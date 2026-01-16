Στις 24 Ιανουαρίου του 2025, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή για τον πρωτογενή τομέα. Τα ζητήματα που είχαν συζητηθεί τότε μοιάζουν, σήμερα, απελπιστικά επίκαιρα. Διαβάζοντας, όμως, την τότε τοποθέτησή του, από το πιο επίσημο βήμα, με όσα γνωρίζουμε ένα χρόνο αργότερα, δεν ξέρεις αν πρέπει να κλάψεις ή να γελάσεις.

Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ερωτηθείς για τη διαδικασία επιτήρησης που είχε ξεκινήσει η Κομισιόν, είχε απαντήσει: «Δεν έχω λόγο να κρυφτώ, έχουν εντοπιστεί «σκιές». Δεν μπορώ να επεκταθώ καθώς η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, δύσκολη προσπάθεια – θα κάνω την αυτοκριτική μου εδώ – μετασχηματισμού ενός οργανισμού […] Ομως, ο οργανισμός όσο εξυγιαίνεται πρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία του και προφανώς δεν τίθεται σε αμφιβολία καμία ενίσχυση. Το 2024 αυτός ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα προβλήματα τα οποία έχει, πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2,8 δισ. ευρώ, ολοκλήρωσε καταβολές του 2023, έκλεισε πολλές εκκρεμότητες οι οποίες ήρθαν από το παρελθόν».

Πού να ξέραμε, τότε, ότι θα περάσουμε το υπόλοιπο της χρονιάς αλλάζοντας προέδρους στον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν τον καταργήσουν, διαβάζοντας υπομνήματα, δικογραφίες και διαλόγους, μαθαίνοντας ότι μεταφέρθηκαν στο οργανόγραμμα της ΑΑΔΕ οι ελεγχόμενοι για ατασθαλίες υπάλληλοι. Πού να ήξερε κι αυτός ότι μήνες μετά, στενοί συνεργάτες του θα ισχυρίζονται στη Βουλή ότι ως το καλοκαίρι δεν γνώριζε για τις έκνομες ενέργειες που ερευνούσε η δικαιοσύνη.

Είπε, όμως, και κάτι ακόμη τότε ο Πρωθυπουργός. Λοιδορούσε την αντιπολίτευση επειδή ζητούσε να καταργηθεί για τους αγρότες ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης Πετρελαίου. «Αν κατάλαβα καλά, αυτό το οποίο είπατε είναι ο αγρότης να παίρνει το πετρέλαιο αφορολόγητο στην αντλία. Ετσι δεν είναι; Αυτό είπατε ουσιαστικά… Εντάξει, λοιπόν, αυτό είναι η συνταγή για να εκτοξευθεί το λαθρεμπόριο και το ξέρετε πολύ καλά. Και το προτείνετε με τόσο μεγάλη άνεση, όταν ο μηχανισμός επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, όπως έχει σχεδιαστεί από την κυβέρνηση, έγινε σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα».

Ενα χρόνο μετά, στις 13 Ιανουαρίου του 2026, ο Πρωθυπουργός μας με τόσο μεγάλη άνεση ανακοίνωσε: «Οι αγρότες μας πια δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο και από σήμερα ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης». Πήγαν κουβά κι αυτά τα λόγια τα μεγάλα.