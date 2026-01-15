Οπως κάθε χρόνο, μέσα στις γιορτάσιμες μέρες, θρηνήσαμε πάλι θύματα. Συχνά φταίει η βιασύνη των οδηγών και οι εξωφρενικές ταχύτητες στους δρόμους. Και άλλοτε, μας οδηγούν σε ατραπούς επικίνδυνες η απροσεξία, η απρονοησία, η απερίσκεπτη σιγουριά στις δυνάμεις μας. Φέτος, μια απρόβλεπτη χιονοστιβάδα καταπλάκωσε θανάσιμα την παρέα των τεσσάρων ορειβατών στα Βαρδούσια. Το νεαρό της ηλικίας, η άγνοια κινδύνου και η έλλειψη πείρας ξεπεράσανε τα όρια της λογικής για να συμβεί το μοιραίο. «Θα ανέβω το καλοκαίρι στο Εβερεστ, να στήσω την ελληνική σημαία, και ας πεθάνω» ήταν τα λόγια που επαναλάμβανε συχνά η Θεοδώρα, η 31χρονη δασκάλα που έχασε τόσο άδοξα τη ζωή της.

Ακούμε συχνά παρόμοιες φράσεις στους χώρους μας. Ισως και εμείς κάποτε να θεωρήσαμε, ως αδιαφιλονίκητο νόημα της ζωής, κάποιο ιδανικό μετέωρο. «Είμαστε τα εναλλασσόμενα κύτταρα μιας ιδέας», έλεγε ο Βασίλης Βασιλικός και εννοούσε φυσικά ότι στον αγώνα υποστήριξης του σκοπού που θέσαμε ως φάρο προσέγγισης στη ζωή μας, διαδεχόμαστε ο ένας τον άλλον συνεχώς. Ποιο είναι όμως το νόημα στη ζωή; Για μερικούς να τερματίσουν άνετα τον μαραθώνιο στην αυθεντική διαδρομή, γι’ άλλους η καλή φυσική κατάσταση, για πολλούς η απόκτηση πλούτου και δόξας.

Φέρνω στον νου περιπτώσεις ανθρώπων («ήρωες» τους προσφωνεί η Ιστορία) που αφιέρωσαν τη ζωή τους σε μια ιδέα. Ο Παπαφλέσσας στο Μανιάκι, ο Τόμας Εντουαρντ Λόρενς στην Αραβία, ο Λεωνίδας με τους τριακόσιους του στις Θερμοπύλες, είναι ελάχιστα μόνο παραδείγματα. Στη λογοτεχνική εκδοχή της μάχης των Θερμοπυλών από τον Στίβεν Πρέσφιλντ μαθαίνουμε ότι οι αγωνιστές ήταν έτσι στοιχισμένοι ώστε να πολεμούν με το δεξί χέρι και με την ασπίδα στο αριστερό να προστατεύουν τον συμπολεμιστή τους.

Μήπως τελικά το νόημα της ζωής είναι να απαλύνουμε τον πόνο των άλλων; Να προασπίζουμε την υγεία μας για να μπορούμε να σταθούμε πλάι τους; Να είμαστε «ανοιχτή αγκαλιά» για τον συνάνθρωπο που την έχει ανάγκη;

Ο Νίκος Μαρκέας είναι ορθοπεδικός ιατρός και δρομέας. Το τελευταίο βιβλίο του με τίτλο «Θρυλικοί δρομείς: Εμβληματικές μορφές του τρεξίματος» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σάλτο