Από τη μια ο θρίαμβος του Ολυμπιακού στον προχθεσινό τελικό του Σούπερ Καπ στο βόλεϊ. Δεν γυρίζει εύκολα από το 0-2 ένα παιχνίδι. Το 3-2 όταν συμβεί αυτό, αποκτά μεγαλύτερη λάμψη. Και οι Ερυθρόλευκοι έδειξαν πίστη στις δυνατότητές τους και περίσσια αυτοπεποίθηση.

Αλλά το βλέμμα πέφτει και στον Παναθηναϊκό. Υπήρξε καταιγιστικός στα δύο πρώτα σετ. Τα πήρε με χαρακτηριστική ευκολία. Και μετά; Για τους περισσότερους, το πρόβλημα προέκυψε όταν έπεσε το σερβίς των Πράσινων. Ηταν εντυπωσιακό στην αρχή της αναμέτρησης και δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στην υποδοχή του Ολυμπιακού. Από εκεί εκκινούσαν τα πάντα. Οταν το σύνολο του Αντώνη Βουρδέρη βρήκε την ηρεμία του και κράτησε στο αντίπαλο σερβίς, ο αγώνας πήρε άλλη μορφή. Και έληξε με τους νικητές να κάνουν περίπατο στο τάι μπρέικ, αναμφίβολα γιατί ο Παναθηναϊκός είχε «αδειάσει». Το επόμενο ραντεβού είναι στο Μετς για το πρωτάθλημα.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές, η όλη εξέλιξη της σημαντικής αναμέτρησης έφερε εσωστρέφεια αξιοσημείωτη στο στρατόπεδο του Τριφυλλιού. Οι επιλογές του κόουτς Δημήτρη Ανδρεόπουλου και το πώς διαχειρίζεται το ρόστερ, μπήκαν για τα καλά στο κάδρο των ευθυνών. Οι συζητήσεις δεν λείπουν. Ορισμένοι δε, απορούν γιατί ο ταλαντούχος και με τσαγανό Θανάσης Πρωτοψάλτης, αγωνίστηκε μόνο προς το τέλος και ενώ δύσκολα μπορούσε να διαφοροποιηθούν τα δεδομένα. Λέγεται, επιπρόσθετα, πως ο πολύπειρος ακραίος καθόλου δεν πετά τη σκούφια του

όταν δεν νιώθει σημαντικός. Μήπως, αλήθεια, πανηγυρίζει ο οποιοσδήποτε που παίζει λίγο σε σπουδαία παιχνίδια;

Ο Παναθηναϊκός θέλει παραπάνω από παίκτες που είναι τα λεγόμενα «βαριά χαρτιά» του. Ο λόγος για τους Γκάσμαν, Γιάντσουκ, ενώ ο Σπιρίτο μόνο εκλάμψεις είχε, χωρίς να παραγνωρίζεται η αξία του υψηλόσωμου ιταλού πασαδόρου. Αν όμως στο συγκεκριμένο παιχνίδι τον βάλεις απέναντι στον Καβάνα, αναντίρρητα θα συμφωνήσεις πως ο Αργεντινός του Ολυμπιακού κατέθεσε ποιότητα σε καίριες φάσεις.

To ζήτημα στο εξής είναι (και) το πρωτάθλημα. Με τον Μίλωνα να πάει από το καλό στο καλύτερο και με συνεχόμενες νίκες να έχει φτάσει τους 28 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός είναι δεύτερος με 24, ο ΠΑΟΚ έχει 20 επίσης με νίκες το τελευταίο διάστημα, ενώ τόσους βαθμούς έχει και ο Ολυμπιακός, μια ομάδα που έχει τον τρόπο να «μιλά» σε καθοριστικές αναμετρήσεις, αυτές που κρίνουν τίτλους. Το επιβεβαίωσε στο Μαρκόπουλο στον τελικό του Σούπερ Καπ. Και όταν οι παίκτες με τα ερυθρόλευκα εμφανίζονται με αστείρευτες δυνάμεις και εμπνεύσεις στο ταραφλέξ, τότε μπορούν τα πάντα.