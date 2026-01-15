Τις τελευταίες πινελιές βάζει το υπουργείο Ανάπτυξης στο νομοσχέδιο που θα παρουσιάσει το επόμενο διάστημα και θα αφορά τη μείωση της γραφειοκρατίας μέσα από παρεμβάσεις που στόχο θα έχουν την απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις. Για την κυβέρνηση η δημιουργία ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος το οποίο θα προσελκύσει νέες επενδύσεις, από το εξωτερικό αλλά και εγχώριες, αποτελεί προτεραιότητα και εντός του 2026 ο στόχος είναι η μείωση της γραφειοκρατίας κατά 25% σε συνεργασία και με παρεμβάσεις άλλων συναρμόδιων υπουργείων. Στις παρεμβάσεις που θα περιλαμβάνονται στο νέο πλαίσιο θα υπάρχει ρύθμιση η οποία θα προβλέπει τη μείωση των δικαιολογητικών που συχνά ζητούνται και στα οποία υπάρχει επικάλυψη στοιχείων από διαφορετικές υπηρεσίες.

Θα προβλέπεται απλούστευση των διαδικασιών κλεισίματος μιας επιχείρησης σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, κάτι που σήμερα ταλαιπωρεί εκατοντάδες επιχειρηματίες. Θα μειωθεί ο αριθμός των δικαιολογητικών που αφορούν τη διαδικασία εκσυγχρονισμού μεταποιητικών εγκαταστάσεων, ενώ θα υπάρχουν και ρυθμίσεις που θα αφορούν βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης «Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας» καθώς και στην επέκταση βιομηχανιών σε όμορα ακίνητα που έχουν οριστεί ασύμβατες χρήσεις γης, ενώ θα δίνεται με άλλη ρύθμιση η δυνατότητα λειτουργικής συνένωσης οικοπέδων και αγροτεμαχίων σε περιοχές ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων. Θα προβλέπει ακόμα την αναβάθμιση της πλατφόρμας OpenBusiness και τον εκσυγχρονισμό του ΓΕΜΗ.

Τέλος, στο νέο πλαίσιο αναμένονται η βελτίωση του πλαισίου υπερέκπτωσης δαπανών Ερευνας και Τεχνολογίας η οποία έχει θεσμοθετηθεί ήδη από το 2023, η ενοποίηση της Νομοθεσίας Προστασίας Καταναλωτή σε ενιαίο Κώδικα αλλά και η κατάργηση και απλοποίηση του δελτίου βιομηχανικής κίνησης.

Οι πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας, της απλούστευσης των διαδικασιών και της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα για την κυβέρνηση και δεν αποκλείεται ότι το νομοσχέδιο θα τεθεί σε διαβούλευση έως το τέλος του Ιανουαρίου.

Παράλληλα το υπουργείο Ανάπτυξης έχει έτοιμη τη νομοθετική πρωτοβουλία που ενισχύει τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα γραφειοκρατίας και διευκολύνοντας την είσοδο νέων πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών, και ενδέχεται να αποτελέσει μέρος του νομοσχεδίου.

Ψηφιοποίηση

Στις προωθούμενες ρυθμίσεις προβλέπεται η πλήρης ψηφιοποίηση των αδειών και η μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου, επίσης η υλοποίηση της προκήρυξης όλων των κενών θέσεων, η καθιέρωση ηλεκτρονικής κλήρωσης, η δημιουργία μιας εξελιγμένης Ψηφιακής Πύλης Λαϊκών Αγορών. Θα υπάρχει διάταξη με την οποία θα θεσμοθετείται ποσοστό 10% για εποχικές θέσεις σε κάθε λαϊκή αγορά για παραγωγούς και η δημιουργία λαϊκών αγορών παραγωγών, με πρωτοβουλία και συμφωνία δήμων και φορέων λειτουργίας.

Πάντως κομβικό σημείο για τη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις αλλά και τους πολίτες που προωθεί η κυβέρνηση είναι η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του Δημοσίου, ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με 590 εκατ. ευρώ. Η ψηφιοποίηση του Δημοσίου είναι το μεγαλύτερο έργο ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού περισσότερων από 1,2 δισεκατομμυρίου σελίδων και ενσωμάτωσής τους σε νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα.