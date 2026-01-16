«Για ακόμη μία φορά, η εμπορική ναυτιλία, τα πλοία και, πάνω απ’ όλα, οι ναυτικοί μας βρίσκονται άδικα στο επίκεντρο πολεμικών και υβριδικών επιθέσεων, καθώς και ασύμμετρων απειλών, που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας».

Τα παραπάνω τονίζει σε δήλωσή της η πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, με αφορμή την επίθεση σε τρία ελληνόκτητα πλοία στη Μαύρη Θάλασσα τις προηγούμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη Τρίτη, τρία ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια, τα «Delta Harmony», «Delta Supreme» και «Matilda», χτυπήθηκαν από άγνωστα drones στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ κατευθύνονταν για να φορτώσουν αργό πετρέλαιο σε τερματικό σταθμό στη ρωσική ακτή, ο οποίος αποτελεί το κύριο σημείο εξαγωγής του πετρελαίου του Καζακστάν, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα στα πλοία και οι ζημιές φαίνεται να είναι ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Οπως σημειώνει η Μελίνα Τραυλού «η στοχοποίηση εμπορικών πλοίων, και μάλιστα ελληνικής και, κατ’ επέκταση, ευρωπαϊκής πλοιοκτησίας, τα οποία δραστηριοποιούνται απολύτως νόμιμα, εξυπηρετώντας το εισαγωγικό εμπόριο και την εφοδιαστική αλυσίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ξεπερνά κάθε όριο λογικής, δικαίου και πολιτικής συνέπειας. Συνιστά πλήρη υπονόμευση της ίδιας της ευρωπαϊκής θέσης».

«Η εμπορική ναυτιλία δεν είναι πεδίο συγκρούσεων. Δεν μπορεί να εργαλειοποιείται ως μοχλός πίεσης ούτε να μετατρέπεται σε στόχο», σημειώνει η Μ. Τραυλού και προσθέτει ότι «οι ναυτικοί είναι άμαχοι. Είναι άνθρωποι που αφήνουν τις οικογένειές τους για να κρατήσουν ζωντανό το παγκόσμιο εμπόριο, την ενεργειακή επάρκεια, την επισιτιστική ασφάλεια και τη λειτουργία των κοινωνιών μας».

Η πρόεδρος της ΕΕΕ υπενθυμίζει στη συνέχεια ότι από τον Μάιο του 2025 είχε θέσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών το θέμα της ασφαλούς ναυσιπλοΐας, σημειώνοντας ότι «η ναυτιλία οφείλει να παραμένει εκτός πεδίων γεωπολιτικών εντάσεων και στρατιωτικών αντιπαραθέσεων. Η προστασία των ναυτικών και της ελεύθερης ναυσιπλοΐας δεν είναι επιλογή, είναι θεμελιώδης ευρωπαϊκή και διεθνής υποχρέωση».

Η Μελίνα Τραυλού, αφού επισημαίνει ότι «ως ναυτιλία των Ελλήνων υπηρετήσαμε και υπηρετούμε διαχρονικά την ειρήνη, τη συνεργασία και τη σταθερότητα», χαιρετίζει την τοποθέτηση του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και τις σχετικές επικοινωνίες του υπουργού με Αρχές της Ευρωπαϊκής Ενωσης και υπουργούς Εξωτερικών άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

«Η Ευρωπαϊκή Ενωση οφείλει να κινηθεί άμεσα, συντονισμένα και αποφασιστικά. Να προστατεύσει τη ναυτιλία της, τους ανθρώπους της και τον στρατηγικό ρόλο που αυτή διαδραματίζει για την ευημερία της Ευρώπης και των πολιτών της» υπογραμμίζει η πρόεδρος της ΕΕΕ και ζητεί από την ΕΕ «να καταστήσει σαφές ότι καμία επίθεση σε εμπορικά πλοία δεν είναι αποδεκτή και καμία απειλή κατά των ναυτικών δεν μπορεί να μείνει χωρίς συνέπειες».

«Η ναυτιλία ενώνει τον κόσμο και κανένα γεωπολιτικό επιχείρημα δεν μπορεί να δικαιολογεί τη στοχοποίησή της» καταλήγει στη δήλωσή της.