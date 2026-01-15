Υπάρχουν αγώνες που τους διαλέγεις για τον χρόνο. Και υπάρχουν κι εκείνοι που τους διαλέγεις για τον τόπο. Το Lycabettus Run ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Για ενδέκατη χρονιά, ο Λυκαβηττός δεν θα είναι απλώς το φόντο της Αθήνας, αλλά το ίδιο το τερέν του αγώνα, φιλοξενώντας μια διοργάνωση που έχει αποκτήσει τον δικό της σταθερό πυρήνα δρομέων.

Το 11ο Lycabettus Run επιστρέφει στις 15 Φεβρουαρίου 2026, σε μια εποχή που η πόλη συνήθως κινείται σε πιο χαμηλούς ρυθμούς. Κι όμως, εκεί ψηλά, στον λόφο, το τρέξιμο αποκτά άλλη ένταση. Οχι τόσο για την απόσταση, όσο για το ανάγλυφο: συνεχείς εναλλαγές, υψομετρικά που δεν χαρίζονται και μια διαδρομή που σε υποχρεώνει να κρατήσεις μυαλό και ρυθμό.

Το ιδιαίτερο με το Lycabettus Run είναι ότι δεν προσπαθεί να γίνει κάτι άλλο από αυτό που είναι. Δεν υπόσχεται ρεκόρ, ούτε «εύκολες» διαδρομές. Αντίθετα, προσφέρει επιλογές: άσφαλτο γύρω από τον λόφο για όσους θέλουν καθαρό αγώνα, αλλά και trail μέσα στα μονοπάτια για εκείνους που αναζητούν τεχνικό έδαφος και πιο άμεση επαφή με το βουνό – όσο «αστικό» κι αν είναι αυτό.

Οι αποστάσεις παραμένουν στο γνώριμο εύρος που έκανε τον αγώνα δημοφιλή: 5,5 και 11 χιλιόμετρα στην άσφαλτο, μικρότερες και μεγαλύτερες επιλογές στο χώμα, αλλά και σκυταλοδρομίες, που δίνουν πιο ομαδικό χαρακτήρα στη συμμετοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι στον Λυκαβηττό συναντάς από έμπειρους δρομείς μέχρι ανθρώπους που απλώς θέλουν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό από τους κλασικούς δρόμους της πόλης.

Πίσω από τη διοργάνωση βρίσκεται και φέτος η My Sportevent, με σταθερή υποστήριξη από το St. George Lycabettus Lifestyle Hotel, διατηρώντας ένα επίπεδο οργάνωσης που έχει δοκιμαστεί στον χρόνο. Χωρίς υπερβολές, αλλά με τα βασικά στη θέση τους: σωστή σήμανση, ηλεκτρονική χρονομέτρηση και έμφαση στην ασφάλεια – απαραίτητα στοιχεία σε έναν αγώνα με υψομετρικές απαιτήσεις.

Ισως, όμως, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Lycabettus Run να είναι κάτι λιγότερο μετρήσιμο: η αίσθηση ότι τρέχεις μέσα στην πόλη αλλά έξω από τον θόρυβό της. Για λίγα χιλιόμετρα, η Αθήνα μένει χαμηλά και το τρέξιμο αποκτά χαρακτήρα εμπειρίας, όχι απλώς συμμετοχής.

Εντεκα χρόνια μετά την πρώτη του εκκίνηση, το Lycabettus Run δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει. Κρατά τη θέση του σταθερά στο καλεντάρι και συνεχίζει να προσφέρει αυτό που υπόσχεται: ένα ανηφορικό, τίμιο και καθαρό ραντεβού με το τρέξιμο.

Info

* Οι αποστάσεις των αγώνων:

– Αγώνας Road (άσφαλτος) 5,5 χλμ.

– Αγώνας Road (άσφαλτος) 11 χλμ.

– Αγώνας Trail (χωμάτινος) 4,5 χλμ.

– Αγώνας Trail (χωμάτινος) 9 χλμ.

– Αγώνας Lycabettus Road Relay (άσφαλτος) 11 χλμ. (σκυταλοδρομία 2 x 5,5 χλμ.)

– Αγώνας Lycabettus Trail Relay (χωμάτινος) 9 χλμ. (σκυταλοδρομία 2 x 4,5 χλμ.)

* Αφετηρία και τερματισμός στο St. George Lycabettus Lifestyle Hotel (Κλεομένους 2, Αθήνα).

* Ολες οι λεπτομέρειες για τις διαδρομές και τη διαδικασία συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα: www.lycabettusrun.gr