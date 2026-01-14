Ο Αντώνης Σαουλίδης λέει ότι θα βρεθεί στο τσιπρικό πάνελ επειδή είναι συνεπής στην άποψη πως η Κεντροαριστερά χρειάζεται διάλογο. Ωστόσο, έχουν ήδη ανασυρθεί δηλώσεις του από το παρελθόν (και κατά Τσίπρα και υπέρ Τσίπρα), ενώ κακές θεσσαλονικιώτικες γλώσσες επιμένουν πως παρά τις δυνάμεις που διατηρεί στην περιοχή ενδέχεται να φοβήθηκε τον ανταγωνισμό από τις αριστερές μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ (τη Ράνια Θρασκιά και τον Πέτρο Παππά). Τα κομματικά στελέχη μιας πόλης, άλλωστε, είναι γνωστόν ότι μισούν ο ένας τον άλλον εγκάρδια.

Προβλήματα

Μετά τη διαγραφή Φαραντούρη, ακούστηκαν παράπονα για την Έλενα Κουντουρά, η οποία αποφεύγει πολύ προσεκτικά να μπλεχτεί στα υπερβολικά μπλεγμένα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Εμφανίζεται μόνο στο κομματικό σάιτ με δελτία Τύπου για τη δραστηριότητά της στις Βρυξέλλες. Προχθές, ας πούμε, κατέθεσε κατεπείγουσα ερώτηση στην Κομισιόν για το μπλακάουτ στο FIR Αθηνών. Οφείλει κανείς να αναγνωρίσει πως οι πρώην ανελίτες δεν δημιουργούν προβλήματα στην Κουμουνδούρου – ίσως γιατί η μεταπήδησή τους εκεί ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη.

Υπουργικό

Ο Χρήστος Κέλλας παρενέβη σε τηλεοπτικό καβγά αγροτοσυνδικαλιστών για να πει «ακούστε, κύριε Μαρούδα, και μου κάνει εντύπωση γιατί αυτά που λέτε θα τρίζουν τα κόκαλα του μακαρίτη του Βαγγέλη Μπούτα. Στο υπουργικό συμμετέχουν μόνο οι υπουργοί και είναι μόνο 20, δεν συμμετέχουν οι υφυπουργοί και οι αναπληρωτές» με στόχο να καταρρίψει το επιχείρημα του Ρίζου Μαρούδα πως θα χωρούσαν περισσότεροι στην αίθουσα των συνεδριάσεων του υπουργικού. Μεταξύ μας, πάντως, δουλειά του είναι να πείθει τους μη προσηλυτισμένους στο κυβερνητικό δόγμα, όχι τους άλλους.

Απορίες

«Θέλουν λύσεις ή κρίση και σύγκρουση;», αναρωτήθηκε ο γραμματέας της ΝΔ για τους αγρότες που δεν προσήλθαν στον διάλογο με τον Πρωθυπουργό. Εντάξει, η απορία είναι εύλογη αλλά εξίσου λογική είναι κι άλλη των μυημένων στις κομματικές κουζίνες, που διερωτώνται πώς βαθμολογούνται οι μέχρι τώρα επιδόσεις του επικεφαλής του γαλάζιου κομματικού μηχανισμού. Διερωτώνται γιατί – κατά την άποψη τους – έχει κι ο Κώστας Σκρέκας ευθύνη που δεν δούλεψαν τα δίκτυα της ΝΔ στους διαμαρτυρόμενους προς όφελος της κυβέρνησης.