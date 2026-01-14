Ανεξαρτήτως του πώς κρίνει κανείς την εξέλιξη των αγροτικών κινητοποιήσεων, υπάρχει ένα επιχείρημα που λέγεται από το Μαξίμου αυτές τις μέρες που, αν δεν ήταν σοβαρό, θα προσφερόταν για πολλά γάργαρα γέλια.

Η κυβέρνηση, λοιπόν, έχει θέσει ως προϋπόθεση στον διάλογο τη συμμετοχή αγροτοσυνδικαλιστών που δεν ελέγχονται από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις. «Αγρότες που ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη δεν μπορούν να είναι συνομιλητές του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου», είπε ένας υπουργός. Δεν ανέχεται ο άνθρωπος ούτε να βρεθεί στο ίδιο δωμάτιο με όσους ελέγχονται – προσέξτε – ούτε καν κατηγορούνται. Κι επειδή τέτοια αφοσίωση στην άμεμπτη ηθική συγκινεί, θεωρούμε σκόπιμο να βοηθήσουμε την κυβέρνησή μας να προστατεύσει τον Πρωθυπουργό μας από ελεγχόμενα άτομα, παρά τον απόλυτο σεβασμό μας στο τεκμήριο της αθωότητάς τους.

Ξεκινώντας από την επίμαχη υπόθεση, του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή, έκανε ποινική αξιολόγηση για τους δύο πρώην υπουργούς, Βορίδη και Αυγενάκη, εκτιμώντας ότι προέκυψαν ενδείξεις για συνέργεια και ηθική αυτουργία σε απιστία κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τελεσθείσες από κοινού και κατ’ επανάληψη, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ. Με τον ίδιο ηθικό κανόνα που εφαρμόζουν για τους αγρότες υποθέτουμε έχουν ήδη αποκλειστεί.

Στην υπόθεση του Predator, οι παραιτηθέντες Δημητριάδης και Κοντολέων απέχουν, φαντάζομαι, από τα πρωθυπουργικά ανάκτορα. Αν κρίνουμε από όσα ακούγονται στο δικαστήριο για άδειες εξαγωγής που υπέγραφε ο κ. Σμυρλής, κουμπάρους και ταξίδια που κατηγορούμενος συνόδευε με ψευδώνυμο (!) τον τέως υπουργό Αμυνας της χώρας, υποθέτουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης εφεξής δεν θα τους πλησιάζει ούτε στα 100 μέτρα. «Ούτε σκιά» είχε διατάξει, άλλωστε, ο ίδιος.

Στα δικαστήρια βρίσκεται και η υπόθεση της διαρροής των e-mail των αποδήμων. Εκτός από τα πρόστιμα, τον Μάρτιο θα κριθούν στην ποινική Δικαιοσύνη η πρώην ευρωβουλευτής Ασημακοπούλου, ο πρώην γενικός γραμματέας Σταυριανουδάκης και τα κομματικά στελέχη Θεοδωρόπουλος και Κορομηλάς. Μέχρι να αθωωθούν, μακριά κι αλάργα.

Και, τέλος, οι δύο πρώην υπουργοί που ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη για τα Τέμπη και το «μπάζωμα». Οι Καραμανλής και Τριαντόπουλος. Αυτούς τους έχει δει έκτοτε ο Πρωθυπουργός. Αλλά, ΟΚ, ίσως αυτά για τα οποία ελέγχονται να τα θεωρεί ηθικά ελαφρότερα από τις επιδοτήσεις των «Φραπέδων» που συνέτρωγαν στα κομματικά τραπέζια.