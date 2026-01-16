Το πράσινο φως στις τέσσερις συμβάσεις που αφορούν τους διαγωνισμούς υδρογονανθράκων της κοινοπραξίας Chevron-HelleniqEnergy έδωσε το Ελεγκτικό Συμβούλιο, προχωρώντας στην έγκρισή τους. Πλέον ανοίγει ο δρόμος ώστε οι συμβάσεις αυτές να προωθηθούν προς έγκριση στη Βουλή και στη συνέχεια να ξεκινήσει η υλοποίησή τους.

Αυτό ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας ότι η όλη διαδικασία κινείται εντός των προβλεπόμενων χρονικών πλαισίων που είχαν τεθεί και ο απώτερος στόχος είναι οι γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες να ξεκινήσουν εντός του 2026.

Την ίδια ώρα προχωρούν και οι διαδικασίες που αφορούν το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας όπως είχαν αποκαλύψει σε δημοσίευμά τους «ΤΑ ΝΕΑ», την περασμένη Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026. Μέσω της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας θα μεταφέρεται στην Ελλάδα ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Πρόκειται για τη διασύνδεση «Saudi Greek Interconnector» που περιλαμβάνεται στα έργα Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος (PCI) για την Ευρωπαϊκή Ενωση. Το καλώδιο αυτό, το οποίο εκτιμάται ότι θα είναι 2.000 χλμ., θα έχει κομβικό ρόλο καθώς θα συνδέει μέσω της Ελλάδας τη Σαουδική Αραβία με την Ευρώπη προσφέροντας τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν μεγάλες ποσότητες πράσινης ενέργειας, που παράγεται σε διαφορετικές γεωγραφικές και κλιματικές ζώνες.

Ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στο πρόσφατο ταξίδι του στη Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε επαφές για τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία.

Στόχος της Σαουδικής Αραβίας είναι από το 2030 το μείγμα αυτής της ενέργειας που εξάγει, και σήμερα συνθέτουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, να είναι από ανανεώσιμες πηγές. «Αυτή η ενέργεια φιλοδοξούμε να έρχεται στην Ευρώπη, με την ηλεκτρική διασύνδεση Σαουδικής Αραβίας – Ελλάδος μέσω του καλωδίου Σαουδικής Αραβίας – Ελλάδος», υπογραμμίζει ο Στ. Παπασταύρου.

Ηδη γίνονται οι τεχνικές μελέτες και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, μέσω του ελληνικού ΑΔΜΗΕ και του αντίστοιχου σαουδαραβικού National Grid, θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας και η προτεινόμενη χάραξη για το πώς θα έρχεται η ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα και μέσω της Ελλάδας στην Ευρώπη.

Οι εξελίξεις αυτές θα έχουν σημαντικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των ελλήνων πολιτών. Σύμφωνα με τον Στ. Παπασταύρου «το όφελος για την πατρίδα μας και τους πολίτες της, πέρα από την αναβάθμιση της γεωστρατηγικής της θέσης, είναι η αύξηση των δημοσίων εσόδων» αφού με την υλοποίηση του έργου, η Ελλάδα πλέον θα αποτελεί εκτός από πύλη εισόδου για την Ευρώπη στο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ και πύλη εισόδου για την ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία.

Την ίδια ώρα στην πρόσφατη συνάντηση με τον υπουργό Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Abdulaziz bin Salman Al Saud, στο Ριάντ, ο Σταύρος Παπασταύρου συζήτησε και το θέμα της συνεργασίας Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και την κοινή στάση αναφορικά με το Net Zero Framework (NSF) στη ναυτιλία. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν, Ελλάδα και Σαουδική Αραβία να συνεργαστούν μέσω των αρμόδιων υπουργείων τους – Ναυτιλίας και Ενέργειας – προς την κατεύθυνση κατάθεσης κοινής πρότασης πριν από την εκπνοή της νέας προθεσμίας για την υιοθέτηση του σχετικού πλαισίου, καθώς τον περασμένο Οκτώβριο ο ΙΜΟ αποφάσισε να αναβάλει για ένα έτος την απόφαση για υιοθέτηση του NZF. Τέλος, αναφορικά με τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC) ο πρίγκιπας Abdulaziz bin Salman Al Saud υπογράμμισε ότι η Σαουδική Αραβία θα στηρίξει την ένταξη της Ελλάδας ως πλήρους μέλους στο σχετικό σχήμα.