών, αλλά παραμένει πάντα επιβλητικό. Ενας από αυτούς είναι και ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος, βλέποντας από τον «Κίμωνα» τον «Μπάρμπα-Γιώργο», που ήταν καθοριστικός παράγοντας για την πορεία του Α’ Βαλκανικού Πολέμου, μπήκε στην Κωνσταντινούπολη το 1919 και μετέφερε πίσω στην ελεύθερη Αθήνα την ελληνική κυβέρνηση το 1944, γύρισε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και σχολίασε πως αυτό το πλοίο «διπλασίασε την Ελλάδα».

Παρούσα

Παρούσα στην υποδοχή της φρεγάτας ήταν και η βουλευτής Β’ Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ, Νίνα Κασιμάτη, η οποία βεβαίως δεν είναι αρμόδια τομεάρχης, αλλά ήταν η βουλευτής του κόμματος που ψήφισε τις αμυντικές δαπάνες και καλωσόρισε τον «Κίμωνα» με σχετική ανάρτηση, προτού αυτός φτάσει στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον είναι πως, η Κασιμάτη εκπροσωπούσε βασικά τον εαυτό της, καθώς στη Βουλή, στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της Πολιτικής Γραμματείας, ο Σωκράτης Φάμελλος μιλούσε για φιέστες της κυβέρνησης. Δεν χρειαζόταν βέβαια αυτό για να καταλάβει κανείς τη σχέση της με την Κουμουνδούρου – αλλά την επιβεβαιώνει, σε αντίθεση με τα περί πράσινης μεταγραφής, που ακόμα κινούνται στη σφαίρα της φημολογίας.

Από τα παλιά

Μια φράση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη («Ο σιδηρόδρομος σήμερα είναι καλύτερος και θα γίνει ακόμα καλύτερος απ’ ό,τι μας τον παραδώσατε») έγινε η αιτία να δούμε μια εικόνα ΣΥΡΙΖΑ από τα παλιά: ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παππάς, ο Αλέξης Χαρίτσης και η Πέτη Πέρκα, υπερασπίστηκαν όλοι τα πεπραγμένα της κυβέρνησης που συμμετείχαν. Και σε τέτοιο βαθμό ήταν η σύμπνοια, που ο Πολάκης λίγο αργότερα έκανε ανάρτηση με αναφορά και στα στελέχη της Νέας Αριστεράς. Ανάγκα και ένας αψύς Σφακιανός πείθεται; Πριν από μερικούς μήνες, ούτε ανάρτηση θα υπήρχε ούτε τίποτα. Αλλά τώρα υπάρχει πρόσωπο που έρχεται πίσω από τις λέξεις.

Συμπτώσεις

Την Τρίτη ο Παύλος Γερουλάνος κόβει πρωτοχρονιάτικη πίτα – και τους κάλεσε όλους: τον πρόεδρο, τους βουλευτές, τους δημάρχους, και όλα τα σημαίνοντα στελέχη. Δεν είναι λίγοι, δε, εκείνοι που αναρωτιούνταν τι θα πει, γιατί οι καιροί στο ΠΑΣΟΚ είναι (τουλάχιστον δημοσκοπικά) δύσκολοι. Χθες, στα μέιλ των μελών της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ, ήρθε η πρόσκληση για τη συνεδρίαση που όλοι της εσωκομματικής αντιπολίτευσης λένε πως έχει καθυστερήσει και (τι σύμπτωση!) θα γίνει και αυτή την Τρίτη, στις 2 μ.μ. Τα κόμματα βέβαια λειτουργούν ανεξάρτητα, αλλά κάποιος πιο πονηρεμένος θα έλεγε πως με ένα σμπάρο, πιάνονται δύο τρυγόνια: και δεν θα κρατήσει πολύ η συνεδρίαση και χαλάς και τη φιέστα.

Απορία

Ποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε ένα από τα φλουριά στην κοπή της πίτας; Η Πόπη Τσαπανίδου.